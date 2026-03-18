Colombia

Concejal denunció que docente de un colegio en Bogotá tiene al menos cuatro procesos abiertos por abuso sexual a menores: “Permaneció en el entorno escolar durante varios días”

Andrés Barrios, del Centro Democrático y uno de los más cercanos en el cabildo distrital al hoy fallecido Miguel Uribe Turbay, hizo la denuncia a través de un video que compartió en redes sociales

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El caso se presentó en
El caso se presentó en una de las instituciones educativas del barrio Nueva Zelandia, en Suba - créditos Sofía Toscano/Colprensa | @ABarriosBernal/X

El concejal de Bogotá Andrés Barrios hizo pública una denuncia sobre presuntos casos de abuso sexual en el colegio Nueva Zelandia, sede A, ubicado en la localidad de Suba.

El cabildante del Centro Democrático utilizó su cuenta de X la mañana del miércoles 18 de marzo de 2026 para dar a conocer que al menos cuatro procesos se encuentran en curso en la Fiscalía y están relacionados con un docente de inglés, quien habría permanecido en contacto con estudiantes a pesar de las alertas emitidas.

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En su video, Barrios detalló que la denuncia inicial le llegó directamente y que, al indagar con las autoridades, se encontró con un panorama más amplio de lo que se creía.

El concejal sostuvo que “no es un hecho aislado, es una falla sistémica” y cuestionó los tiempos de reacción de la Secretaría de Educación frente a la gravedad de la situación.

El miércoles 18 de marzo
El miércoles 18 de marzo se conocieron detalles de la denuncia - crédito @ABarriosBernal/X

El concejal explicó que, tras recibir la denuncia, se dirigió al colegio para verificar los hechos.

Barrios expresó su preocupación porque la administración distrital mantuvo al docente en su cargo durante varios días después de la denuncia inicial.

“Lo que me encuentro es que no es un hecho aislado, sino que hay una falla sistémica. Hay cuatro procesos en la Fiscalía por abuso sexual, y el docente siguió en el colegio, expuesto a los estudiantes”, afirmó Barrios en su intervención.

Cronología y reacción institucional: el docente permaneció en el colegio pese a la denuncia

Según la información presentada por Barrios, la denuncia formal fue radicada ante la Secretaría de Educación el 26 de febrero de 2026. Sin embargo, el docente señalado continuó en sus labores hasta el 11 de marzo, fecha en la que la presión de los padres de familia, manifestada a través de un plantón en la institución, provocó la intervención de las autoridades.

“La Secretaría de Educación actúa más lento que el riesgo. El profesor solo fue retirado cuando hubo un plantón de padres. ¿Cuántas alertas más necesita el sistema para actuar?”, cuestionó el concejal.

Barrios dirigió una serie de preguntas puntuales a la Secretaría de Educación.

En ella, exigió conocer cuáles fueron las medidas de acompañamiento brindadas a la comunidad educativa y demandó cifras precisas sobre el número de alertas y su tipología en el sistema de atención a casos de abuso sexual escolar.

El concejal solicitó también que se explique el criterio adoptado para mantener al docente en contacto con los estudiantes tras la denuncia y cuál fue el procedimiento exacto seguido para su traslado o retiro.

“La ciudadanía merece saber qué protocolos se activaron y por qué se demoró la respuesta. No se puede permitir que los riesgos persistan frente a casos tan graves”, declaró Barrios.

En su intervención, Barrios reiteró su preocupación por la lentitud en la respuesta de las autoridades. Subrayó que las demoras ponen en riesgo la integridad de los estudiantes y exigió que la Secretaría de Educación rinda cuentas públicas sobre cada etapa del proceso.

“La Secretaría tiene que responder. No basta con retirar al docente después del escándalo; necesitamos saber qué pasó desde la primera alerta y cómo se protege hoy a los menores en ese colegio”, concluyó el concejal.

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Denuncia por abuso sexual a menoresEstudiantes de colegio en BogotáNueva Zelandia SubaConcejal Andrés BarriosColombia-Noticias

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