Colombia

Resultados Lotería de Cundinamarca lunes 16 de marzo de 2026: números ganadores del premio mayor de $6.000 millones

Esta popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales

Guardar
El sorteo de la Lotería
El sorteo de la Lotería de Cundinamarca se realiza todos los lunes (Infobae)

La Lotería de Cundinamarca dio a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo realizado este lunes 16 de marzo de 2026.

Este popular sorteo entrega un premio mayor de $6.000 millones y más de 50 secos millonarios. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca

Fecha del sorteo: lunes 16 de marzo de 2026.

Número ganador: 2758.

Serie: 023.

A qué hora se juega la Lotería de Cundinamarca

Esta lotería celebra un juego a la semana, todos los lunes, excepto los días festivos, a las 22:30 horas. Cuando esto sucede, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el martes.

Lista de premios

La Lotería de Cundinamarca ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 6 mil millones de pesos.

La Tunjo de Oro de 300 millones de pesos.

La Guaca Secreta de 100 millones de pesos.

32 secos de 6 millones de pesos.

15 secos de 10 millones de pesos.

5 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Cundinamarca que entrega por diferentes aproximaciones, sumando más de 18 mil millones de pesos en el total del plan de premios.

¿Qué impuestos o retenciones aplican al premio?

Los premios de la Lotería de Cundinamarca están sujetos a un impuesto del 17% sobre el valor bruto del premio ganado, conocido como impuesto a ganadores.

Este impuesto se retiene automáticamente al momento de pagar el premio por la entidad responsable.

Adicionalmente, no se aplica el impuesto a las loterías foráneas del 10% sobre la venta de billetes en Bogotá a la Lotería de Cundinamarca ni a la Lotería de Bogotá, pero los ganadores están sujetos a esta retención del 17% sobre el premio.

También es importante tener en cuenta que posteriores movimientos financieros hechos con el premio pueden estar sujetos al gravamen a los movimientos financieros (4x1000), aunque ese impuesto no se descuenta directamente al cobrar el premio.

¿Cómo se juega la Lotería de Cundinamarca?

Para poder jugar a la Lotería de Cundinamarca necesita al menos 5 mil pesos para hacerse una de sus tres fracciones. Si quiere el boleto completo lo puedes adquirir por 15 mil pesos.

Existen varias opciones para adquirirla fracción o el boleto entero. Tiene la oportunidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedehacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, debe que elegir su número de la suerte conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con el número de la suerte, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente lunes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Para cobrar tu premio necesita presentar el billete en buen estado y tu cédula de ciudadanía en alguno de los puntos de atención de la Lotería de Cundinamarca. Si lo adquiriste en línea a través de las páginas oficiales, el premio te llegará directamente a tu cuenta.

La Lotería de Cundinamarca pertenece al sector descentralizado del orden departamental, tiene personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. El primer sorteo se realizó el 16 de febrero de 1812, con el nombre de la Lotería Popular de Cundinamarca.

Desde su inicio la Lotería de Cundinamarca fue parte de la Beneficencia del Departamento y el producto de sus utilidades se destinó a obras de asistencia social. Actualmente, las ganancias van al sector salud.

Temas Relacionados

Resultado Lotería Cundinamarca HoyÚltimas actualizacionesLoterías de ColombiaLotería de Cundinamarca lunesLoteria de Cundinamarca último sorteo

Más Noticias

Revocan sanción por desacato contra Petro en caso del fiscal Mario Burgos: Tribunal concluye que sí hubo rectificación

El alto tribunal evaluó las declaraciones públicas del mandatario y concluyó que, aunque no siguieron exactamente la orden inicial, sí corrigieron los señalamientos que afectaban la reputación del fiscal, al reconocer la ausencia de condenas y la presunción de inocencia

Revocan sanción por desacato contra

“Podrán obtener un 10 % de descuento”: Alcaldía fija fechas para pagar predial y vehículos en Bogotá 2026

Los bogotanos podrán acceder a un descuento del 10 % en los impuestos predial y de vehículos en 2026 si realizan el pago antes de las fechas establecidas por la Alcaldía

“Podrán obtener un 10 %

“No por acuerdos en las sombras”: Abelardo de la Espriella ratifica a José Manuel Restrepo como fórmula en Colombia

Abelardo de la Espriella defendió la elección de José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresidencial, asegurando que la decisión no responde a acuerdos políticos sino a criterios de capacidad y responsabilidad

“No por acuerdos en las

Resultados del último sorteo de la Lotería de la Caribeña Noche hoy 16 de marzo

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultados del último sorteo de

Incendio en la autopista Medellín–Bogotá controlado por bomberos: sin heridos

El fuego, originado en un cerco vivo cerca del parador Don Rogelio, fue atendido por cuatro unidades de bomberos con apoyo de la Secretaría de Movilidad de Rionegro

Incendio en la autopista Medellín–Bogotá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

Se conoció prueba de supervivencia de dos niñas secuestradas por las disidencias en El Bagre, Antioquia: por qué el video causa indignación

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri sorprendió a su

Andrea Valdiri sorprendió a su hija Isabella con un convertible por sus 15 años: este es el costo del lujoso auto

La Jesuu fue acusada de robar en la celebración de los 15 años de la hija de Andrea Valdiri

De Mar y Río, la banda que conquistó el Petronio Álvarez y ahora promete poner a todos a bailar con “Irene”

Jhonny Rivera aclaró por qué viajó con los papás de su esposa a la luna de miel: “La próxima semana viene mi mamá también”

Reapareció Verónica Giraldo, hermana de Karol G, con emotivo mensaje: “A veces nos toca alejarnos”

Deportes

Boyacá Chicó identifica a Diego

Boyacá Chicó identifica a Diego Novoa como presunto agresor de Jacobo Pimentel tras partido contra Millonarios

Se va otro entrenador del FPC: este es el técnico que puso su cargo a disposición de los directivos

Estos son los puntos que deben sumar los clubes del FPC para clasificar a las finales: equipos históricos hacen cuentas

Analista arbitral en Alemania aseguró que Luis Díaz debió haber sido expulsado minutos antes en el último partido del Bayern Múnich

Así despidió la barra del Atlético Bucaramanga a Aldair Quintana: piden a los directivos retirar el #1