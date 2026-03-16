Colombia

Mauricio Lizcano quedó sin fórmula vicepresidencial tras la renuncia de Luis Carlos Reyes: “He recibido una llamada”

La campaña hacia la Presidencia de la República 2026 seguirá en marcha mientras se prepara un nuevo anuncio sobre la fórmula del exministro

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La campaña presidencial de Mauricio Lizcano continúa mientras se busca un reemplazo para la fórmula vicepresidencial - crédito @MauricioLizcano/X

Mauricio Lizcano enfrenta un cambio inesperado en su aspiración presidencial para 2026 tras la salida de Luis Carlos Reyes, más conocido como “Mr. Taxes”, de su equipo de fórmula vicepresidencial. La noticia cayó como un balde de agua fría en la campaña, apenas tres días después de que se anunciara su unión y firmaran ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

A través de un video publicado en sus redes, Lizcano explicó: “He recibido una llamada de Luis Carlos Reyes donde me informa que el embarazo de su esposa, que ya es de alto riesgo, tiene unas complicaciones en las próximas semanas. Después de analizarlo mucho y de hablarlo con él, le he pedido que el mejor mensaje que le podemos dar a Colombia es que él se dedique a atender a su familia en estos días”.

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El exministro TIC agregó que la situación familiar de Reyes, padre de cinco hijos, requiere atención prioritaria: “Me parece que no tiene sentido enviar un mensaje de poner una campaña por encima de la propia familia”.

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