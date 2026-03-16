Colombia

La Toxi Costeña reaccionó a la salida de Beba de ‘La casa de los famosos Colombia’: “No aguantó un placazo”

La barranquillera resultó eliminada con apenas un 9,5% del apoyo de sus seguidores, lo que provocó comentarios entre los seguidores del ‘reality’ y risas porque era su tercera placa

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La Toxi Costeña se burló
La Toxi Costeña se burló de la salida de Beba de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

En la noche del 15 de marzo se llevó a cabo una nueva eliminación en La casa de los famosos Colombia en la que Beba de la Cruz resultó fuera de la competencia, debido a la falta de apoyo de su fandom logrando apenas un 9,5% de las votaciones.

Las reacciones entre los seguidores del programa como de exparticipantes no se hizo esperar y fue La Toxi Costeña una de las primeras en exponer su emoción por la salida de la barranquillera. La intérprete de Macta llega escribió varios mensajes en su cuenta de X, el primero de ellos: “No aguantó un placazo jajaja boba”.

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Estos fueron los mensajes que
Estos fueron los mensajes que compartió la Toxi Costeña en sus redes sociales sobre la eliminación de Beba - crédito @Ltoxicostena/X

En otro mensaje, la cantante aseguró que no era posible que la recién eliminada de la competencia no se podía comparar con ella, pues “no fuiste tan buena jugadora”. Incluso, la Toxi lanzó el interrogante sobre la cantidad de veces de las que se había salvado de la eliminación estando en placa y contando con un fandom que la respaldó.

El último mensaje y el más contundente de la artista fue el que lanzó para despedirse de sus seguidores con un: “Salió boba e’ perdón Beba JAJAJA”, provocando varias reacciones entre sus seguidores que la respaldaron en su declaraciones.

Mensajes como: “Te amo Toxi”; “Date bebé, date duro con el que sea”; “sigue Valentino, ayúdanos a sacarlo por favor”; “es que entró como Beba y terminó saliendo como boba”, fueron solo algunos de los que más llamaron la atención.

Así responde a las críticas por las letras de sus canciones

La cantante fue criticada por las letras que usa en sus canciones y el impacto que estas podrían tener en sus hijos, que aún son menores de edad - @latoxicostena_170/ Instagram

Las declaraciones de La Toxi Costeña sobre las letras de sus canciones, han reavivado la discusión sobre el papel de la música urbana y su influencia en el entorno familiar.

De acuerdo con Cindy Ávila, nombre de pila de la artista, respondió a críticas sobre el contenido de sus canciones, defendiendo su labor y la educación que ofrece a sus hijos.

Durante una ronda de preguntas y respuestas en sus redes sociales, una seguidora le cuestionó si sentía vergüenza por las letras que interpreta, a lo que Ávila contestó que no se avergüenza y que su vida personal refleja valores distintos a los que algunos asumen por su carrera artística.

Asimismo, señaló que solo ha tenido un esposo y que sus hijos reciben amor, respeto y principios religiosos.

La artista argumentó que “la música tildada como ‘vulgar’ y las regalías que me genera, junto con los shows, mantienen la casa, permiten hacer mercado, pagar los colegios y vestir a mis hijos”. Con esta respuesta, dejó claro que su prioridad es el bienestar de su familia y que la música es su fuente principal de ingresos.

La Toxicosteña y Yina Calderón
La Toxicosteña y Yina Calderón protagonizaron curioso baile - crédito cortesía de prensa del Canal RCN

La polémica surgió cuando se cuestionó el ejemplo que Ávila da a sus hijos a través de su música. Ella replicó que muchos jóvenes escuchan artistas internacionales con letras explícitas y preguntó por qué no podrían oír las canciones de su madre.

Además, envió un mensaje directo a quienes la critican: “Edúcate, amiga”, expresó, reafirmando su postura frente a los comentarios negativos.

La discusión se extendió en redes sociales, donde seguidores y detractores debatieron sobre la responsabilidad de los músicos en la educación de sus hijos y el impacto de los referentes familiares en la industria del entretenimiento en Colombia.

Finalmente, la barranquillera confirmó que forma parte de la nueva temporada de LOL, un reality de comedia producido por la plataforma de streaming Amazon Prime en el que se roba el show con el contenido humorístico por el que se ha caractrizado y que fue estrenado el 6 de febrero de 2026.

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