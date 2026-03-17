Colombia

Javier Arias ‘Stunt’, el reconocido ‘influencer’ de lujo al que se le encontró un arsenal en su casa, fue dejado en libertad por un juez: “No es un peligro para la sociedad”

Las autoridades continúan investigando si el empresario digital mantendría nexos con organizaciones criminales

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Colombiano presumió a sus seguidores
Colombiano presumió a sus seguidores la lujosa Cybertruck con la que recorrió las calles de Necoclí - crédito @javier.arias.stunt/IG

El juez 7 penal municipal de Medellín ordenó la libertad provisional de Javier Arias Castañeda, conocido en redes sociales como Javier Arias ‘Stunt’.

En la audiencia de imputación de cargos realizada el lunes 16 de marzo de 2026, el togado determinó que el creador de contenido no representa un peligro para la sociedad, por lo que deberá presentarse periódicamente ante la autoridad mientras se resuelve su situación jurídica.

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Arias Stunt, originario de la región del Urabá antioqueño, fue capturado el 12 de marzo en el corregimiento El Totumo, ubicado en el municipio de Necoclí, señalado de estar vinculado a una presunta operación criminal transnacional.

En el operativo, las autoridades —que incluyeron a la Dijín, la Fiscalía, el Ejército y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA)— decomisaron cinco armas de fuego, cerca de 2.000 municiones de diferentes calibres, 208 millones de pesos en efectivo, vehículos y lanchas, según reportó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol.

Se conoció el video del operativo que terminó con la captura de Javier Arias 'Stunt' - crédito Policía

El hombre enfrenta acusaciones de la Fiscalía por supuestos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. La decisión judicial establece que, pese a su liberación, el proceso penal en su contra continúa abierto.

Las autoridades, además de investigar el origen de las armas y el dinero incautados, exploran las posibles conexiones entre estos elementos y actividades ilícitas.

Quién es Javier Arias ‘Stunt’

Javier Arias Castañeda, conocido como ‘Stunt’, es conocido principalmente por exhibir vehículos de alta gama y promocionar sorteos de automóviles y motocicletas a través de transmisiones en vivo en redes sociales.

Su actividad alcanzó uno de sus momentos de mayor difusión con una rifa denominada “combo familiar”, la cual incluía “tres carros y dos motos, todo esto para uno de ustedes”, indicó Arias en un video publicado en sus historias de Instagram. El sorteo exigía la compra de adhesivos como requisito de participación y captó la atención de un amplio volumen de seguidores.

Esta es la camioneta de
Esta es la camioneta de Tesla del influencer colombiano 'Stunt' - crédito @javier.arias.stunt/IG

No obstante, su nombre había cobrado relevancia en Necoclí (Antioquia) luego de que circulara una Tesla Cybertruck, avaluada en cerca de $900 millones, por las calles del municipio del Urabá antioqueño, fenómeno que generó gran atención entre los habitantes.

La camioneta incautada constituye apenas la segunda registrada en Colombia. La primera arribó a Medellín meses antes. Tesla, empresa liderada por Elon Musk, destaca este modelo por su diseño futurista, exoesqueleto de acero inoxidable y una potencia de 845 caballos de fuerza.

La exhibición de este vehículo en Necoclí se convirtió en una declaración pública de exclusividad, que Stunt no dudó en difundir en sus redes sociales.

A su vez, las publicaciones de Stunt en la red social mostraban viajes en jets privados, automóviles como la Ford Raptor, una Mercedes Benz GLE450 híbrida, la Ducati V4 Lamborghini, una lancha conocida como la Intocable AA, motos acuáticas y un BMW M2 pilotado en el autódromo de Tocancipá, en Cundinamarca.

Primer Tesla en Urabá generó
Primer Tesla en Urabá generó curiosidad entre sus habitantes - crédito @juan-arias.stunt/IG

Parte de su popularidad se debió a la frecuencia de las rifas, que se realizaban semanalmente utilizando los números de la Lotería de Medellín. Los premios ofertados iban desde combos de vehículos de lujo hasta apartamentos, y para participar, los interesados debían adquirir ‘stickers’ en el sitio web Mundostick.com, con precios que oscilaban entre 10.000 y 5 millones de pesos.

La notoriedad pública de Arias también había sido motivo de vigilancia por parte de Coljuegos, la entidad responsable del control de juegos de azar en Colombia. En 2024, dicho organismo inició acciones sancionatorias contra empresas asociadas a Arias por la posible organización de rifas sin autorización legal, llegando a solicitar el bloqueo de perfiles en redes sociales donde se registraba la promoción de estas actividades.

La Policía Nacional capturó a
La Policía Nacional capturó a Javier Arias 'Stunt' en Necoclí tras operativo nocturno con apoyo de inteligencia - crédito Policía Nacional

La reacción de Coljuegos y las investigaciones administrativas han acrecentado el interés social y mediático en torno al influencer, quien se encuentra bajo escrutinio por la legalidad de sus operaciones y el manejo de recursos producto de sus actividades online.

Stunt también gozó de atención por sus lazos con figuras de renombre. Compartió imágenes junto a J Balvin, Nicky Jam, Daddy Yankee, Ryan Castro, Kevin Roldán y el jugador de baloncesto de la NBA Jimmy Butler, entonces integrante del equipo de baloncesto de los Estados Unidos, Golden State Warriors.

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