Colombia

Miguel Ángel Pinto estalló contra Aida Quilcué por sus señalamientos al expresidente Álvaro Uribe: “¿Ustedes solo son trinos?”

El congresista electo, hijo del reconocido senador que lleva el mismo nombre, destacó que, aunque la Minga Indígena debía ser respetada, también era necesario exigir coherencia, especialmente de parte de su lideresa

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El congresista electo Miguel Ángel
El congresista electo Miguel Ángel Pinto salió al paso de las acusaciones de Aída Quilcué, que criticó al expresidente Álvaro Uribe- crédito @aida_quilcue/X - Miguel Angel Pinto Rueda﻿/Facebook

El intercambio de declaraciones entre la fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda, Aída Quilcué, y el electo congresista Miguel Ángel Pinto provocó revuelo en el ámbito político colombiano.

A raíz de los comentarios de la líder indígena dirigidos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido Centro Democrático, Pinto salió al paso de las críticas, al defender las posiciones del exmandatario y cuestionando las generalizaciones de la líder.

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Quilcué lanzó fuertes declaraciones a través de su cuenta en la red social X, en las cuales acusaba a Álvaro Uribe Vélez de haber estigmatizado a los pueblos indígenas, especialmente durante la Minga Indígena de 2008 -una protesta histórica liderada por pueblos indígenas del Cauca, que exigían el respeto a sus derechos-.

Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de
Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, acusó a Uribe de causar “zozobra” con sus comentarios durante la Minga Indígena de 2008 - crédito Sergio Acero/Reuters y @aida_quilcue/X

En su mensaje, Aida Quilcué expresó que las declaraciones de Uribe en ese entonces solo causaron “zozobra y gran dolor” entre los pueblos indígenas.

La líder defensora de los derechos humanos también destacó la importancia de la Minga como una expresión social, cultural y espiritual, al destacar que “nuestros pueblos no necesitan ser ‘de bien’, porque ya somos semilla de la tierra”.

“Reiteramos que junto a @IvanCepedaCast caminaremos la minga y caminaremos la palabra para llegar a todas las regiones de Colombia. ¡Llegó el tiempo de los pueblos y de las expresiones sociales! (sic)”, escribió la líder en su cuenta de X.

Aída Quilcué acusó a Uribe
Aída Quilcué acusó a Uribe de estigmatizar a los pueblos indígenas durante la Minga de 2008 - crédito @aida_quilcue/X

Miguel Ángel Pinto defendió al líder del Centro Democrático de las críticas de Aida Quilcué

En respuesta a esas declaraciones, Miguel Ángel Pinto, hijo del reconocido congresista del mismo nombre y miembro del partido Centro Democrático, reaccionó de forma rotunda en la misma plataforma.

Pinto comenzó su mensaje afirmando que “en Colombia nadie debería ser estigmatizado por su origen, su cultura o su pensamiento”, al extender esta idea no solo a los pueblos indígenas, sino a otros grupos sociales.

Hizo una mención específica a los antioqueños, que a veces son etiquetados como la “cuna de paramilitares”, al aludir a las declaraciones de Iván Cepeda, que utilizó esa expresión para referirse al departamento debido a su historial de narcotráfico y otras problemáticas sociales. Pinto destacó que tales señalamientos eran injustos.

Miguel Ángel Pinto estalló contra
Miguel Ángel Pinto estalló contra Aida Quilcué por sus críticas al expresidente Álvaro Uribe - crédito Miguel Angel Pinto Rueda﻿/Facebook

El electo congresista defendió el legado de Uribe Vélez, al resaltar su compromiso con la institucionalidad y la seguridad del país en tiempos difíciles. Según Pinto, reducir las posiciones del expresidente a “estigmatización” representa una “simplificación conveniente” que no refleja toda la complejidad de los hechos.

“El presidente Álvaro Uribe Vélez ha defendido la institucionalidad y la seguridad del país en momentos difíciles, y reducir sus posiciones a ‘estigmatización’ es, cuando menos, una simplificación conveniente”, escribió en su cuenta X.

Pinto también se mostró crítico con la postura adoptada por Aida Quilcué y el sector del gobierno de Gustavo Petro respecto a la Minga, mencionando la importancia de la coherencia en relación a los actos que se cometen en su nombre.

Miguel Ángel Pinto defendió al
Miguel Ángel Pinto defendió al expresidente Álvaro Uribe de las acusaciones de Aida Quilcué - crédito @MiguelPintoRep/X

Aseguró que, si bien la Minga debe ser respetada como una expresión legítima de los pueblos indígenas, también es necesario reconocer las tensiones generadas por ciertos actos que, según él, se producen bajo el amparo de un gobierno que promueve la confrontación.

“No todo es ‘estigmatización’. A veces es una ciudadanía cansada de los ataques a la institucionalidad, de que le bloqueen las vías y afecten su vida diaria”, argumentó el congresista.

Finalmente, Miguel Ángel Pinto lanzó una propuesta provocadora, sugiriendo que Aída Quilcué, como figura prominente en la política del país, debería considerar un debate cara a cara con el presidente Álvaro Uribe Vélez en los medios: “¿Qué tal un debate suyo con el presidente en medios? O ¿ustedes solo son trinos?”.

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