Abelardo de la Espriella controlará el ingreso de recursos a su campaña presidencial: “No se puede ser independiente cuando otro te financia”

Abelardo de la Espriella no desea tener una campaña con gasto excesivo - crédito Abelardo de la Espriella prensa

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo presentaron su estrategia financiera para la campaña presidencial de 2026. El abogado y el exministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque señalaron que la totalidad de los recursos invertidos hasta el momento para recolectar firmas fueron reportados, y aseguraron que no aceptarán fondos ni de personas naturales ni jurídicas.

Como garantía de transparencia, De la Espriella informó que la financiación provendrá de créditos bancarios, respaldados por su patrimonio personal y la reposición de votos, en lugar de aportes externos. El candidato presidencial detalló que tres bancos serán responsables de otorgar los recursos, con un mecanismo en el que estos préstamos implican el pago de intereses, diferenciándose así de las donaciones convencionales.

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En cuanto al control de los recursos, el togado anunció en entrevista con Semana que una auditoría internacional verificará todas las transacciones de la campaña y que existirá una única cuenta bancaria, donde solamente ingresarán fondos bajo supervisión estricta. De la Espriella afirmó que “esta va a ser la campaña más clara y transparente de la historia colombiana” y reiteró que la independencia política solo es posible sin financiación externa.

El aspirante a la Presidencia de la República sostuvo que una auditoría internacional verificará todas las transacciones y que existirá una única cuenta bancaria - crédito VisualesIA

Comparando su modelo con el de otros movimientos, De la Espriella criticó los gastos excesivos que no se tradujeron en apoyo popular: “Estas personas no conectaron con el pueblo colombiano”. En su análisis, subrayó que su campaña será “supremamente económica” y ajustada a los límites legales, rechazando el ingreso de figuras políticas tradicionales, incluso aquellas vinculadas con el Gobierno Petro.

A su turno, José Manuel Restrepo indicó que la autonomía financiera les permitirá tomar decisiones independientes si resultan elegidos, reforzando que la campaña solo integra personas independientes. “La característica es la de una campaña genuina que esté en beneficio de la ciudadanía, con total independencia y con un compromiso que garantizará la mejor política pública en beneficio de los colombianos”, afirmó.

Abelardo de la Espriella irá sin apoyos políticos a primera vuelta

El candidato a la presidencia de Colombia Abelardo De La Espriella ni irá con apoyos políticos a la primera vuelta - crédito Luisa González/Reuters

Abelardo de la Espriella, en paralelo, confirmó que llegará a la primera vuelta sin respaldo de partidos políticos, manteniendo el carácter independiente de su candidatura. Según el abogado, sectores políticos han buscado incorporarse a su campaña, pero la propuesta ha sido rechazada para preservar la coherencia con sus principios.

Para el aspirante presidencial, la negativa a aceptar apoyo partidista responde a la presencia, en esas filas, de personas ligadas a la gestión de Gustavo Petro o implicadas en escándalos recientes. De la Espriella afirmó en el programa: “Aquí no hemos recibido financiación de los grandes grupos económicos y de poder, no conectamos con las prácticas de la vieja política que es la que nos ha traído hasta acá”.

Y advirtió al medio citado que “no hay forma de transformar este país si se pertenece a la rosca política, si se está rodeado de los mismos políticos y politiqueros que nos trajeron a esta situación”.

En el mismo diálogo, De la Espriella enfatizó que su proyecto busca una alianza directa con la ciudadanía y no contempla negociar con figuras tradicionales: “Yo hice la alianza que tenía que hacer, que es con el pueblo colombiano. Esto es con la gente, no con la vieja política”. El líder de Defensores de la Patria aclaró que su postura no pretende atacar a adversarios concretos y evitó mencionar nombres de quienes intentaron sumarse a la campaña.

José Manuel Restrepo considera que no estar aliado a un partido político genera más independencia en materia de gobernanza - crédito Diego Pineda/Colprensa

Desde la visión de Juan Manuel Restrepo, optar por la independencia supone ventajas para el movimiento, al reproducir una señal de coherencia con sus propios principios: “Cuando uno es coherente, en que no va a llegar con los mismos de siempre, de la misma manera de siempre, sino que va a llegar con la forma en donde garantiza la coherencia con los principios y sus formas de actuación, pues yo creo que le está enviando un mensaje al pueblo colombiano”, remarcó.