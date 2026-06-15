Si la aerolínea pierde su maleta: así puede reclamar y tiene derecho a compensación monetaria

Las aerolíneas tienen hasta 21 días para localizar y devolver el equipaje extraviado, según normas internacionales y colombianas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras más recientes muestran que casi 34 millones de maletas sufrieron algún tipo de contratiempo en los aeropuertos del mundo durante 2025. Esta situación, que equivale a 6,3 maletas por cada 1.000 pasajeros, revela la magnitud de los incidentes relacionados con el equipaje y la frecuencia con la que los viajeros enfrentan la desagradable sorpresa de no encontrar su pertenencia en la banda transportadora.

Frente a este escenario, la normativa nacional colombiana y los acuerdos internacionales como el Convenio de Montreal establecen responsabilidades precisas para las aerolíneas. Las compañías deben buscar y devolver el equipaje sin costo adicional para el pasajero, siempre que el reporte se realice de forma oportuna y siguiendo los procedimientos exigidos.

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Pasos inmediatos tras la desaparición de una maleta

Al detectar la ausencia de la maleta o cualquier daño en ella, el pasajero debe acudir directamente al mostrador de la aerolínea antes de abandonar el aeropuerto. Allí, el personal solicitará llenar el llamado Parte de Irregularidad de Equipaje (PIR), un documento esencial que oficializa la reclamación y habilita el rastreo de la maleta en los sistemas de la aerolínea.

El Parte de Irregularidad de Equipaje (PIR) es el documento clave para iniciar el proceso de reclamación ante la pérdida de una maleta - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conservación del talón adhesivo del equipaje entregado en el check-in es igualmente crucial, ya que contiene el código único para identificar y rastrear la maleta extraviada. Sin este comprobante, el proceso de localización se vuelve mucho más complejo.

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Plazos y obligaciones de la aerolínea para la devolución

Las aerolíneas disponen de un plazo de hasta 21 días para ubicar y devolver el equipaje extraviado. Durante ese periodo, la empresa debe realizar las gestiones necesarias para encontrar la maleta y entregarla sin cobrar al pasajero ningún valor extra, incluso si requiere enviarla a domicilio o al lugar de hospedaje.

En la mayoría de los casos, la maleta suele aparecer en las primeras 24 o 72 horas, sobre todo si el incidente fue producto de un error logístico o un retraso en conexiones. Si la maleta llega en un vuelo posterior, la compañía debe asumir los gastos razonables relacionados con su entrega, sin trasladar ningún costo al usuario.

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En Colombia, la normativa obliga a la aerolínea a cubrir gastos básicos y traslados si la entrega del equipaje se retrasa más de 24 horas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si el equipaje no aparece después del plazo legal

Si, tras los 21 días, la aerolínea no logra ubicar la maleta, el equipaje se considera oficialmente perdido. En ese momento, el pasajero tiene derecho a reclamar una indemnización económica. El Convenio de Montreal establece un límite de compensación que puede superar los USD 1.700 para vuelos internacionales, dependiendo del caso y de la valoración que haga la empresa sobre el contenido y valor declarado.

La reclamación debe hacerse por escrito y dentro de los siete días siguientes si hay daños o saqueo, o en el lapso de 21 días cuando se trata de un retraso. Las autoridades insisten en no demorar el inicio del trámite para evitar perder derechos y aumentar las probabilidades de una respuesta favorable.

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Documentación necesaria para respaldar la reclamación

Durante el proceso de reclamación, es fundamental reunir y conservar todos los documentos del viaje: tarjeta de embarque, comprobante de equipaje, copia del PIR y facturas de los artículos afectados si existieran daños. En caso de que el pasajero deba comprar artículos de primera necesidad por la ausencia de la maleta, también conviene guardar los recibos para solicitar el reembolso correspondiente.

Si la aerolínea no responde al reclamo, el pasajero puede acudir a la Aerocivil o a la Superintendencia de Industria y Comercio para exigir sus derechos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presentación de pruebas y de documentación completa suele acelerar la respuesta por parte de la aerolínea y puede mejorar el monto de la compensación.

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Responsabilidades adicionales de las aerolíneas en Colombia

En el contexto colombiano, la Aerocivil obliga a las aerolíneas a cubrir los gastos básicos como artículos de aseo personal y ropa, si el equipaje no llega el mismo día. Si ocurre una demora mayor a 24 horas y el pasajero se encuentra fuera de su ciudad, la empresa debe proporcionar hospedaje y traslados hasta la entrega de la maleta.

En casos de daños, saqueos o pérdida parcial, la normativa prevé indemnizaciones proporcionales, que normalmente equivalen a un 25% del valor del trayecto afectado en situaciones de retraso. Si la pérdida se declara definitiva, el pasajero puede exigir una compensación total, sujeta a los límites de responsabilidad definidos por la aerolínea y la legislación vigente.

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Qué hacer si la aerolínea no responde al reclamo

Cuando el pasajero no recibe respuesta satisfactoria tras presentar el reclamo formal, puede acudir a instancias como la Aerocivil o la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Estas entidades supervisan el cumplimiento de los derechos de los usuarios del transporte aéreo en Colombia y pueden intervenir para exigir una solución justa. El Ministerio de Justicia y del Derecho dispone de guías de conciliación y mecanismos alternativos para facilitar el acuerdo entre las partes.