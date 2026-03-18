Colombia

Fiscalía investiga a exdirectivos de Drummond por presuntas listas para asesinar sindicalistas, señalados por Salvatore Mancuso y un exjefe de seguridad

El caso pone el foco sobre el papel que jugaron figuras ejecutivas en relaciones con organizaciones armadas y en crímenes que aún no tienen respuesta judicial

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Las declaraciones reservadas recabadas por
Las declaraciones reservadas recabadas por la Fiscalía vinculan a altos cargos de la empresa minera con la presunta colaboración en planes de homicidio perpetrados por paramilitares en Colombia durante 2001 - crédito Colprensa

Nuevos testimonios reservados ante la Fiscalía comprometen a exdirectivos de la multinacional minera Drummond con la presunta entrega de listas para el asesinato de sindicalistas por parte de las Autodefesas Unidas de Colombia (AUC) en 2001.

Según las declaraciones de Salvatore Mancuso y de otros testigos, obtenidas por Caracol Radio, se detalla cómo la información facilitada por personal de la compañía habría permitido ejecutar los crímenes, mientras la empresa rechaza de plano cualquier vínculo con estos hechos.

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Salvatore Mancuso, exjefe de las AUC, y el exjefe de seguridad de ISA, Jairo de Jesús Charris, declararon ante la Fiscalía que un exjefe de seguridad de Drummond habría entregado directamente a los paramilitares una lista de sindicalistas que debían ser asesinados entre febrero y octubre de 2001.

Ambos testigos apuntan a la implicación de varios altos directivos en la planificación de estos crímenes, así como en la financiación de las AUC.

De acuerdo con las declaraciones presentadas a la Fiscalía, Salvatore Mancuso relató que el coronel (r) Luis Carlos Rodríguez, entonces jefe de servicios de seguridad de Drummond, proporcionó un listado con los nombres de los sindicalistas a la estructura de Juan Andrés Álvarez de las AUC.

“Esta información la entregó el coronel Rodríguez y con base en ella se ejecuta la operación en la cual se asesina a estas personas que estaban en la lista”, aseguró Mancuso ante la Fiscalía, según información obtenida por Caracol Radio.

Exlíder paramilitar Salvatore Mancuso. Las
Exlíder paramilitar Salvatore Mancuso. Las investigaciones oficiales han sido obstaculizadas por múltiples cambios de fiscal, recusaciones y recursos legales, lo que mantiene en suspenso la determinación de responsabilidades - crédito Colprensa

Charris confirmó ante la Fiscalía que Rodríguez fue quien pasó la lista con los nombres de los sindicalistas destinados para ser asesinados, actuando bajo instrucción directa de James Lee Atkins, jefe nacional de seguridad de Drummond, y con conocimiento de Alfredo Araújo Castro, actual vicepresidente de relaciones con la comunidad de la empresa.

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