Colombia

Gustavo Petro volvió a cuestionar al Congreso y a la Corte Constitucional por negar la reforma tributaria: “Un daño mayúsculo”

El presidente colombiano aseguró que en Colombia no se puede realizar un recorte presupuestal como lo propuso Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo

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El pronunciamiento del presidente Gustavo
El pronunciamiento del presidente Gustavo fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Colprensa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó nuevamente al Congreso de la República y a la Corte Constitucional luego de la negación de la reforma tributaria, que, según el mandatario, tenía como objetivo obtener recursos para afrontar la crisis fiscal del país.

“El Congreso y la Corte se han negado permanentemente, a cobrarle más impuestos a los grandes dueños de rentas no productivas en el país, eso hace un daño mayúsculo al desarrollo nacional”, aseveró.

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En su publicación, el jefe de Estado afirmó que en Colombia no se puede realizar un recorte presupuestal como lo propuso Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo, porque, según Petro, esto afectaría el equilibrio fiscal.

Gustavo Petro afirmó que
Gustavo Petro afirmó que en Colombia no se puede realizar un recorte presupuestal como lo propuso Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo - crédito @petrogustavo/X

“Que no Luis Fernando Mejia, hacer un recorte de la magnitud que proponen, a lo Milei, solo lleva a condenar al país a no cumplir sus derechos fundamentales a las personas en Colombia y a construir un estado contrario al Estado Social de Derecho”, indicó Petro.

Según el mandatario colombiano, ya está “demostrado” que la economía colombiana crece con justicia social, razón por la cual aseguró que se debe “perseverar en ese camino”.

“Le hemos demostrado a Colombia que tenemos un crecimiento económico con justicia social. Debemos perseverar en ese camino”, afirmó.

Para Gustavo Petro, las variables negativas que persisten en el país son la baja imposición a los sectores más ricos y las tasas de interés elevadas.

“La única variable negativa, además de no permitir por razones políticas, el alza de impuestos a los más ricos rentistas del país, es la tasa real de interés muy elevada que está creando valorización del peso excesivo y destrucción de la industria de la vivienda nueva”, expresó Gustavo Petro.

Y agregó: “La cuantía del déficit primario se debe al pago de setenta billones de pesos al Fepc que elevó el gasto en los primeros años de mi gobierno, errónea política que ya ha cesado . La corrección de disminución de deuda e incremento del ingreso tributario ya se ve en la cifra de este año”.

El mandatario citó la teoría de la renta diferencial de David Ricardo y señaló que, según esta perspectiva, los impuestos sobre las rentas no elevan los precios, ya que, por el mecanismo de la renta diferencial, el precio lo determina el productor menos eficiente.

El mandatario citó la teoría de la renta diferencial de David Ricardo, y afirmó que los impuestos sobre rentas no elevan los precios porque, por “el mecanismo de la renta diferencial, el precio lo impone el más ineficaz”.

Según el presidente Petro, esto ocurre actualmente en los bancos, en los arriendos de tierras, entre otros sectores.

“El alza de arriendos como factor inflacionario se debe a la tasa de interés real. Si volvemos a la teoría de la renta de Ricardo, los impuestos sobre rentas no elevan precios por el mecanismo de la renta diferencial, el precio lo impone el más ineficaz. Eso pasa en bancos, energía eléctrica, actividad extractiva de hidrocarburos y arriendos de tierra. Es allí dónde deben gravitar los nuevos impuestos”, aseveró.

Por tal motivo, el presidente Petro cuestionó al Congreso de la República y la Corte Constitucional por no aprobar la refirma tributaria, negándose, según las declaraciones del mandatario, a cobrar más impuestos a los “grandes dueños de rentas”,

Según el jefe de Estado, eso genera “un daño mayúsculo al desarrollo” de Colombia.

“El congreso y la Corte se han negado permanentemente, a cobrarle más impuestos a los grandes dueños de rentas no productivas en el país, eso hace un daño mayúsculo al desarrollo nacional”, expresó.

Gustavo Petro cuestionó al Congreso
Gustavo Petro cuestionó al Congreso de la República y la Corte Constitucional por no aprobar la refirma tributaria, negándose, según las declaraciones del mandatario, a cobrar más impuestos a los “grandes dueños de rentas” - crédito @petrogustavo/X

El presidente Petro señaló que la inversión en Colombia “anda creciendo muy bien”, cuestionando a “los economistas del establecimiento”.

“La inversión en Colombia medida por sus conceptos: compras de insumos, maquinaria y equipo, contratación de fuerza de trabajo, anda creciendo muy bien. Los economistas del establecimiento la miden erróneamente desde la teoría económica al hacerla valer como formación de capital fijo que incluye la vivienda, la cual no es un bien de inversión sino de consumo y está afectada por la tasa de interés”, indicó.

Finalmente, el presidente Gustavo Petro cuestionó a las directivas del Banco de la República por mantener las tasas de interés.

Gustavo Petro cuestionó a las
Gustavo Petro cuestionó a las directivas del Banco de la República por mantener las tasas de interés - crédito Andrea Puentes/Presidencia

“El alza de la tasa de interés permanente por parte de la junta directiva del Banco de la República no detiene completamente la inversión en el país porque parte de ella depende más que de la tasa de interés, de la demanda interna y ésta, como se observa en el crecimiento sustancial del índice de confianza del consumidor, se ha puesto por encima de los niveles de la Ocde”, indicó.

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