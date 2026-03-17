Aria Vega habría cancelado su presentación en los 15 años de Isa Valdiri horas antes del ‘show’: no sería la primera vez

La celebración de los quince años de la hija de Andrea Valdiri en la Plaza la Serrezuela de Cartagena de Indias reunió a 150 invitados y generó revuelo en redes sociales por la magnitud del evento.

Entre los datos que circularon en distintas plataformas, destacó la cifra de 2.500 millones de pesos como posible costo de la fiesta, descrita por algunos asistentes como un auténtico despliegue de opulencia.

En medio del ambiente festivo, Mr Black y Rafa Pérez pusieron la cuota musical con presentaciones en vivo.

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La joven regaló las tortas que sobraron y dejó a más de uno sorprendido con su gesto - crédito @valdiriisabella/IG

El evento no solo se limitó a las primeras actuaciones. La celebración sumó la presencia de Jader Tremendo, conocido intérprete de champeta, quien aportó su estilo al ambiente festivo. También subió al escenario Byordy, cantante de salsa, quien ofreció algunas de sus canciones más populares.

La velada concluyó con la intervención de un DJ especializado en música electrónica, que mantuvo la energía alta hasta el final de la fiesta. De este modo, la programación artística abarcó distintos géneros y reunió a exponentes destacados de la escena local.

Uno de los comentarios más resonantes de la noche surgió días después, cuando en el programa Tamo’ en vivo, Yaya Muñoz, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, lanzó una declaración en tono jocoso:

“No me hago responsable de lo que voy a decir. Son bombitas, ¿no?”, manifestó, antes de referirse a lo que calificó como una noticia de “buena fuente”.

Así vivieron Andrés Altafulla y Aria Vega la separación musical que sorprendió a Barranquilla - crédito @vegaaria/IG

El foco de su comentario fue la ausencia inesperada de Aria Vega, artista que ganó popularidad con el sencillo Chévere y un reciente remix junto a Ryan Castro.

Al respecto, Yaya Muñoz detalló: “Que Aria Vega se iba a presentar en los quince años de la hija de la Valdiri y canceló a último segundo”, y reafirmó: “es una buena fuente” cuando los panelistas se mostraron escépticos acerca de la veracidad de la información.

Dedimar, otro de los panelistas, cuestionó el origen de la noticia con ironía: “¿O es de Internet Explorer?”, mientras Dímelo King trató de obtener más detalles sin éxito. El ambiente del panel se mantuvo distendido, con risas y evasivas.

Además, la misma fuente sugirió que no era la primera vez que Aria Vega se ausentaba de eventos similares: “Y como resulta que a Aria Vega ya también sé, por ahí se le ha filtrado como que no se presentó en otros quince años, yo no sé. El caso es que ella era la artista invitada en los quince años de Isabella Valdiri”, puntualizó Muñoz.