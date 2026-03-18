Juan Fernando Cristo y Julián López adherirán a la campaña de Iván Cepeda a la Presidencia de la República: así se confirmó la alianza

El presidente de la Cámara, Julián López, y el exministro Juan Fernando Cristo, se sumarán a la aspiración de Iván Cepeda - crédito @Julianlopezte/X - Colprensa - EFE

El exministro Juan Fernando Cristo, director del partido En Marcha y excandidato presidencial, y el presidente de la Cámara, Julián López, oficializarán su adhesión a la campaña presidencial de Iván Cepeda. Los dirigentes se decantaron y, finalmente, aterrizarán en esta aspiración, que busca consolidar una coalición democrática y progresista que aglutine a sectores comprometidos con la continuidad del proyecto de cambio.

El jueves 19 de marzo, a las 8:30 a. m. en el hotel Tequendama Suites de Bogotá, se llevará a cabo el evento en el que Cristo y sus simpatizantes se sumarán al congresista del Pacto Histórico, que continúa consolidando apoyos con miras a la contienda programada para el domingo 31 de mayo. De esta manera, también se sumará el titular del órgano legislativo, López, cercano al oficialismo.

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De esta manera se hizo el anuncio de la alianza entre el senador Iván Cepeda y el exministro Juan Fernando Cristo, con miras a la contienda del 31 de mayo - crédito @IvanCepedaCast/X

El paso de Cristo hacia la candidatura de Cepeda se confirmó apenas seis días después de su renuncia a la aspiración presidencial por su movimiento, oficializada el 13 de marzo. El exministro fundamentó su retiro al afirmar que buscó “darle mayor claridad al debate público” y advirtió que el exceso de aspirantes provoca confusión en la ciudadanía, por lo que decidió dar un paso al costado y, tras diálogos, aceptó la invitación.

Los motivos que llevaron a Juan Fernando Cristo y Julián López a adherir a Iván Cepeda

Según se supo, la decisión fue tomada en consulta con las bases y dirigentes de su partido, tal y como el exministro lo había asegurado. Por su parte, López -apartado de la dirigencia del partido de la U, que lo suspendió por la idea de promover un nuevo movimiento, ‘La Nueva U’- se decantó por el senador del Pacto Histórico como su aspirante presidencial.

El senador Iván Cepeda cuenta con el apoyo de un exmiembro del Ejecutivo y del titular de la corporación legislativa, con el que busca atraer votos - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Y es que la adhesión de López adquirió especial relevancia por su conocida cercanía con el Gobierno de Gustavo Petro y su papel protagónico en la discusión y defensa de reformas estructurales. “Yo voté por Petro, eso tiene que quedar absolutamente claro. Yo soy afín al Gobierno. Vamos a seguir ayudando a las reformas del cambio”, había dicho el congresista, cuyo paso por el legislativo terminará el 20 de junio.

En consecuencia, el representante se considera “abiertamente petrista”, con participación destacada en iniciativas como la Paz Total y la Ley Estatutaria de Educación. Tanto López como Cristo han expresado posturas diferenciadas respecto de otros sectores del centro y del actual Gobierno; en especial el exministro, que dista de la coalición de la también candidata Claudia López y de otros sectores políticos de centro.

El domingo 31 de mayo se llevará a cabo la primera vuelta presidencial en Colombia - crédito Colprensa

De esta forma, ambos políticos empezaron a protagonizar un reordenamiento en el mapa de las alianzas progresistas para los comicios electorales; una especie de señal de unidad para consolidar la plataforma de cambio que impulsa la fórmula Iván Cepeda-Aida Quilcué; pese a que la escogencia de la senadora indígena como compañera de Cepeda causó cierta controversia, al ser señalada de no contar con la preparación.

“Estoy listo para caminar centímetro a centímetro el Valle del Cauca, escuchando a nuestra gente y trabajando para transformar nuestro bello departamento. Hago, además, una advertencia fraterna: los sectores progresistas debemos unirnos. Si no lo hacemos, podríamos lamentar haber perdido la Presidencia y una oportunidad histórica para el país”, expresó López en relación con la necesidad de llegar a consensos.

Por su parte, la campaña de Cepeda prosigue en su intención de sumar respaldos de otros sectores, como el Nuevo Liberalismo, el Partido Verde y expresiones independientes. “Hay muchos sectores que están llegando ya a la campaña”, señaló el exdirector del Dapre Jorge Rojas, en declaraciones recogidas por Blu Radio, en referencia a la voluntad de robustecer la base social y política de la candidatura progresista.