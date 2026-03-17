Paloma Valencia despejó dudas sobre si renunciará o no al Congreso para dedicarse a su campaña a la presidencia: “No queremos quedar mal”

La senadora del Centro Democrático habló con los medios de comunicación sobre la posibilidad de dar un paso al costado en su actividad en el órgano legislativo - crédito suministrada a Infobae Colombia

La senadora Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático, sorprendió el martes 17 de marzo de 2026 que evalúa renunciar a su curul en el Congreso para dedicarse de lleno a la campaña electoral de 2026. La posibilidad fue mencionada durante el inicio de las sesiones ordinarias, en la última etapa de la actual legislatura, en una jornada marcada por la expectativa sobre el futuro de los que aspiran a la Presidencia y ocupan curul en el legislativo.

Valencia, que se presentará a la contienda electoral junto al exdirector del Dane y exconcejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo, en la unión de las dos mejores votaciones de La Gran Consulta por Colombia, abordó ante los medios de comunicación la opción de dar un paso al costado y concentrarse solo en su aspiración. Y, aunque no se animó a dar a conocer una decisión definitiva, no le cerró la puerta a este camino, con miras a los tres meses que todavía le restan.

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La congresista del Centro Democrático fue la ganadora de La Gran Consulta por Colombia, que reunió a nueve aspirantes a la presidencia - crédito Sergio Acero/REUTERS

“Vamos a ver, depende cómo esté la intensidad del Congreso”, afirmó la congresista frente a los micrófonos, mientras decenas de periodistas aguardaban sus palabras. Su definición, dijo, no está cerrada y podría conocerse en cuestión de semanas, conforme evolucione la campaña presidencial, con miras a una jornada en las que hay en firme 14 candidaturas, algunas con mejor balance que otras según se conoció con la reciente encuesta de Atlas-Intel.

“No lo descarto porque si el Congreso se pone muy intenso y uno tiene que hacer campaña, también hay que honrar el trabajo que uno tiene que hacer aquí”, afirmó la congresista, que aclaró que busca ser responsable ante los que la eligieron. “Por ahora, queremos venir acá porque los colombianos nos eligieron para dar esa batalla y no queremos quedar mal con los ciudadanos que nos dieron esta curul”, agregó la congresista, que sacó 3.236.286 votos en la consulta.

Las sesiones ordinarias en el Congreso se extenderán hasta el 20 de junio de 2026, en el último tramo de la actual legislatura - crédito Prensa Senado

Paloma Valencia tomó distancia de Iván Cepeda, que sí adelantó qué será de su futuro en el Congreso

El debate sobre la permanencia de los aspirantes presidenciales en sus cargos tomó fuerza en la antesala de una campaña que se proyecta reñida. Valencia dejó en claro que la decisión de dimitir se tomará en un plazo aproximado de dos semanas, luego de analizar la agenda que enfrentará el Senado y reiteró que, más allá de los compromisos partidarios, la prioridad es cumplir con la representación otorgada por sus electores para el cargo en el legislativo.

En contraste, Cepeda Castro, candidato presidencial del Pacto Histórico, oficializó su postura de permanecer en la curul durante toda la contienda. Y es que al ser consultado por periodistas sobre la posibilidad de dejar el Congreso, el parlamentario respondió con contundencia: “No lo haré”. Con esta breve declaración, el senador zanjó los rumores y, así como lo hicieron los dos anteriores mandatarios, Iván Duque y Gustavo Petro, cumplirá con sus obligaciones.

El senador Iván Cepeda confirmó que cumplirá con lo que le resta del periodo legislativo para el cual fue elegido en 2022 - crédito Santiago Saldarriaga/AP

La posición del congresista de izquierda generó reacciones en distintos sectores políticos, algunos de los cuales plantearon inquietudes sobre la viabilidad de los roles, entre la actividad parlamentaria y la búsqueda de la presidencia. Pese a ello, el senador ratificó su intención de “continuar liderando debates, presentar iniciativas y mantener el diálogo con sectores sociales” y, del mismo modo, ratificó que seguirá adelante con su campaña.

De esta manera, tanto Valencia como Cepeda participarán en un periodo parlamentario en el que, tradicionalmente, la carga de trabajo tiende a disminuir en los meses previos a las elecciones. Pese a ello, el Congreso tendrá que abordar proyectos relevantes, entre ellos la discusión sobre la creación del Ministerio de la Igualdad, la ley estatutaria de la reforma agraria y los debates de control político, como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.