En medio de una balacera, la Policía frustró hurto de vehículo de alta gama en Bogotá: el asalto quedó en video

Cámaras de seguridad captaron la persecución policial a los ladrones, que generó temor entre los residentes de La Clarita - crédito Mebog

El barrio La Clarita, en el occidente de Bogotá, fue epicentro de un violento enfrentamiento que dejó a dos supuestos asaltantes capturados y a la comunidad conmocionada tras una persecución policial y un cruce de disparos.

Según el primer reporte oficial, el episodio comenzó cerca de las 8:30 p. m. del domingo 15 de marzo, cuando las patrullas de la Policía Metropolitana de Bogotá recibieron la alerta sobre el robo de una camioneta de alta gama en esa zona residencial.

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La rápida intervención de los uniformados derivó en un intercambio de disparos en la localidad de Engativá, pues los individuos sorprendidos en flagrancia intentaron huir abriendo fuego contra los agentes.

El intercambio de disparos que siguió a la llegada de los agentes generó escenas de angustia entre los residentes. Las cámaras de seguridad captaron el momento preciso en el que los patrulleros, dos de ellos sobre una motocicleta, perseguían a uno de los presuntos responsables en la zona de parque local, mientras varios transeúntes buscaban refugio al escuchar los disparos.

El operativo permitió la captura de dos personas por hurto y porte ilegal de armas de fuego, además del decomiso de dos armas - crédito Mebog

Este registro audiovisual, difundido por la propia institución, se incorporó como prueba material en la investigación sobre los hechos.

De acuerdo con el relato oficial, los autores del robo abrieron fuego contra los policías al notar su presencia, lo que dio inicio a la persecución. La teniente coronel Güiza Castellanos explicó que, en el desarrollo de la operación, los agentes “lograron la captura de dos personas por el delito de hurto y porte ilegal de armas de fuego”, además del decomiso de dos armas.

La comandante detalló: “Estos hechos se presentaron en el barrio La Clarita, mientras los uniformados de las zonas de atención adelantaban labores de patrullaje. Son alertados por el hurto de un vehículo de alta gama. De manera inmediata, se observan a estos presuntos delincuentes quienes pretendían hurtar esta camioneta, los cuales, al notar la presencia de los uniformados, realizaron disparos en contra de los policías”.

La víctima del robo, cuya identidad permanece bajo reserva, expresó en video su agradecimiento a los uniformados: “La Policía efectivamente llega y responde a salvaguardar nuestras vidas. Afortunadamente, gracias a Dios, iban pasando”.

La víctima del robo, que no sufrió heridas, destacó la respuesta oportuna de la Policía para salvaguardar su vida en Engativá - crédito Mebog

Si bien narró los momentos de amenaza vividos y la tensión de la balacera, resaltó: “El susto, afortunadamente, fue solo un susto, no pasó de ahí y pues gracias a ustedes no pasó a mayores”. El ciudadano reportó no haber sufrido lesiones de consideración y recalcó la prontitud de la respuesta policial.

No obstante, la víctima confirmó que, pese a las capturas, al menos otros miembros de la banda lograron evadirse del lugar. “Bueno, hay dos capturados. Otros sujetos logran escapar”, manifestó en su testimonio difundido por la Policía Metropolitana de Bogotá. Este detalle refuerza la hipótesis, presente en el informe oficial, de que la estructura delincuencial contaba con más participantes de los que fueron aprehendidos en el operativo.

La acción coordinada permitió la recuperación de los bienes robados inicialmente. La camioneta y varios teléfonos celulares fueron asegurados como parte de la evidencia y entregados a las autoridades correspondientes.

Todos los elementos recuperados serán incorporados como material probatorio en el proceso penal, confirmó la comandancia policial.

Los dos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización inmediata por cargos de hurto y porte ilegal - crédito CityTV

Los dos detenidos afrontan cargos por hurto y porte ilegal de armas de fuego, tipificaciones por las que deberán comparecer ante la Fiscalía General de la Nación. La institución informó que ambos sujetos “fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación” para su judicialización inmediata.

La teniente coronel Güiza Castellanos dirigió un mensaje final a los habitantes de Engativá y del conjunto de Bogotá, instando a la comunidad a mantener la colaboración con las autoridades y a “denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia a través de la línea 123 o al CAI más cercano”.

El despliegue de los agentes en la zona ha sido reforzado como parte de la estrategia oficial de seguridad y prevención.