Colombia

Gustavo Petro respondió al alcalde Federico Gutiérrez que lo acusó de incumplirle a Medellín: “No soy el alcalde”

El presidente de Colombia y el mandatario local en Medellín se enfrentaron en la red social X tras el debate generado por declaraciones de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, sobre la situación política en Antioquia

Guardar
Federico Gutiérrez acusó al presidente
Federico Gutiérrez acusó al presidente Gustavo Petro de incumplirle a Medellín - crédito Colprensa - Presidencia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se enfrentaron en la red social X tras unas polémicas declaraciones del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y del propio jefe de Estado sobre Antioquia.

En su respuesta más reciente, el mandatario de la capital de Antioquia acusó al presidente Petro de incumplir con Medellín y afirmó que durante los años que lleva como alcalde han hecho mucho más que el Gobierno nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Petro se te pasaron ya casi 4 años de tu desgobierno diciendo “haría” y no hiciste lo que debías. Yo ya llevo 2 años y casi 3 meses como Alcalde de Medellín, hemos hecho mucho y seguiremos haciendo”, afirmó Fico Gutiérrez.

Por estas afirmaciones, el presidente Petro señaló que no es el alcalde de Medellín, aunque resaltó los proyectos que, según él, se han realizado en Antioquia y Medellín.

Según el jefe de Estado, desde su administración han logrado impulsar la Universidad de Antioquia, lograr la reactivación de la confección en Medellín y la pacificación de las bandas en las comunas.

“No soy el alcalde de Medellín, es usted. Pero desde la Nación hemos logrado impulsar la Universidad de Antioquia, irrumpir con el ferrocarril Dorada/Chiriguana que pasa por Puerto Berrío, lograr la reactivación de la confección en Medellín, y lograr la pacificación de bandas en las comunas populares”, expresó.

Gustavo Petro señaló que no
Gustavo Petro señaló que no es el alcalde de Medellín, aunque resaltó los proyectos que, según él, se han realizado en Antioquia y Medellín - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro destacó la reforma agraria y afirmó que esta ha impulsado la agricultura antioqueña y la política cafetera.

“La reforma agraria ha logrado impulsar la agricultura antioqueña y nuestra política cafetera con éxito”, indicó.

Asimismo, señaló que han logrado reivindicar “la reducción de la tasa de homicidios de Medellín”.

El presidente Petro acusó al alcalde de Medellín de supuestamente apropiarse a la política de bono mensual a ancianos.

“La cantidad de ancianos y ancianas en verdad , municipios y comunas que reciben el bono mensual, es inmensa y crea salidas de la pobreza sustanciales. Usted se apropia de esa política pero se financia exclusivamente con recursos nacionales”, afirmó.

Temas Relacionados

Gustavo PetroFederico GutiérrezMedellínAntioquiaIván CepedaColombia-Noticias

Más Noticias

Estas son las EPS que están en la mira de Gustavo Petro y podrían liquidarse: suman 23 millones de pacientes

El reciente anuncio del Presidente abrió la puerta para que el Ministerio de Salud ordene el cierre total de ocho EPS que, actualmente, se mantienen intervenidas por millonarias deudas y fallas en la prestación de servicios

Estas son las EPS que

Sporting Lisboa vs. Bodø Glimt EN VIVO: octavos de final de la Champions League con Luis Javier Suárez en acción

El equipo del goleador de la selección Colombia enfrentará la necesidad de remontar un marcador adverso de 3-0 en el estadio José Alvalade, ante el club que ha sido la revelación en la presente edición del torneo de clubes más importante del mundo

Sporting Lisboa vs. Bodø Glimt

El productor de ‘La casa de los famosos Colombia’ reveló detalles sobre la dinámica del detector de mentiras tras recibir críticas en redes sociales

Roberto Velásquez respondió a la polémica y afirmó que el uso del polígrafo en el programa nunca tuvo la intención de engañar ni a los concursantes ni a la audiencia. También explicó cuál era la finalidad real de la dinámica

El productor de ‘La casa

La Catedral de Sal de Zipaquirá será investigada por la SIC por obligar a comprar servicios que los turistas no pidieron

La entidad detectó que aproximadamente la mitad de quienes adquieren el paquete de ingreso no utiliza los servicios adicionales que vienen incluidos en forma obligatoria

La Catedral de Sal de

Mafe Carrascal explicó por qué la bancada del Pacto Histórico por Bogotá no asistió a encuentro con el alcalde Carlos Fernando Galán

La representante indicó que la reunión se realizaría a puerta cerrada y que esta decisión contradice los intereses de su partido. Además, afirmó que al gobierno local le falta implementar políticas dirigidas a los jóvenes y a la prevención de violencias basadas en género, entre otros aspectos

Mafe Carrascal explicó por qué
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

Se conoció prueba de supervivencia de dos niñas secuestradas por las disidencias en El Bagre, Antioquia: por qué el video causa indignación

ENTRETENIMIENTO

Altafulla regresó a ‘La casa

Altafulla regresó a ‘La casa de los famosos Colombia’ para alterar la “semana del líder tirano”: así fue su llamativa llegada

Andrea Valdiri sorprendió a su hija Isabella con un convertible por sus 15 años: este es el costo del lujoso auto

La Jesuu fue acusada de robar en la celebración de los 15 años de la hija de Andrea Valdiri

De Mar y Río, la banda que conquistó el Petronio Álvarez y ahora promete poner a todos a bailar con “Irene”

Jhonny Rivera aclaró por qué viajó con los papás de su esposa a la luna de miel: “La próxima semana viene mi mamá también”

Deportes

Radamel Falcao estaría con la

Radamel Falcao estaría con la selección Colombia en el Mundial 2026: este sería su rol en la delegación

Millonarios vs. Atlético Nacional EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Campín de Bogotá

Boyacá Chicó identifica a Diego Novoa como presunto agresor de Jacobo Pimentel tras partido contra Millonarios

Se va otro entrenador del FPC: este es el técnico que puso su cargo a disposición de los directivos

Estos son los puntos que deben sumar los clubes del FPC para clasificar a las finales: equipos históricos hacen cuentas