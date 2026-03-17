Gustavo Petro respondió al alcalde Federico Gutiérrez que lo acusó de incumplirle a Medellín: “No soy el alcalde”

Federico Gutiérrez acusó al presidente Gustavo Petro de incumplirle a Medellín - crédito Colprensa - Presidencia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se enfrentaron en la red social X tras unas polémicas declaraciones del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y del propio jefe de Estado sobre Antioquia.

En su respuesta más reciente, el mandatario de la capital de Antioquia acusó al presidente Petro de incumplir con Medellín y afirmó que durante los años que lleva como alcalde han hecho mucho más que el Gobierno nacional.

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“Petro se te pasaron ya casi 4 años de tu desgobierno diciendo “haría” y no hiciste lo que debías. Yo ya llevo 2 años y casi 3 meses como Alcalde de Medellín, hemos hecho mucho y seguiremos haciendo”, afirmó Fico Gutiérrez.

Por estas afirmaciones, el presidente Petro señaló que no es el alcalde de Medellín, aunque resaltó los proyectos que, según él, se han realizado en Antioquia y Medellín.

Según el jefe de Estado, desde su administración han logrado impulsar la Universidad de Antioquia, lograr la reactivación de la confección en Medellín y la pacificación de las bandas en las comunas.

“No soy el alcalde de Medellín, es usted. Pero desde la Nación hemos logrado impulsar la Universidad de Antioquia, irrumpir con el ferrocarril Dorada/Chiriguana que pasa por Puerto Berrío, lograr la reactivación de la confección en Medellín, y lograr la pacificación de bandas en las comunas populares”, expresó.

Gustavo Petro señaló que no es el alcalde de Medellín, aunque resaltó los proyectos que, según él, se han realizado en Antioquia y Medellín - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro destacó la reforma agraria y afirmó que esta ha impulsado la agricultura antioqueña y la política cafetera.

“La reforma agraria ha logrado impulsar la agricultura antioqueña y nuestra política cafetera con éxito”, indicó.

Asimismo, señaló que han logrado reivindicar “la reducción de la tasa de homicidios de Medellín”.

El presidente Petro acusó al alcalde de Medellín de supuestamente apropiarse a la política de bono mensual a ancianos.

“La cantidad de ancianos y ancianas en verdad , municipios y comunas que reciben el bono mensual, es inmensa y crea salidas de la pobreza sustanciales. Usted se apropia de esa política pero se financia exclusivamente con recursos nacionales”, afirmó.