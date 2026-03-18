Ingrid Betancourt cerró filas en apoyo a Paloma Valencia y dijo que Colombia no puede replicar el modelo de los “tigres asiáticos”

La excandidata presidencial, directora del partido Oxígeno, enfatizó en que Colombia ya no necesita "Tigres asiáticos" para cambiar su rumbo, tras cuatro años de lo que sería la mala administración de Gustavo Petro - crédito @IBetancourtCol/X

Con un video en las redes sociales, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt salió en respaldo el martes 17 de marzo de 2026 a la campaña de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia e insistió en sus declaraciones que el desarrollo de Colombia solo será posible si se privilegia la libertad económica por encima de la intervención estatal. La figura de la oposición, cercana al expresidente Álvaro Uribe, continúa expresándose sobre el devenir político nacional.

En una reflexión pública, la directora del partido Oxígeno, que viene de sufrir un duro golpe en las elecciones del 8 de marzo, pues su colectividad no pudo llegar al 3% que exigen las normas electorales como umbral, sostuvo que el país no debe aspirar a replicar el modelo de los “tigres asiáticos”, sino convertirse en una “paloma latinoamericana” capaz de avanzar gracias a la innovación, el emprendimiento y el talento criollo, en pro de superar la era de Gustavo Petro.

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt salió una vez más en defensa de la alianza entre Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia, con miras a los comicios del 31 de mayo, en los que Colombia acudirá a escoger nuevo presidente - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

Reiteró que el Mercado, y no el Estado, es el verdadero motor del progreso, y agregó que “Colombia ha pasado años mirando a los tigres asiáticos con envidia. Singapur, Corea del Sur, Taiwán, preguntándonos cómo lograron volar tan alto“. Y añadió que ”tal vez estamos haciendo la pregunta equivocada, porque Colombia no necesita ser un tigre, puede ser una paloma latinoamericana, un país que vuela lejos con agilidad, impulsado por la libertad económica”.

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Las críticas Ingrid Betancourt al sistema financiero colombiano

En su exposición, la excandidata introdujo un dato para fundamentar su crítica al intervencionismo: la tasa de usura, política diseñada para proteger a los consumidores, terminó dejando sin acceso al crédito bancario formal a una buena cantidad de colombianos. “Creada para proteger, terminó excluyendo al 65 % de los colombianos del crédito formal, cero banco, y empujándolos a los gota a gota con tasas hasta 20 veces o 200 veces más altas”, destacó.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo también cuentan con el respaldo del expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito Sergio Acero/REUTERS

Y al exponer su visión para la campaña de Valencia y la necesidad de un nuevo rumbo, Betancourt fue enfática. “El verdadero motor del desarrollo es el sector privado. Cuando hay competencia real, pasan tres cosas: se incluye a los excluidos, bajan los costos y mejora la calidad de vida, sobre todo de los más pobres”, afirmó la excandidata, que citó como la experiencia brasileña tras la liberalización del sistema financiero, pues pudieron acceder por primera vez.

Esto redujo las tasas de interés. “No fue un plan estatal tradicional, fue el mercado funcionando. Y eso lo hizo un colombiano, David Vélez”, destacó la política colombo-francesa.

Intervención estatal y sus consecuencias sobre los sectores vulnerables

A su vez, advirtió que los controles regulatorios inspirados en buenas intenciones suelen perjudicar precisamente a los que buscan beneficiar y recordó el caso venezolano. “Controles diseñados para ayudar a los pobres terminaron generando escasez y mercados negros. La lección es clara: cuando el mercado no funciona, los más vulnerables son los que pagan los platos rotos”, dijo la exparlamentaria, que soportó durante más de seis años el secuestro de las Farc.

El candidato Abelardo de la Espriella fue blanco de algunas críticas de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt - crédito REUTERS

Y dirigiéndose nuevamente al papel del Estado, la dirigente afirmó que los problemas sociales no surgen del capitalismo como sistema, sino de su ausencia. “El problema no es el capitalismo, en realidad es su ausencia. Es decir, cuando el Estado favorece a unos sobre otros, cuando mete la mano, cuando el capitalismo deja de serlo y se vuelve salvaje para favorecer intereses de amigos”, indicó Betancourt en su mensaje, compartido en sus redes sociales.

Al evaluar los cambios ocurridos a escala global, Betancourt resaltó que “en las últimas décadas, más de mil millones de personas salieron de la pobreza en el mundo gracias a la creación de riqueza, la innovación, los mercados abiertos”. Y afirmó que las naciones que experimentaron estos avances comparten instituciones sólidas, reglas claras y un Estado que actúa como facilitador del desarrollo privado.

El presidente Gustavo Petro habría llevado a la economía colombiana al barranco, según la exsenadora Ingrid Betancourt - crédito Andrea Puentes/Presidencia

De la misma manera, expresó cuál es el desafío inmediato del país: aprovechar la coyuntura de la tecnología y la inteligencia artificial. A juicio de la mujer, que ha ejercido diferentes roles en su trayectoria política, “Colombia tiene una oportunidad histórica con la tecnología, con la inteligencia artificial, pero necesitamos tomar decisiones: más competencia, menos barreras, mucha mejor educación”.

Y, en su intervención digital, describió la fórmula que, en su opinión, permitirá despegar al país. “No necesitamos una sola gran empresa estatal. No. Necesitamos miles, miles de emprendedores que no tengan que pedir permiso para crear, sino que encuentren un país que les dé gavela, que les permita hacerlo”.

Betancourt concluyó su intervención con su apoyo a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, pues en su concepto ambos perfiles trazan un horizonte de optimismo para el país, tras cuatro años que consideró nefastos. “Colombia sí, puede ser esa paloma latinoamericana. Un país que no limita, sino que libera. Que no frena, sino que impulsa. Que no depende, sino que crea. Porque cuando se libera el talento de un país, no hay límite para lo que podemos lograr”.