De Mar y Río, la banda que conquistó el Petronio Álvarez y ahora promete poner a todos a bailar con “Irene”

El 20 de marzo, la agrupación De Mar y Río lanza “Irene”, el sencillo que inaugura su nueva era musical “Cantaré” y anticipa su segunda producción en el género de la música de marimba del Pacífico sur colombiano.

El 20 de marzo, la agrupación De Mar y Río lanza “Irene”, el sencillo que inaugura su nueva era musical “Cantaré” y anticipa su segunda producción en el género de la música de marimba del Pacífico sur colombiano. Este lanzamiento reafirma el compromiso de la banda con la preservación y renovación de los sonidos tradicionales de la región, y se perfila como un hito en la proyección internacional de la música afrocolombiana.

De Mar y Río fue coronada en 2024 como mejor conjunto de música marimba y cantos tradicionales en la XXVIII versión del Festival de Música del Pacífico Petronio álvarez, uno de los principales escenarios de reconocimiento para las músicas del litoral. Además, la agrupación fue la única banda de folclor nacional en el cartel del Estéreo Picnic 2025, consolidando su presencia en circuitos contemporáneos y festivales de gran proyección.

“Irene” es un bambuco viejo, ritmo principal de la música de marimba del Pacífico sur colombiano. La canción fue compuesta por la maestra y cantautora timbiquireña Elena Hinestroza Vente, conocida como “La Cantadora de La Paz”. Fue recuperada por su exalumno Alan Novoa, actual percusionista y vocalista principal de De Mar y Río, durante la preparación para el Festival Petronio álvarez 2024.

Antes de su grabación en los estudios 312 de la Universidad Icesi, bajo la dirección de Felipe Amú y la producción musical de Iván Benavides, “Irene” se presentó en escenarios internacionales.

La maestra Elena compartió la letra desde su archivo personal, lo que llevó al grupo a obtener el primer lugar en el certamen y a generar una conexión inmediata con el público, que solicitó su lanzamiento en plataformas digitales tras escucharla en vivo.

Antes de su grabación en los estudios 312 de la Universidad Icesi, bajo la dirección de Felipe Amú y la producción musical de Iván Benavides, “Irene” se presentó en escenarios internacionales como el Sesc Jazz de Brasil y el Sunfest de London en Canadá, en el marco de las giras recientes de la agrupación.

La canción, originalmente dedicada por la maestra Elena a su hermana para celebrar su regreso a Timbiquí en un día lluvioso, ha evolucionado en manos de De Mar y Río. El grupo ha realizado un trabajo de adaptación melódica y lírica, transformando la historia en una narrativa con la que el público se identifica: un hombre sale de su casa a ver un partido de Colombia y regresa dos días después, encontrando la negativa de su esposa Irene para abrir la puerta.

“Irene” representa el interés de De Mar y Río en demostrar cómo la música tradicional de marimba puede dialogar con tendencias vanguardistas y contemporáneas, manteniendo su esencia.

Esta versión conecta tanto con hombres como con mujeres. Para muchos hombres, la historia representa el anhelo de conquistar a una mujer que no abre fácilmente las puertas de su corazón; para las mujeres, simboliza el orgullo y la dignidad de no ceder ante quien no lo merece.

“Irene” representa el interés de De Mar y Río en demostrar cómo la música tradicional de marimba puede dialogar con tendencias vanguardistas y contemporáneas, manteniendo su esencia. La agrupación integra la marimba de chonta, tambores y voces corales, fusionando tradición y experimentación sonora.

El álbum “Cantaré”, al que pertenece el sencillo, fue mezclado y masterizado en Bogotá por Harbey Marín, ganador y nominado al Latin Grammy, en Groove Studios, y se publicará bajo el sello Millenium Music & Entertainment, con miras a la internacionalización del grupo.

El lanzamiento incluye una agenda de conciertos con presentaciones confirmadas.

El sencillo estará disponible en todas las plataformas digitales y se acompañará de un “Making Of” que revela el proceso de grabación tanto de “Irene” como del resto de las canciones que integran el álbum.

El lanzamiento incluye una agenda de conciertos con presentaciones confirmadas el 21 de marzo en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el 22 de marzo en el 40° Festival de Música Colombiana de Ibagué junto a Puerto Candelaria, Adriana Lucía e Iona, y el 28 de agosto en el Cumbia House de Carlos Vives.

La música de marimba del Pacífico sur colombiano, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010, constituye la base de la propuesta artística de De Mar y Río. El grupo ha sido parte de una generación que impulsa la revitalización y expansión de este género, integrando la tradición oral, la innovación instrumental y la formación de nuevas audiencias.

La música de marimba del Pacífico sur colombiano, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010, constituye la base de la propuesta artística de De Mar y Río.

La producción de “Cantaré” y el lanzamiento de “Irene” se insertan en un contexto de reconocimiento creciente a la diversidad musical afrocolombiana. Los festivales, las escuelas de música tradicional y las redes de creadores han fortalecido la infraestructura cultural del Pacífico sur, mientras la circulación internacional de agrupaciones como De Mar y Río contribuye a consolidar el papel de la marimba y los cantos tradicionales en la escena global.

El sencillo “Irene” emerge así como una pieza que conjuga memoria, innovación y proyección internacional, estableciendo un puente entre la herencia ancestral y los nuevos desafíos de la música colombiana.