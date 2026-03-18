Concejal de Medellín aseguró que Iván Cepeda canceló evento de su campaña presidencial en Medellín: equipo del candidato lo desmintió

El candidato del Pacto Histórico estará en el Parque de los deseos - crédito Prensa Iván Cepeda

Para este miércoles 18 de marzo de 2026 estaría previsto que Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, realice un evento público en la ciudad de Medellín, luego de que fuera declarado persona no grata por la Asamblea de Antioquia, tras un polémico discurso en la hizo referencia a la historia del departamento colombiano y su relación con el paramilitarismo y el narcotráfico.

No obstante, el presidente del Concejo de Medellín Alejandro de Bedout anunció en una publicación hecha en su cuenta de X que el acto político fue cancelado por decisión del equipo del aspirante a la Presidencia.

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“Atención, me confirman que Iván Cepeda acaba de cancelar su visita a la ciudad de Medellín. La cual tenía programada para el día de hoy (18 de marzo)”, expresó el cabildante antioqueño en las redes sociales.

El presidente del Concejo de Medellín anunció la cancelación del evento de Iván Cepeda en Medellín - crédito @alejodebedout/X

Además, el corporado manifestó las causas posibles por la que Cepeda habría desistido de su encuentro con los habitantes de la capital del departamento de Antioquia.

“La estigmatización de esta tierra antioqueña como cuna paramilitar y llevar la minga indígena de avanzada con niños como escudos humanos para bloquear La Alpujarra y ambientar su visita no fue una buena estrategia. Logró un rechazo ciudadano tal que le tocó echarse para atrás y mandar a recoger a los indígenas instrumentalizados como si fueran mercancía”, aseguró.

Por último, De Bedout enfatizó que “si algo queda claro es que con Antioquia no podrán. No nos van a someter a sus formas ni ideología. Antioquia no se arrodilla. Antioquia resiste”.

Colombian presidential candidate Ivan Cepeda speaks during the closing ceremony of the Historic Pact (Pacto Historico) campaign at Plaza de Bolivar in Bogota, Colombia, February 27, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez

Equipo de Iván Cepeda desmintió al concejal de Medellín

Sin embargo, fuentes cercanas a Iván Cepeda explicaron a Infobae Colombia que el candidato presidencial no tenía previsto dicho evento ya que en su agenda está la discusión de varios proyectos de ley en el Senado para la jornada del 18 de marzo.

Así mismo, desde el equipo del senador del Pacto Histórico indicaron a este medio de comunicación que lo mencionado por el concejal De Bedout es falso, y detalló que el afiche exhibido por el corporado no fue divulgado por la campaña de Cepeda.

De otro lado, el senador y aspirante presidencial le comunicó a este medio que la concentración con sus simpatizantes en la capital antioqueña se dará el 28 de marzo de 2026 y no en el día que comunicó el concejal mencionado. “Estaré el 28 de marzo en Medellín para un acto multitudinario de mi campaña”, indicó Cepeda a Infobae Colombia.

Según información citada por Semana, Cepeda iba a presentarse en el parque de Los Deseos (norte de Medellín) a las 6:00 p. m., acompañado de su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué y algunos dirigentes políticos de la colectividad afín al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La intención del acto político del progresista colombiano en la capital antioqueña buscaba matizar y contextualizar sus afirmaciones sobre el departamento, según explicó fuentes cercanas del candidato presidencial al citado medio de comunicación.

“Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado. Surgió una alianza nefasta entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger intereses, acumular riquezas a costa de la vida de las poblaciones en territorios rurales y urbanos”, fue el comentario polémico realizado por el aspirante del progresismo colombiano durante un evento anterior realizado en el parque de Berrío de Medellín.

Minga indígena no estará en acto de Cepeda

Previo al acto de campaña que realizará Iván Cepeda en Medellín, centenares de integrantes de las comunidades indígenas Zenú y Embera Eyabida se habían concentrado en el sector de La Alpujarra, con el propósito de exigir un canal de diálogo directo con el gobernador Andrés Julián Rendón, en respuesta a reclamos históricos por la garantía de derechos fundamentales y a la ausencia de interlocución efectiva en los dos primeros años de la actual administración.

No obstante, las comunidades indígenas manifestaron que su protesta no tenía ninguna relación con al visita de Iván Cepeda a la capital antioqueña, por lo que descartaron su presencia en el Parque de los Deseos.

Bloqueos en La Alpujarra, Medellín, por parte de comunidades indígenas afectaron el funcionamiento de la Gobernación de Antioquia - crédito @tobonvillada/X

“Acá no estamos mezclando política con la concertación de la mesa en el marco de la minga; la organización de la minga no hace parte de esa movilización que va a hacer el candidato, no vamos a participar porque estamos concentrados en la mesa de peticiones que han hecho las comunidades”, mencionó Johnatan Tobón, consejero de la Organización Indígena de Antioquia (OIA) en declaraciones a Semana.

Pese a que la protesta de las comunidades indígenas culminó tras un acuerdo pactado con la Gobernación de Antioquia, se presentaron varios altercados durante su manifestación. Uno de ellos ocurrió en la tarde del lunes 16 de marzo de 2026 cuando el concejal Andrés Felipe Rodríguez, conocido como El Gury y que es miembro del Centro Democrático, tuvo un enfrentamiento verbal con algunos voceros de las comunidades indígenas.

Incluso, en un video publicado en las redes sociales, el cabildante se encontraba portando un bate de béisbol donde se leía la palabra ‘diálogo’, generó alta tensión entre los manifestantes y motivó la intervención de representantes políticos y presencia reforzada de la fuerza pública para evitar que el caso escalara a mayores.

Andrés 'El Gury' Rodríguez, concejal del Centro Democrático Llegó Con Un Bate A La Concentración Indígena En Medellín- crédito @AlejoMercado10/X

Del mismo modo, la visita del candidato del Pacto Histórico coincide con movilizaciones promovidas por el expresidente Álvaro Uribe, quien busca capitalizar el rechazo local a expresiones recientes del plan de gobierno de Cepeda que desataron controversia en la región.

“Mañana, miércoles 18 de marzo, 10 a.m. en La Alpujarra, rendiremos homenaje a nuestra Policía, al Concejal Andrés Rodríguez, el Gury, al Gobernador de Antioquia y al Alcalde de Medellín, quienes defendieron la protesta pacífica e impidieron bloqueos (sic)”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.

- crédito @AlvaroUribeVel/X

Por qué fue declarado como ‘persona no grata’

Frente a la declaratoria de persona no grata en Antioquia, la decisión fue adoptada por 15 diputados de la Asamblea departamental, que aunque no tiene consecuencias legales, posee un claro peso simbólico en el actual panorama electoral.

“Declarar persona no grata en el departamento de Antioquia al señor Iván Cepeda, candidato a la presidencia, en razón de sus expresiones generalizantes que, a juicio de esta corporación, estigmatizan de manera injusta al departamento y a sus habitantes”, se lee en la proposición avalada en el cabildo antioqueño.

El pronunciamiento sostuvo además que entre las funciones de los diputados está el defender el buen nombre de la región. De acuerdo con el documento, “es deber de la Asamblea Departamental de Antioquia velar por el respeto a la dignidad de sus habitantes y por la defensa del buen nombre del departamento, procurando que el debate democrático nacional se adelante sin acudir a narrativas que puedan profundizar estigmas y polarizaciones territoriales”.

Esta es la proposición con la que se declaró "persona no grata" a Iván Cepeda - crédito suministrada a Infobae Colombia