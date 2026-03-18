Con canción de Héctor Lavoe y Willie Colón, ministro de Minas se burló de la senadora Angélica Lozano: “Temas poco ‘sexy’”

El ministro de Minas, Edwin Palma, generó controversia al responder a la senadora Angélica Lozano usando una frase de una canción de salsa - crédito Ovidio González/Presidencia - @AngelicaLozanoC/X

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, generó controversia tras responder a la senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, de manera burlona a través de una conocida canción de salsa.

La discusión se desató después de que la congresista, que no logró la reelección para el periodo legislativo 2026-2030, hiciera una crítica sobre la situación energética del país, una alerta emitida por la Contraloría General de la República que advirtió sobre el riesgo de racionamientos y aumentos de precios debido a problemas en el almacenamiento y abastecimiento de hidrocarburos y energía eléctrica.

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En su cuenta en la red social X, Lozano destacó la importancia de los temas relacionados con el caos fiscal y la energía, que, según ella, aunque no son atractivos para los políticos, son de vital trascendencia para el futuro cercano del país.

“Energía y caos fiscal, temas poco ‘sexy’ de campaña pero cruciales y de impacto común en el futuro inmediato. Pero lo fácil es decir/‘No se habla de esa mondá’ (sic)”, escribió la senadora.

La senadora Angélica Lozano resaltó la importancia de discutir el caos fiscal y los problemas energéticos de Colombia - crédito @AngelicaLozanoC/X

El ministro Palma, lejos de optar por una respuesta técnica o institucional ante la preocupación planteada, eligió hacer uso de una frase de la famosa canción Triste y vacía, de Héctor Lavoe y Willie Colón, con la que hizo clara referencia a Lozano, al sugerir que se encontraba sola en su crítica.

En su post, Palma publicó: “🎶 Ella va, triste y vacía 🎶”, una ironía dirigida a la senadora, que había señalado la gravedad de la situación energética sin recibir mucha atención mediática.

El intercambio desató reacciones en la red social, mientras algunos defienden la postura de la senadora, que busca visibilizar los problemas estructurales del sector energético en Colombia, otros criticaron la actitud del ministro, que lejos de debatir sobre los temas planteados, optó por ridiculizar a su oponente utilizando un recurso musical.

En vez de abordar la crítica de la senadora, el ministro Edwin Palma optó por una respuesta irónica usando un verso de una canción de salsa - crédito @PalmaEdwin/X

Crítica de la Contraloría sobre gas natural: Colombia importará por primera vez para cubrir la demanda

Por otro lado, la Contraloría General, a través de su informe, advirtió sobre la fragilidad del sistema energético colombiano, en la que aludió a la escasa capacidad de almacenamiento de hidrocarburos y a la falta de nuevos proyectos en el sector eléctrico, que podrían comprometer el suministro de energía en los siguientes años.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez señaló que factores internacionales, como el conflicto entre Rusia y Ucrania, acentuaron los riesgos, pues incrementaron la volatilidad de los mercados energéticos.

La situación, según el ente de control, se ve agravada por el endeudamiento del Estado con los proveedores de energía y gas, lo que pone en riesgo no solo la estabilidad del sistema, sino los recursos públicos.

La Contraloría pidió al Gobierno que garantice la distribución de combustibles en la zona rural de Colombia - crédito Colprensa

En ese sentido, la entidad instó a tomar medidas urgentes para garantizar la soberanía energética de Colombia, reducir la dependencia de importaciones y asegurar la estabilidad de los precios para los consumidores.

Además, el informe destacó que uno de los aspectos más preocupantes es la situación del gas natural. Según el estudio, en 2024 solo se comercializó el 67% del gas extraído, lo que llevó al país a importar gas por primera vez para satisfacer la demanda interna.

A esto se le suma la disminución de las reservas, lo que reduce la proyección de autosuficiencia a tan solo 5,9 años.

“La falta de adjudicación de proyectos de regasificación, especialmente en el Pacífico, así como la carencia de redundancias en el sistema de transporte, aumentan el riesgo de no poder cubrir la demanda a partir de 2026, sobre todo en las zonas del interior del país. Ante esto, se requieren soluciones inmediatas, como la importación a través de Buenaventura y alternativas en La Guajira y Coveñas (Sucre)”, se lee en el informe.