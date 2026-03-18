Operativo conjunto de Colombia y Perú incautó casi una tonelada de marihuana en Amazonas: pertenecía a los Comandos de Frontera

La embarcación interceptada en el Brazo Yahuma estaba equipada con motor fuera de borda y transportaba droga vinculada al GAO E-48 Comandos de Frontera - crédito Armada de Colombia

Una operación binacional entre Colombia y Perú resultó en la incautación de 884 kilogramos de marihuana en el río Amazonas, en un golpe directo contra las redes de narcotráfico que operan en la región limítrofe.

El hallazgo se produjo en el sector conocido como Brazo Yahuma, donde las autoridades interceptaron una embarcación equipada con motor fuera de borda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La droga incautada, según información oficial entregada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), estaría vinculada al GAO E-48 Comandos de Frontera, una organización delictiva que utiliza los corredores fluviales amazónicos para movilizar cargamentos ilícitos. La acción conjunta permitió frenar el avance de este cargamento, que tenía como destino la distribución en mercados regionales.

En el marco de la cooperación binacional, tanto la Fuerza Aeroespacial Colombiana, a través del Grupo Aéreo del Amazonas, como la Armada de Colombia, la Regional de Inteligencia Naval de la Amazonía (Rinam), la Brigada de Selva No. 26 del Ejército Nacional, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Diran) y unidades del Ejército del Perú participaron en la operación, articulando esfuerzos de inteligencia y vigilancia.

El procedimiento se activó tras recibir información estratégica suministrada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, lo que permitió desplegar vuelos de reconocimiento y monitoreo en la zona, reforzando el seguimiento a las rutas utilizadas por el narcotráfico. La cooperación entre ambos países fue decisiva para ubicar la embarcación, que transportaba la marihuana en el estratégico eje fluvial.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada de Colombia lideraron la acción con vuelos de reconocimiento y monitoreo en rutas del narcotráfico Armada de Colombia

La incautación de los 884 kilogramos de marihuana obedece al Objetivo No. 2 del Plan Ayacucho Plus, un programa enfocado en debilitar la logística y las finanzas de organizaciones criminales en la triple frontera amazónica. Esta acción representa un golpe significativo para las estructuras armadas y económicas que sostienen el tráfico transnacional de drogas en la región.

El operativo conjunto demuestra que los mecanismos de coordinación internacional pueden tener un impacto tangible en la seguridad regional. La incautación en el Brazo Yahuma es considerada una de las más relevantes en la zona durante el año, afectando la operatividad de grupos dedicados al narcotráfico y reforzando el control estatal en un área de permanente conflicto por economías ilícitas.

La colaboración entre Colombia y Perú en esta operación no solo permitió la interdicción de la embarcación y la droga, sino que puso en evidencia la importancia de los corredores fluviales del Amazonas en el tráfico de estupefacientes. Estos corredores han sido identificados como rutas clave para el traslado de grandes volúmenes de sustancias ilícitas hacia otros destinos.

Las autoridades de Colombia y Perú incautaron 884 kilogramos de marihuana en el río Amazonas durante una operación binacional antidrogas - crédito Armada de Colombia

Con este resultado, las autoridades buscan enviar un mensaje claro sobre la vigilancia activa y la capacidad de respuesta frente a las amenazas transnacionales en la Amazonía. La operación reafirma el compromiso de ambos países con la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la seguridad en las fronteras compartidas.

Apenas tres días atrás la Policía Nacional realizó en el sur de Colombia una serie de operativos que permitieron incautar 1,6 toneladas de marihuana en la vía Garzón-Neiva e interrumpir el flujo de recursos de bandas de narcotráfico, con impactos directos en las finanzas criminales por un monto cercano a 593 millones de pesos.

Estas acciones impidieron la circulación de aproximadamente un millón de dosis en distintas regiones del país, conforme informó el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional.

La Policía Nacional destacó que el camión interceptado cubría la ruta entre Inzá (Cauca) y Florencia (Caquetá), usada en el tráfico de drogas - crédito Policía Nacional

En la última etapa de estos procedimientos, la Policía concentró parte de sus operaciones en la vía entre Pereira y Manizales, donde fue detenida una persona que transportaba 240 kilos de marihuana en una camioneta.

En paralelo, un allanamiento en Villavicencio derivó en la captura de un menor de edad y la incautación de 720 kilos adicionales. Según detalló el reporte oficial, estas intervenciones simultáneas elevaron la suma total de marihuana decomisada a 1,1 toneladas solo en Meta, Tolima y Caldas.