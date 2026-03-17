Revocan sanción por desacato contra Petro en caso del fiscal Mario Burgos: Tribunal concluye que sí hubo rectificación

El fallo analizó las declaraciones del mandatario y determinó que sí hubo una corrección de fondo sobre los señalamientos. - crédito Sebastian Barros/Europa Press e Imagen ilustrativa Infobae

El proceso judicial que enfrentaba el presidente Gustavo Petro por presunto desacato quedó sin efecto. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que, contrario a lo que había señalado un juez en primera instancia, el mandatario sí cumplió con rectificar las afirmaciones que motivaron la tutela presentada por el fiscal Mario Andrés Burgos.

De acuerdo con El Tiempo, con esta decisión, el alto tribunal dejó sin piso la sanción económica que había sido impuesta semanas atrás y concluyó que no existían razones para mantener la acusación de incumplimiento judicial.

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El caso se remonta a una acción de tutela interpuesta por el fiscal Burgos, quien alegó que declaraciones del presidente vulneraban sus derechos fundamentales, especialmente el buen nombre y la honra.

Las afirmaciones del jefe de Estado se dieron en medio de cuestionamientos sobre el manejo de la investigación por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en la que también salió mencionado el narcotraficante Sebastián Marset.

Según el accionante, Petro insinuó vínculos y decisiones irregulares sin respaldo judicial, lo que motivó que un juzgado ordenara rectificar públicamente esas afirmaciones, al no existir condenas en su contra.

La decisión se basó en que el presidente reconoció la ausencia de condenas contra el fiscal involucrado. - crédito Ovidio González/Presidencia

Una rectificación que no convenció en primera instancia

Aunque el presidente realizó publicaciones en su cuenta de X y declaraciones en canales oficiales, el Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá consideró que esas intervenciones no cumplían con lo ordenado.

El despacho argumentó que las aclaraciones no reproducían de forma precisa la rectificación exigida y, por el contrario, podían generar interpretaciones ambiguas.

Bajo ese criterio, el 27 de febrero de 2026 el juez declaró en desacato al mandatario y le impuso una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, al concluir que hubo incumplimiento.

El Tribunal cambia el enfoque: prioriza el contenido sobre la forma

Al revisar el caso, el Tribunal adoptó una lectura distinta. En lugar de centrarse en si la rectificación seguía una fórmula exacta, analizó el contenido real de los mensajes emitidos por el presidente.

Según el medio ya mencionado, entre los elementos clave, la Sala destacó que Petro reconoció expresamente que el fiscal Burgos no tiene condenas ni sanciones judiciales o disciplinarias y que, como cualquier ciudadano, está amparado por la presunción de inocencia.

También valoró que el mandatario contextualizó sus declaraciones como opiniones dentro del debate público, lo que, a juicio del tribunal, corrige el impacto de los señalamientos iniciales.

“No puede desconocerse que, a través de las aclaraciones formuladas tanto en su cuenta de X y en el canal institucional corrigió que el Fiscal 52 Delegado ante el Tribunal, adscrito a la Unidad de Delitos Ambientales Mario Andrés Burgos Patiño, no tiene condenas y como todo ciudadano goza de presunción de inocencia, lo que deja claro que las afirmaciones allí contenidas, al menos aquellas que afectaron la reputación y la honra del convocante, no correspondían a hechos ciertos o debidamente comprobados”, concluyó la Sala en su análisis conocido por El Tiempo.

Sin desacato: la rectificación fue suficiente

El punto central de la decisión es que, aunque Petro no replicó literalmente la rectificación exigida, sí cumplió con el objetivo de fondo: aclarar que no existían hechos comprobados que sustentaran los señalamientos.

Para el Tribunal, esto implica que la vulneración a los derechos del fiscal fue subsanada, lo que hace innecesaria cualquier sanción.

En consecuencia, la Sala decidió revocar la providencia que había declarado el desacato y dejar sin efectos la multa impuesta al jefe de Estado.

Un precedente sobre el alcance de las rectificaciones

Más allá del caso puntual, el fallo introduce un elemento clave en la discusión jurídica: la diferencia entre cumplir formalmente una orden y hacerlo materialmente.

El Tribunal dejó claro que lo determinante no es la repetición exacta de un texto, sino que la rectificación restablezca efectivamente los derechos afectados.

Esto cobra especial relevancia cuando se trata de declaraciones de altos funcionarios, donde se cruzan dos principios: la libertad de expresión en asuntos de interés público y la protección del buen nombre.