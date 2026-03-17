Las propiedades del cartel de Cali: hijo del “Ajedrecista” reveló el acuerdo que aceptaron los narcos en Estados Unidos

Fernando Rodríguez Mondrágón, hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, conocido como el “Ajedrecista” y uno de los fundadores del cartel de Cali, ha utilizado sus redes sociales para hablar sobre la vida de su familia cuando su progenitor y su tío eran los capos más buscados del país.

En una de sus publicaciones, Mondragón habló sobre lo que pasó con las propiedades que tenían cuando tenían el control de las rutas de narcotráfico y que marcaban el poder del cartel de Cali.

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“Durante la década de los 90, el cartel de Cali, bajo el mando de los hermanos Rodríguez Orejuela, consolidó un patrimonio que desafiaba cualquier registro contable. No se trataba solo de dinero en efectivo; era un imperio de más de 4.000 propiedades que incluía mansiones, edificios de lujo, centros comerciales, droguerías y extensiones de tierra que mapeaban gran parte del territorio colombiano y plazas estratégicas en el exterior”, indicó inicialmente el hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela.

¿Qué pasó con la fortuna de los capos vallecaucanos?

En la actualidad se siguen registrando intervenciones en las propiedades de los capos vallecaucanos - crédito SAE/Colprensa

El hijo del “Ajedrecista” aseguró que los fundadores del cartel de Cali aceptaron entregar gran parte de sus propiedades para recibir beneficios, la mayoría no para ellos, sino para sus seres queridos que estaban señalados por las autoridades de varios países.

“El punto de quiebre definitivo ocurrió con el histórico acuerdo firmado con el gobierno de los Estados Unidos, con el departamento de justicia y tesoro en 2006. Bajo este pacto, conocido como el “Acuerdo de Extinción”, la familia Rodríguez Orejuela se comprometió a entregar la totalidad de sus bienes lícitos e ilícitos a cambio de beneficios jurídicos para sus familiares y la eliminación de nombres de la Lista Clinton".

Mondragón recordó cómo las casas y fincas de su familia fueron entregadas al Estado colombiano, lo que provocó que, de cierta forma, los “cercanos” a su padre y tío les perdieran el respeto.

“Este proceso representó una de las mayores incautaciones y entregas de activos en la historia de la lucha contra el narcotráfico; sin embargo, tras la entrega oficial, surgió un fenómeno interno de rapiña y traición”.

Algunas propiedades de los Rodríguez Orejuela están en abandono - crédito Policía Nacional / Facebook

Al respecto, Rodríguez Mondragón indicó que una gran parte de las propiedades que no fueron entregadas terminaron en poder de terceros que durante años fueron testaferros del cartel.

“De las propiedades que quedaron fuera del radar oficial o que fueron destinadas al sustento familiar (aproximadamente 128), una red de testaferros y administradores desleales inició un saqueo sistemático. Personajes que alguna vez fueron de confianza, aprovecharon el hermetismo y la presión judicial para apropiarse de los activos, denunciando incluso a los herederos ante las autoridades para eliminar testigos de su propia avaricia”.

Heredero del cartel de Cali reveló cómo está Miguel Rodríguez Orejuela.

Sobrino del capo afirmó que a Miguel Rodríguez Orejuela está a punto de morir en prisión - crédito AP

Tras la muerte en prisión de Gilberto Rodríguez Orejuela, los familiares de Miguel Rodríguez Orejuela, que permanece preso en Estados Unidos, han pedido que el narco sea liberado debido a que padece una enfermedad terminal.

En sus redes sociales, Rodríguez Mondragón indicó que el capo debe cumplir con al menos tres años más de condena, pero un médico le ha indicado que su esperanza de vida podría ser de menos de 365 días.

“Miguel cumple su condena en una prisión federal en Illinois, donde le restan aproximadamente tres años de sentencia. Sin embargo, su estado de salud es crítico; padece un cáncer de próstata avanzado y, según los diagnósticos médicos más recientes, su esperanza de vida es menor a un año”.

Mondragón reveló que los hijos del capo han pagado tratamientos privados para hacer que siga con vida, mientras siguen solicitando que le permitan salir de prisión y pasar los últimos días de su vida junto a sus allegados.

“A lo largo de su reclusión, se han intentado diversas vías legales y humanitarias. Desde la solicitud formal para ser gestor de paz en Colombia, hasta peticiones de clemencia y liberación compasiva que fueron rechazadas bajo la administración de Donald Trump. Hoy, sus hijos y abogados luchan contra el reloj, pagando oncólogos particulares para certificar la gravedad de su estado y buscar, por razones humanitarias, que sus últimos días no transcurran tras las rejas”.