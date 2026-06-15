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Abelardo de la Espriella siguió dando nombre de personas involucradas en supuesta compra de votos: “Se suman a la lista”

Un pronunciamiento del aspirante presidencial puso en foco a la viceministra Angélica Verbel, el exfuncionario Luis Llinás y líderes departamentales por presunta injerencia en las elecciones de este domingo 21 de junio

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Señalamientos de Abelardo de la Espriella provocan debate en redes por presunta injerencia política - crédito Andres Lozano/Long Visual Press
Señalamientos de Abelardo de la Espriella provocan debate en redes por presunta injerencia política - crédito Andres Lozano/Long Visual Press

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella volvió a agitar la agenda política tras publicar un mensaje en la red social X, en el que siguió denunciando la supuesta participación de funcionarios y figuras públicas en maniobras electorales de cara a los comicios del domingo 21 de junio de 2026, donde se disputará la presidencial con el aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda.

Según su publicación, Andrea Vargas, representante a la Cámara por Atlántico, estaría incluida en una lista de nombres vinculados a esas actividades.

En el mensaje también señaló a la viceministra de Defensa Angélica Verbel como operadora en Córdoba, y mencionó a Luis Llinás, exfuncionario de la Dian y la Uiaf, por su posible intervención en varios departamentos. En Risaralda, la acusación apuntó al exalcalde Rodrigo Toro.

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Abelardo de la Espriella cerró su comunicación con la consigna “Firme por la Patria”, haciendo un llamado al debate público y mencionando la cuenta oficial del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

Abelardo de la Espriella acusó a líderes y exfuncionarios de intervenir en procesos electorales regionales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella acusó a líderes y exfuncionarios de intervenir en procesos electorales regionales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Estos son los otros nombres que ha publicado De la Espriella que podrían estar involucrados en supuesta compra de votos

Desde hace varios días y a través de varios mensajes divulgados en su cuenta de X, De la Espriella ha señalado a diferentes figuras políticas y líderes regionales, de participar en esquemas de supuestas compra de votos y de influir sobre comunidades clave en distintos departamentos del país.

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En una de sus publicaciones, el candidato incluyó a Martín Moreno, identificado como cacique mayor del resguardo indígena zenú en San Andrés de Sotavento, quien, según su versión, ejerce poder en municipios como Tuchín (Córdoba) y Los Palmitos (Sucre). “Otros dos para la lista”, escribió, aludiendo a la incorporación de estos nombres a los señalamientos de supuesta manipulación electoral.

Abelardo de la Espriella denunció presunto sistema extorsivo y compra de votos en regiones de Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella denunció presunto sistema extorsivo y compra de votos en regiones de Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El mensaje también apuntó a María Eugenia Lopera, representante de Antioquia, a quien describió como sucesora de Julián Bedoya en el Congreso.

Según De la Espriella, Lopera lidera un “sistema extorsivo con Corantioquia, quitándole plata a todo el mundo para comprar votos”.

En otro mensaje, el candidato mencionó que “la lista sigue creciendo” y agregó los nombres de Isabel Cristina Zuleta, Carlos Andrés Trujillo, Julián Bedoya y la Mesa de Paz de la cárcel de Itagüí. Solicitó al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, que permanezca atento ante la eventual confirmación de sus sospechas sobre la participación de estos actores en anomalías electorales.

De la Espriella divulgó un tercer mensaje en el que afirmó haber identificado “tres nuevos nombres que podrían intentar torcer la voluntad popular mediante la compra de votos”.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En esa oportunidad, mencionó a Felipe Harman, Alexandra Pineda y Daniel Quintero (“Pinturita”) y atribuyó la información a “una alta fuente del Gobierno de los Estados Unidos”. Ninguna de las personas mencionadas ha respondido públicamente a las denuncias, ni se han presentado pruebas que respalden los señalamientos.

El candidato, durante una transmisión en vivo para sus seguidores, profundizó en la denuncia de presuntas prácticas irregulares en la región Caribe, donde, afirmó, la compra de votos habría sido determinante para impedir la victoria de un aspirante costeño en la primera vuelta. “Qué tristeza saber que en mi amada región, en el Caribe, la compra de votos impidió que un costeño ganara en primera vuelta”, expresó.

A lo largo de su intervención, De la Espriella argumentó que existe una alianza entre estructuras políticas tradicionales y operadores electorales que, a su juicio, afectan la representación democrática.

Abelardo de la Espriella denunció presunta compra de votos y señaló a tres figuras en X - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella denunció presunta compra de votos y señaló a tres figuras en X - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Ya lo denuncié. Existe una alianza con los politiqueros corruptos de siempre para comprar votos”, recalcó, al tiempo que exhortó a la ciudadanía del Caribe a votar sin aceptar recursos ni incentivos económicos. “Aún les queda la segunda vuelta para no vender el honor, para no traicionar la patria”, manifestó.

El aspirante también se refirió a la observación internacional, asegurando que entidades del Gobierno estadounidense vigilan posibles casos de corrupción y que algunos políticos locales figuran en una lista bajo monitoreo. “Ya el quitavisas tiene los ojos puestos sobre los corruptos”, advirtió, sin dar detalles sobre la información.

En la misma transmisión, De la Espriella cuestionó a su principal adversario, a quien acusó de promover campañas de desinformación en redes sociales y otros medios, con el propósito de polarizar el ambiente previo a la jornada electoral. Señaló la circulación de “cientos de mentiras y montajes” como parte de una estrategia coordinada.

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