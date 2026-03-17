Colombia

Tribunal confirmó condena contra exdocente que abusó sexualmente de dos menores en Bogotá: fue sentenciado a más de 23 años de cárcel

El agresor Hans Wayne Santamaría aprovechó su posición de poder y la confianza de las víctimas para cometer “actos sexuales libidinosos y acceder carnalmente”

Guardar
Las víctimas entregaron sus testimonios
Las víctimas entregaron sus testimonios a la justicia. Revelaron que las agresiones sexuales fueron metidas en distintos lugares de la ciudad - crédito @heidy_up/X

En una decisión de segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. confirmó la condena establecida en primera instancia contra el exdocente Hans Wayne Santamaría Garzón, que cometió delitos sexuales en contra de dos estudiantes del Colegio Filarmónico Simón Bolívar de Bogotá; los hechos se presentaron entre 2017 y 2020.

De acuerdo con las pruebas suministradas durante el proceso penal que enfrentó el agresor sexual, la justicia pudo determinar que Santamaría Garzón aprovechó su cargo como docente, su posición de poder en la institución educativa y la confianza de sus alumnos para cometer actos sexuales libidinosos y acceder carnalmente a un niño de 11 años identificado como C.C.C.T. De igual manera, cometió “actos sexuales protervos distintos al acceso carnal” contra otra víctima de 12 años, identificada como J.E.R.R .

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El exdocente cometió las agresiones sexuales en una sede alterna del colegio, en su casa y en la piscina del Centro Recreativo Compensar de Suba y en otros lugares de la ciudad, como salas de cine. Estos hechos fueron corroborados mediante declaraciones de las víctimas y grabaciones en las que aparece el enjuiciado “realizando actos libidinosos sobre la humanidad de los jóvenes”.

Entre las pruebas de las
Entre las pruebas de las agresiones sexuales hay grabaciones de los hechos - crédito Camila Díaz / Colprensa

Por eso, el sujeto fue condenado en primera instancia a cumplir una pena privativa de la libertad de 23 años y siete meses (285 meses), aproximadamente, así como a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.

La decisión del Tribunal Superior en segunda instancia

La defensa del agresor sexual interpuso un recurso de apelación ante esta decisión, alegando fallas en la valoración probatoria y la presunta vulneración de garantías fundamentales del condenado. También hizo cuestionamientos sobre el “estándar de conocimiento requerido para condenar”.

A juicio del abogado defensor de Santamaría Garzón, la condena en primera instancia estuvo basada principalmente en los testimonios de las víctimas. Esto, sin contar con otros elementos materiales probatorios que sustentaran esas declaraciones. Además, afirmó que las progenitoras de los sobrevivientes influyeron en el proceso, puesto que, “tras descubrir conversaciones en WhatsApp, interrogaron a los menores condicionando sus versiones, lo que resta espontaneidad y fiabilidad a los testimonios”.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá desestimó los argumentos de la defensa del exdocente, concluyendo que las pruebas presentadas en juicio demuestran, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del acusado en las agresiones sexuales.

“La Sala encontró que el material probatorio, integrado principalmente por los testimonios de las víctimas, declaraciones de familiares y otros elementos de corroboración, evidenció que el acusado se valió de su condición de docente y de la relación de confianza con estudiantes menores de edad para realizar conductas de carácter sexual en su contra”, precisó el alto tribunal en un comunicado.

De igual manera, la Sala cuestionó el trabajo investigativo que desarrolló la Fiscalía General de la Nación en este caso, puesto que, desde su perspectiva, fue “deficiente”. Aseguró que hizo falta una investigación integral, la determinación de todas las personas que participaron en los hechos y la atribución de otros delitos. Advirtió que al menos uno de gran relevancia no fue expuesto en la imputación de cargos ni en la acusación: el de pornografía con personas menores de 18 años.

El Tribunal Superior de Bogotá
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión de primera instancia de condenar al agresor sexual a 285 meses de prisión - crédito Europa Press

En todo caso, el Tribunal Superior decidió mantener la condena establecida en contra del agresor sexual en primera instancia:

CONFIRMAR sentencia proferida el 5 de diciembre de 2022, por el Juzgado Cincuenta y Tres Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, en contra de HANS WAYNE SANTAMARÍA GARZÓN (…), en la que lo condenó por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años y acto sexual con menor de catorce años, ambos agravados en concurso homogéneo sucesivo, a la pena de 285 meses de prisión”, detalla el fallo de segunda instancia.

Temas Relacionados

Abusador sexualHans Wayne SantamaríaTribunal Superior del Distrito Judicial de BogotáMenores de edadColombia-Noticias

Más Noticias

Exprecandidata presidencial del partido Conservador adhirió a Paloma Valencia: “Colombia está lista para un liderazgo femenino”

La senadora del Centro Democrático sigue sumando respaldos con miras a la primera vuelta, a la que se presentará con el exdirector del Dane y exconcejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial, y el apoyo de siete excandidatos más que compitieron en La Gran Consulta por Colombia

Exprecandidata presidencial del partido Conservador

Millonarios vs. Nacional EN VIVO, fecha 12 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

El clásico del fútbol profesional colombiano se volverá a reeditar por el campeonato local, tras la clasificación del cuadro azul en la Copa Sudamericana

Millonarios vs. Nacional EN VIVO,

Contraloría de Bogotá abre control fiscal por presunto detrimento de $800 millones en Ciudad Bolívar: “Recogimos sus alertas”

Juan Camilo Zuluaga resaltó dos casos en el sur de la ciudad, en los cuales estarían en juego sumas significativas de dinero, lo que motivó el inicio de una investigación al respecto

Contraloría de Bogotá abre control

Juez absolvió a hombre procesado por mensajes racistas contra la vicepresidenta Francia Márquez: defensa apelará la decisión

El despacho concluyó que, aunque las expresiones fueron hirientes, no se comprobó el propósito de hostigamiento ni de incitación, por lo que no se configuró el delito imputado por la Fiscalía

Juez absolvió a hombre procesado

Las propiedades del cartel de Cali: hijo del “Ajedrecista” reveló el acuerdo que aceptaron los narcos en Estados Unidos

Fernando Mondragón reveló lo que pasó con los más de 4.000 bienes que tenía su familia durante el auge de la estructura criminal

Las propiedades del cartel de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Primo Gay, líder de

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Roberto Velásquez defendió el reingreso

Roberto Velásquez defendió el reingreso de Altafulla a ‘La casa de los famosos’ de las críticas de los fans: “Se lo pasaba durmiendo”

Participante de ‘MasterChef Celebrity 2026′ tuvo un accidente que afectó su rostro: “Me quemé con aceite”

Alexa y Tebi se besaron en ‘La casa de los famosos’, a pesar de que ambos tienen pareja fuera del programa: “Están jugando con fuego”

Mari Manotas se refirió a las razones por las que terminó su relación con el empresario Alejandro Calderón: “Yo creo que ahí tengo una oportunidad”

Andrea Valdiri reveló cómo convenció a su novio para que la ayudara con el lujoso carro que le regaló a su hija Isabella en sus 15 años

Deportes

Millonarios vs. Nacional EN VIVO,

Millonarios vs. Nacional EN VIVO, fecha 12 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Luis Javier Suárez y Sporting Lisboa van por otra hazaña en Champions: este será su rival en cuartos

Figura de Atlético Nacional quiere revancha contra Millonarios por eliminación en Copa Sudamericana: “Nos dolió”

Luis Javier Suárez lideró la carga en la remontada del Sporting Lisboa contra Bodø Glimt en la Champions League

Cuándo vuelve a jugar Luis Suárez en Champions con el Sporting de Lisboa: le espera un duro partido