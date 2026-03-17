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Nicolás Arrieta reveló por qué “salió mamado” de ‘La casa de los famosos’: “Basta ya, Petro”

El creador de contenido sorprendió al revelar que lo que más lo agotó durante su participación en el ‘reality’ colombiano no fueron las tareas ni la comida, sino una situación que se repitió varias veces en la dinámica social del programa

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Nicolás Arrieta reveló qué fue
Nicolás Arrieta reveló qué fue lo que más lo desgastó tras su paso por ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía RCN

El paso de Nicolás Arrieta por la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar, incluso después de su salida.

En una entrevista con Felipe Flórez y Roberto Cardona en el programa Impresentables, de Los 40 Colombia, el creador de contenido se sinceró sobre las situaciones que más lo agotaron dentro del reality.

Todo surgió a partir de una pregunta directa de Flórez, que quiso saber qué había sido aquello de lo que Arrieta “salió mamado” tras convivir durante semanas en el encierro. Aunque la inquietud apuntaba a hábitos cotidianos o rutinas repetitivas, la respuesta del influenciador tomó otro rumbo y causó tanto risas como varias reacciones divididas.

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Inicialmente, el creador reaccionó con humor al recordar un elemento específico que terminó por cansarlo: “De la [tararea la canción] Me hace daño verte. Y yo: ‘Uy, ya’. No”, mencionó.

Nicolás Arrieta confiesa el verdadero
Nicolás Arrieta confiesa el verdadero motivo de su cansancio en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN

Entre risas en cabina, la conversación avanzó y Arrieta incluso bromeó sobre el encierro, lanzando una frase cargada de ironía y la conexión que tendría con el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Decía: ‘Basta ya, Petro, ya’... Yo le dije: ‘Petro, ya, basta ya. Ya sáqueme, señor presidente, ayuda’”, expresó el influenciador.

Sin embargo, más allá de las bromas, el influenciador dejó claro que no fue precisamente la comida ni las condiciones de la casa lo que terminó agotándolo. De hecho, sorprendió al asegurar que logró adaptarse sin problema a la convivencia.

“No, realmente no, ¿sabes qué? Yo me adapto a todo. Yo no, no salí mamado de nada. Me encanta el maní que nos dieron, me encantó la leche... todo lo que había en la casa”, mencionó Arrieta.

Pero luego llegó la confesión más contundente: lo que realmente lo desgastó fue la dinámica social dentro del reality, especialmente la repetición constante de chismes y versiones entre los participantes.

Los chismes y la convivencia,
Los chismes y la convivencia, el combo que agotó a Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN

Salí mamado como de ya empezar a darme cuenta que la gente en serio ya le valían los demás. Yo ya estaba cansado de escuchar el mismo chisme, pues la gente que no ve el veinticuatro siete, bueno, el mismo chisme cuatro veces. Distintas versiones”, reveló el exparticipante.

Arrieta explicó que la situación llegó a tal punto que comenzó a sentirse como un investigador dentro de la casa, tratando de entender qué era verdad y qué no.

“Ya me sentía un detective así: ‘Cuénteme su testimonio’. Y entonces era como escuchar lo mismo una y otra, y otra, y otra vez. Este dijo, él dijo, este dijo”, dijo con risas.

El desgaste fue tal que decidió confrontar directamente a algunos de sus compañeros para frenar la cadena de rumores: “Yo ya los enfrentaba: ‘Alejo, ¿qué usted dijo de Juanda? Ya dígalo acá en frente porque ya estoy mamado. Ya estoy mamado de que cuenten que este dijo, que el otro dijo, que él dijo, que no sé qué, ya, vea, enfréntense y ya’, porque ya no quiero escuchar más lo mismo”.

Así fue como Nicolás Arrieta
Así fue como Nicolás Arrieta enfrentó a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia por los rumores sin fin - crédito cortesía RCN

Finalmente, el creador resumió su experiencia con una reflexión sobre la convivencia extrema dentro del reality, señalando que la monotonía de los conflictos termina pasando factura, pero también indicando que entiende que hace parte de la dinámica del juego y que no hay más situaciones que puedan ocurrir en ese tipo de programas.

“Pero no hay nada más que hacer. Entonces, ¿qué más? Pues hay que inventarse algo y la gente es muy repetitiva. Entonces también como escuchar lo mismo, lo mismo, lo mismo, es cansoncito”, puntualizó.

De esta manera Nicolás Arrieta quiso dejar en evidencia que, más allá de las cámaras y las dinámicas del formato, el verdadero reto de La casa de los famosos Colombia está en la convivencia diaria, donde los roces, rumores y tensiones terminan siendo el mayor desgaste para los participantes.

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