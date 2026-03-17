Casi 20 mil predios incautados a las mafias serían devueltos a los delincuentes: esta es la razón según la SAE

Amelia Pérez le transmitió sus preocupaciones al presidente Petro sobre la situación de los predios en medio del consejo de ministros del lunes 16 de marzo de 2026 - créditos @activosSAE/X | Cristian Bayona/Colprensa

Además de la denuncia por amenazas de muerte en contra del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, y que el mismo presidente Gustavo Petro reveló durante el Consejo de Ministros del lunes 16 de marzo de 2025, se conoció otra grave situación.

En esta ocasión, la información se conoció por cuenta de la directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, que denunció en medio de la reunión de altos funcionarios del Gobierno Petro que más de 19.000 predios incautados a las mafias están en riesgo de ser devueltos a los delincuentes.

Todo, a raíz de una resolución de la Superintendencia de Notariado y Registro.

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Amelia Pérez, directora de la SAE, afirmó que ha recibido amenazas - crédito @activosSAE/X

“Está pendiente en el Consejo de Estado que se tome una decisión, pero la situación es la siguiente, presidente: hay diecinueve mil ochocientos y pico de predios que están pendientes de que la Fiscalía General de la Nación haga la extinción de esas medidas cautelares que tenían esos bienes”, inicia Pérez su intervención ante el presidente Petro.

Las consecuencias, en palabras de la directora de la SAE, es que “si no se hace, esos bienes van a volver al comercio y son bienes de procesos que desgraciadamente todavía no hay una decisión de los jueces de extinción de dominio”.

Pérez extendió su preocupación al jefe de Estado al precisar que la “circular del superintendente nos pone en riesgo, porque en el momento que vean que hay un predio así, de una vez van a empezar a tratar de recuperar estos bienes y nosotros hemos tenido que enfrentar muchas tutelas, incluso desacatos”, destacó la funcionaria del Gobierno Petro.

Las implicaciones legales que expuso Pérez cuando se le dio el micrófono, podrían tener efecto hasta en la propia directora de la SAE.

“Hasta me han amenazado que me van a arrestar porque no devolvemos inmediatamente esos bienes que, como lo decía en una exposición en Cartagena, es muy triste ver cómo se protegen los bienes de la mafia y aquellos campesinos que en su momento utilizaron para que les sembraran coca, sí se los quieren quitar de una vez”, añadió la funcionaria.

Al final de su intervención, Pérez recalcó que esta situación no s aislada: “Y eso es algo que nosotros hemos hablado con el doctor Felipe Harman”, cerró la directora de la SAE.

Amelia Pérez, directora de la Sociedad de Activos Especiales, puso en conocimiento que ha recibido "amenazas" - crédito @activosSAE/X

Amenazas ligadas a intereses del crimen organizado en la Reforma Agraria

El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, fue amenazado de muerte tras haber avanzado en la adquisición de más de 81.900 hectáreas destinadas a la Reforma Agraria entre 2024 y 2026, situación que obligó al presidente Gustavo Petro a instruir medidas extraordinarias de protección durante el Consejo de Ministros realizado el 16 de marzo de 2026.

Durante la misma sesión ministerial, el jefe de Estado interrumpió la exposición de Harman para hacer pública la amenaza y sugirió que el responsable sería Federico Almanza, señalado como presunto testaferro del llamado “cartel de las marionetas”, de acuerdo con la versión comunicada por la propia Agencia Nacional de Tierras.

El presidente advirtió: “El ministro de Defensa tome nota. El señor Almanza quiere matar al director de la ANP o... entonces, todo el campesinado de reforma agraria en Magdalena Medio tiene que ser cuidado”.

Petro amplió su preocupación ante un posible escenario generalizado de represalias: “Están en toda una ofensiva para recuperar los bienes y, entre otras, lograr unas sentencias favorables. Y eso no puede ser en Colombia, ¿devolverle los bienes a la mafia? Imagínense. Toda una contrarreforma total".

La denuncia se conoció en medio del consejo de ministros del lunes 16 de marzo de 2026 - crédito suministrado a Infobae Colombia / ANT

A raíz de esta denuncia, el presidente reiteró su pedido anterior a la Policía: “Tener una unidad especializada en la protección de campesinos beneficiarios de reforma agraria, porque la mafia quiere tomarse los terrenos de los campesinos, habiendo sido bienes de extinción de dominio”.

El caso se inscribe en la ofensiva estatal por recuperar tierras arrebatadas al narcotráfico y transferidas al campesinado, proceso en el que, desde 2024, se han aprehendido 327 predios equivalentes a 81.915 hectáreas, informaron las autoridades durante el Consejo de Ministros.