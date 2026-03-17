Los bancos en Colombia registraron históricas cifras de ganancias en el inicio de 2026

Tras una etapa prolongada de caídas, el inicio de 2026 consolidó el repunte en los diferentes segmentos crediticios, encabezados por el microcrédito y respaldados por condiciones sectoriales informadas por la Superintendencia Financiera de Colombia - crédito VisualesIA

En enero de 2026, las utilidades de los bancos colombianos registraron un crecimiento del 75%, según datos de la Superintendencia Financiera de Colombia. Bancolombia encabezó el sector en ganancias y solo cuatro entidades reportaron pérdidas en ese periodo. “La recuperación progresiva del sector es evidente”, afirmó la Superintendencia.

Según la entidad, en enero de 2026, los bancos en Colombia experimentaron un marcado repunte en sus resultados financieros: 25 de las 30 instituciones supervisadas reportaron utilidades, frente a cifras negativas observadas en años anteriores. La mejora fue impulsada por un sólido desempeño de las principales entidades y por la reducción de pérdidas en bancos que tradicionalmente presentaban saldos rojos.

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Asimismo, el total de utilidades pasó de $696.723 millones en enero de 2025 a $1,2 billones en enero de 2026. Esto significó $521.890 millones adicionales en solo un año. Las entidades con mayores beneficios fueron Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá.

Bancolombia lideró las ganancias de los bancos en enero de 2026 - crédito Bancolombia

Bancos colombianos: ranking de utilidades y variaciones

Bancolombia ocupó el primer puesto con $498.210 millones, un aumento anual del 22,5 %. Davivienda logró $166.955 millones, un incremento del 170 % respecto al año anterior. Banco de Bogotá registró $124.784 millones, lo que representa un crecimiento del 87 %.

El top cinco se completó con:

Banco GNB Sudameris: $97.214 millones.

Citibank: $74.649 millones.

También se destacaron:

Bbva Colombia: $58.720 millones.

Banco Agrario: $51.220 millones (un alza del 18,3% frente al año previo)

Banco de Occidente: $48.451 millones.

Ban100, antes Credifinanciera: multiplicó sus utilidades por 36 al pasar de $52 millones en 2025 a $1.884 millones en 2026.

Banco Caja Social: casi multiplicó por 10 sus ganancias, al subir de $1.255 millones a $12.398 millones.

Bancamía: incrementó sus utilidades de $1.560 millones a $11.089 millones, siete veces más que el periodo anterior.

De acuerdo con la Superfinanciera, 25 bancos obtuvieron ganancias en enero de 2026 - crédito Superintendencia Financiera

De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, 15 bancos reportaron aumentos superiores al 100% en las utilidades. Entre estos se encuentran Av Villas, Banco Contactar y BBVA Colombia, que pasaron de pérdidas en 2025 a cifras positivas en 2026.

Entidades con pérdidas y evolución financiera

De las 30 entidades bancarias analizadas, solo cuatro presentaron pérdidas en enero de 2026:

Banco Pichincha: fue el de mayor saldo negativo, con $10.123 millones, aunque recortó casi a la mitad las pérdidas respecto a los $19.985 millones de enero de 2025.

Bancoomeva: tuvo pérdidas de $6.932 millones, inferiores a los $7.922 millones del año anterior.

Davibank: reportó un resultado negativo de $6.101 millones, un aumento del 44 % si se compara con los $4.234 millones registrados como Scotiabank Colpatria un año antes.

Lulo Bank: registró una pérdida de $2.092 millones, mostrando una mejora frente a los $5.806 millones del mismo periodo del año pasado.

Según la Superfinanciera, aunque la mayoría de estos bancos continúa en terreno negativo, la tendencia muestra una mejoría en la reducción de pérdidas, con la excepción de Davibank, cuyo déficit se amplió por el proceso de integración y transición institucional.

La alianza entre Davivienda y Scotiabank fue una de las jugadas maestras en el sector financiero en 2025 - crédito DAVIbank

Bancos en recuperación y mejora de resultados

Banco Av Villas, BBVA Colombia y Banco Contactar sobresalieron al dejar atrás las pérdidas de enero de 2025. Lograron utilidades y reforzaron la recuperación observada en el sector. Dichas entidades, junto a otras que antes figuraban en números rojos, evidencian un giro en los resultados financieros.

Davivienda mostró avances en sus indicadores operativos y prevé consolidar resultados positivos hacia finales de 2026, luego del proceso de integración empresarial con Scotiabank Colpatria.

Resultados de las corporaciones financieras

Por su parte, el desempeño de las corporaciones financieras fue mixto en enero de 2026. Cinco de las seis existentes alcanzaron utilidades, lideradas por la Corporación Financiera GNB Sudameris con $120.438 millones, un crecimiento del 22 % respecto al año anterior. Corficolombiana duplicó sus utilidades, logrando $87.706 millones:

Banca de Inversión Bancolombia: cerró el mes con $6.779 millones, el doble del año previo.

BNP Paribas: registró $4.929 millones, casi siete veces más que los $727 millones de enero de 2025.

Credicorp Capital Corporación Financiera: obtuvo $164 millones, una caída del 80 % respecto al resultado del año anterior.

La única excepción fue la Corporación Financiera Davivienda, que reportó una pérdida de $4.402 millones en los primeros meses de 2026.

El microcrédito fue la modalidad de mayor dinamismo dentro del sector - crédito Luisa González/Reuters

Panorama del sistema financiero colombiano en enero

Las utilidades totales del sistema financiero colombiano sumaron $34,2 billones, un aumento del 202% en comparación con los $11,3 billones registrados en enero de 2025, según la Superintendencia Financiera de Colombia:

Establecimientos de crédito (bancos, compañías de financiamiento, corporaciones y cooperativas financieras): tuvieron utilidades por $1,4 billones.

Administradoras de fondos de Pensiones: generaron $235.000 millones

Aseguradoras: $193.800 millones.

Instituciones oficiales especiales: $167.200 millones.

Sociedades fiduciarias: $94.400 millones.

Proveedores de infraestructura: $51.300 millones.

Intermediarios de valores: $34.500 millones.

En contraste, las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos (Sedpe) cerraron el periodo con pérdidas por $2.500 millones.

Indicadores de cartera de créditos y profundización financiera

Se conoció que el saldo bruto de la cartera de créditos llegó a $766,9 billones, lo que situó el índice de profundidad en 41,4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Enero marcó el noveno mes consecutivo con una variación anual positiva en la cartera, tras más de dos años de cifras reales negativas.

Por su parte, el microcrédito fue la modalidad de mayor dinamismo dentro del sector. De forma nominal, la tasa de crecimiento de la cartera bruta alcanzó el 8,4%. Los castigos sumaron $1,1 billones y estuvieron concentrados en el crédito de consumo (82,3 %) y en el comercial (11,1 %), con lo que se refleja situaciones específicas de estas operaciones.