Colombia

Iván Cepeda pidió no convertir el Congreso en plataforma de campaña y apuntó a Paloma Valencia: “No lo tomen como escenario de debate electoral”

El pronunciamiento se produjo en medio del reinicio de las sesiones legislativas y del avance de la campaña hacia la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo

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El senador hizo un llamado
El senador hizo un llamado directo a sus adversarios, incluida Paloma Valencia - crédito Colprensa

En el inicio del último periodo legislativo antes del cambio de Congreso previsto para julio de 2026, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció sobre la participación de aspirantes a la Casa de Nariño que aún conservan sus escaños en el Legislativo, en medio de un contexto marcado por la cercanía de la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo.

El pronunciamiento se produjo en el Congreso de la República, donde Cepeda se refirió directamente a la necesidad de separar el debate político-electoral del ejercicio legislativo. Sus declaraciones coinciden con el anuncio de la senadora y también candidata presidencial Paloma Valencia, que indicó que no descarta renunciar a su curul para dedicarse de lleno a la campaña.

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Durante su intervención, el senador insistió en que el Capitolio debe mantenerse como un espacio institucional para la deliberación legislativa, y no como una extensión de las campañas políticas. En ese sentido, dirigió un mensaje puntual a quienes compiten por la Presidencia.

Espero y lo anuncio, de una vez, que mis adversarios políticos no tomen el Congreso como escenario de debate electoral. Invito a los candidatos a que, por favor, respetemos el ámbito del Congreso y no lo utilicemos como escenario electoral”, afirmó Cepeda ante medios de comunicación, confirmando que mantendrá su escaño en el Senado durante los próximos tres meses.

En el mismo escenario, Cepeda se refirió a otro de los temas que marcarán la agenda legislativa: la crisis del sistema de salud y la decisión del Gobierno de ordenar la liquidación de las EPS con problemas financieros.

Cepeda respaldó la decisión del
Cepeda respaldó la decisión del Gobierno de liquidar las EPS en quiebra - crédito Luisa González/REUTERS y Álvaro Tavera/Colprensa

El senador manifestó su respaldo a la medida anunciada por el presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministros del 16 de marzo, en el que instruyó a los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a proceder con la liquidación inmediata de las entidades en quiebra. “Yo respaldo eso porque en Colombia el peor robo que ha habido en la historia reciente del país es el saqueo que hicieron determinadas empresas del sistema de salud. Y eso de una manera sistemática se sigue desconociendo y negando”, afirmó Cepeda.

En su intervención, agregó: “Aquí ha habido un auténtico saqueo de los recursos de los colombianos para la salud; y encima de eso, existe la pretensión, bastante desvergonzada, de que se les siga entregando dineros a empresas que han demostrado su total ineficiencia para atender a los colombianos”.

El senador también hizo un llamado a abordar el tema mediante un debate amplio: “Así que mi invitación es a que nos sentemos a hacer un debate serio, un diálogo a fondo sobre cómo atender el gravísimo problema y la crisis que hay hoy en el sistema de salud”.

Un Congreso en su recta final y bajo presión

La agenda legislativa incluye la
La agenda legislativa incluye la reforma al Sistema General de Participaciones - crédito Camila Díaz/Colprensa

El contexto de estas declaraciones está marcado por el reinicio de las sesiones legislativas el 17 de marzo, tras más de tres meses de receso. Este periodo corresponde al último tramo de trabajo del actual Congreso antes de la posesión de uno nuevo.

Se trata de una fase decisiva para la aprobación de proyectos que han permanecido en trámite durante meses. Entre ellos se destacan iniciativas relacionadas con la distribución de recursos hacia las regiones, particularmente a través del proyecto de ley de Competencias, que busca desarrollar la reforma al Sistema General de Participaciones y aumentar progresivamente los recursos destinados a los territorios.

Otro de los puntos centrales será la apelación tras el hundimiento de la reforma a la salud, un tema que podría reabrir uno de los debates más relevantes del país en materia de atención médica y organización del sistema.

El Congreso enfrenta presión para
El Congreso enfrenta presión para aprobar proyectos antes del 20 de julio - crédito Luis Jaime Acosta7REUTERS

El cierre de este ciclo legislativo implica que aquellas iniciativas que no avancen en las próximas semanas podrían quedar sin trámite, lo que ha incrementado la presión sobre los senadores para alcanzar acuerdos y avanzar en la agenda pendiente.

En este escenario, el Congreso retoma no solo su función legislativa, sino también su papel en el control político, en medio de una coyuntura en la que coinciden la actividad parlamentaria y la campaña por la Presidencia de la República.

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