Eidevin López se quebró ante las declaraciones de Mariana Zapata sobre su ‘shippeo’ en ‘La casa de los famosos’: “No vine a querer de verdad”

El joven no logró contener la tristeza que le generó enterarse de los sentimientos de la modelo - crédito @canalrcn/IG

En la noche del 17 de marzo se llevó a cabo la dinámica del cine por parte de la producción de La casa de los famosos Colombia 3. Los participantes pudieron desmentir o reafirmar lo que varios de sus compañeros decían a su espalda, como fue el caso de Eidevin López y Mariana Zapata.

Durante la proyección de las escenas, el actor de origen costeño se llevó una sorpresa al escuchar las declaraciones de la modelo antioqueña en la que dejaba claro que no estaba interesada en López, durante un diálogo con otros de sus compañeros.

“Lo que más me preocupa a mí fue cómo quedó la relación... Papi que se está bajando del bus”, fueron las palabras de Altafulla a Eidevin cuando terminó la proyección del cine.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

López lloró al ver las declaraciones de Mariana Zapata sobre su shippeo - crédito @Eidevinlopez/Instagram

La cara de decepción del participante fue evidente, por lo que Mariana no dudó en responderle de manera contundente: “Desde anoche... No, desde hace varios días, pero anoche lo volvímos a hablar en la tarde y en la noche".

Del mismo modo, Mariana respondió a los comentarios de sus compañeros que le pedían acompañar al líder tirano en el cuarto del poder; sin embargo, la negativa fue evidente, pues afirmó que “si ya cortamos, ya dijimos que no vamos a avanzar, para qué vamos a dormir juntos en una habitación donde se va a prestar para hacer muchas cosas”, agregando que ellos tomaron la decisión de detenerse en sus inteciones de shippeo.

En ese momento, Valentino intervino y dijo que la respuesta era porque se querían de verdad, algo que era notorio, pues al actor se le notaba que estaba “tragado” de la modelo.

El padre de Mariana Zapata le pidió enfocarse en el juego sin romances por su acercamiento con Eidevin - crédito cortesía Canal RCN

A lo que Mariana respondió: “Yo acá no vine a querer de verdad, eso lo hago afuera... Si ya Eidevin y yo, la gente vio que hablamos en la tarde en el rubi -espacio donde se maquillan-, en el calabozo, que íbamos a dejar así antes de que pasara lo del cine para qué vamos a seguir alimentando algo que ya decidimos terminar".

En otros de los videos difundidos por el canal en sus redes sociales acerca de la dinámica, se escucha decir a Mariana “es que no sé, cuando a mí no me gusta alguien desde un inicio, es muy duro que me guste después”. Incluso, aseguró que la personalidad del participante no le convence para poder entablar una conversación.

Finalmente, Eidevin no pudo contener las lágrimas y se desahogó con Campanita en un abrazo, agregando que debía ser una persona fuerte para continuar con su objetivo.

Mariana Zapata dejó claro que no quiere una relación con Eidevin en la casa estudio - crédito cortesía Canal RCN

Las reacciones de los seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “Eidevin, ella ya dijo que no le gustabas, para eso ya”; “lo único que tengo por decir, NO ES NO y hay que entenderlo”; “oigan, Mariana me cae muy mal, pero no la tienen que obligar a estar con él”, entre otros.

Estas fueron las declaraciones de la hermana de Eidevin en su congelado

La participación de Eidevin López en La casa de los famosos Colombia ha generado conversación, en especial por la cercanía que mantiene con Mariana Zapata. Este vínculo, lejos de pasar desapercibido, recibió una reacción directa de su entorno familiar durante el congelado del reality.

La hermana de Eidevin no dudó en marcar su postura. En un mensaje de tono firme, le recordó: “No viniste a mendigar amor, para nada. No eres plato de tercera mesa. Necesito que te pongas los pantalones y me des más, juega”.

El creador de contenido se mostraba entusiasmado con su 'shippeo' junto a Mariana Zapata - crédito cortesía Canal RCN

Con estas palabras, la familia mostró su desacuerdo con la manera en que Eidevin está gestionando sus afectos dentro del programa.

Mientras tanto, en redes sociales circulan comentarios sobre quién sería el verdadero interés sentimental de Eidevin. Muchos apuntan a Karola como la persona que realmente llama su atención.

Esta percepción recibió el respaldo de la familia, pues la hermana de Eidevin se dirigió abiertamente a Karola con un agradecimiento especial: “Karola, gracias por la bata para mi mamá. No vino tu suegra, pero vino tu cuñada. Gracias por todos los consejos que le has dado a mi hermano”. De este modo, la incluyó en el entorno familiar y la hizo sentir bienvenida.