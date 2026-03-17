Paloma Valencia felicitó a Juan Daniel Oviedo por su cumpleaños: “El próximo vice de Colombia”

La publicación se viralizó en las diferentes plataformas, siendo apoyada por los seguidores de la derecha colombiana - crédito Paloma valencia / X

En medio de las largas jornadas de trabajo en su campaña para la Presidencia de la República, Paloma Valencia sorprendió a los internautas al publicar un video en el que se ve festejando junto a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, que celebró su aniversario de nacimiento durante la jornada del 16 de marzo de 2026 al llegar a los 49 años en uno de los momentos decisivos de su carrera política.

Y es que el economista obtuvo más de un millón de votos en una de las consultas que se llevaron a cabo durante las elecciones legislativas del 8 de marzo para elegir a los candidatos a la Presidencia de la República. El primer lugar fue para Paloma Valencia, que no dudó en invitarlo a su campaña para conformar uno de los dúos más polémicos y populares en la carrera por ocupar los dos puestos más importantes del país.

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El video compartido por la candidata oficial del uribismo estuvo acompañado por la frase: "Nuestra reunión programática de hoy terminó con el happy birthday al próximo Vice de Colombia. ¡Felicidades Juan Daniel!“, demostrando así la unión en medio de una ocupada jornada.

La celebración se selló con un gran abrazo entre los candidatos - crédito @AlvaroUribeVel / X

En las imágenes se aprecia la llegada de Juan Daniel Oviedo a una de las oficinas de campaña, en medio de la emoción de los presentes, que no dudaron en felicitarlo y allí lo estaba esperando Paloma Valencia con un fuerte abrazo.

Además, en la mesa tenían dos pasteles que estaban cargados de mensajes, pues tenían un ala que simboliza a la candidata, así como el rayo asociado con Juan Daniel Oviedo y dos manos chocando los puños, un gesto que, sin duda, ha marcado esta sorpresiva alianza que dejó impactados a los colombianos. Adicionalmente, el pastel tenía el típico letrero Happy Birthday y tres corazones, uno amarillo, otro azul y el último rojo, haciendo alusión a la bandera de Colombia.

El equipo le cantó al candidato a la vicepresidencia para posteriormente continuar la rápida celebración, pues todo terminó con el adelanto del trabajo represado, teniendo en cuenta que Valencia y Oviedo continúan intentando reclutar seguidores para su campaña.

Los emotivos momentos se tomaron la jornada - crédito Paloma Valencia / X

Entre las reacciones de los internautas se encuentran muchos mensajes de felicitación para el economista, que es recordado por ser uno de los directores del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) más populares del país.

Algunos de los mensajes son: “Feliz cumpleaños a nuestro vicepresidente”, “Adelante! Van muy bien”, “Mientras se programan estrategias, también se programan cumpleaños. Felicidades… que la celebración no opaque los retos del país”, “Qué lindo el mensaje que da Paloma Valencia. Este es el ejemplo que da a Colombia ella une sectores que piensan distinto y se puede vivir en armonía sin la necesidad de ofendernos” y “Se siente una buena vibra entre ustedes... Dios bendiga sus caminos”.

En contraste, otros internautas no dudaron en criticar esta acción con los siguientes mensajes: “No logran la unidad ni para tener un solo ponqué. Uno para la gente de bien y otro para la comunidad Lgbtq+”, “Ustedes convirtieron su campaña en una payasada. Juan Daniel Oviedo usted es decepcionante”, “A Oviedo lo tienen embobado, y él lo está disfrutando” y “Tanta farandulería terminará en el pasillo del Pabellón de los quemados, y con incapacidad médica para afrontar sus lesiones”.

La creatividad acompañó los comentarios de los internautas - crédito @ViralesColom / X

Mientras el debate sigue en las diferentes plataformas digitales para conocer la veracidad de esta unión, los colombianos continúan atentos a cada uno de los movimientos de los candidatos para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 31 de mayo en primera vuelta.

Cabe mencionar que el sorteo mediante el que se definirá la posición de los candidatos a la Presidencia de la República en la tarjeta electoral se realizará el 25 de marzo, según la Registraduría Nacional del Estado Civil.