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El número de empresas en liquidación en Colombia alcanzó su mayor nivel en cuatro años: a qué se debe la preocupante situación

Persiste el dinamismo en la creación de organizaciones y se refuerza la prevención, lo que proyecta señales de adaptación y optimismo para el sector

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El balance de empresas formales
El balance de empresas formales en aumento da cuenta de la capacidad de adaptación del sector ante las dificultades económicas reciente - crédito Colprensa

El número de empresas en proceso de liquidación en Colombia alcanzó en el último año la cifra más alta en cuatro años, con 368 casos en 2023 y 321 en 2024, según la Superintendencia de Sociedades. El incremento respecto a 2022, cuando se registraron 142 procesos, es de casi 160%, aunque las autoridades consideran que la situación sigue en parámetros normales.

Entre 2022 y 2024, las liquidaciones empresariales aumentaron de manera considerable en el país. En ese periodo, los procedimientos pasaron de 142 en 2022 a 235 en 2023 y 321 en 2024, lo que revela un incremento pronunciado. El fenómeno afectó a diversos sectores y regiones, con el comercio y el área de Occidente y Pacífico como los más impactados.

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La tendencia al alza en la liquidación de empresas coincide con condiciones económicas adversas, como inflación superior a la meta, tasas de interés elevadas y consumo privado ralentizado. Tanto las empresas orientadas al consumidor final como las proveedoras enfrentan dificultades para acceder a capital y responder a una demanda menor de bienes y servicios.

La Supersociedades tiene como función
La Supersociedades tiene como función principal ejercer la inspección, vigilancia y control sobre las sociedades mercantiles, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales para asegurar que operen bajo la ley - crédito Superintendencia de Sociedades

Distribución regional de las liquidaciones de empresas

De acuerdo con un informe de La República, el impacto de las liquidaciones muestra disparidades notables entre regiones:

  • Occidente y Pacífico: registró 101 procesos y un incremento de 120% respecto al año anterior.
  • Región Norte: reportó 34 cierres, mientras.
  • Caribe: tuvo 24 liquidaciones, con un aumento anual de 140%.
  • Zona Sur: la tendencia fue diferente: se registraron 19 procesos, cifra que implica una reducción anual del 50%.
  • Los Santanderes y Arauca: sumaron 17 liquidaciones y una bajada interanual de 26%.
  • Eje Cafetero: contabilizó nueve casos, lo que representó una caída del 40% en comparación con el año anterior.

Las diferencias reflejan que la presión regional sobre las empresas no es uniforme, pues algunos territorios muestran recuperaciones mientras otros arrastran un deterioro más profundo.

El sector comercio es uno
El sector comercio es uno de los más afectados con el cierre de empresas en Colombia - crédito Carlos Ortega/EFE

Sectores económicos más afectados

El análisis por actividades económicas sitúa al sector comercio en primer lugar, con 94 procesos de liquidación y una participación del 25,5% sobre el total reciente. Le siguen:

  • Servicios: 84 casos ( 22,8%).
  • Manufactura: 70 casos (19%).
  • Construcción: 55 casos (15%).
  • Transporte: 16 casos (10,3%).

Adicionalmente, hubo 38 procesos en empresas sin Ciiu (descripción de actividades económicas), lo que equivale a 4,3% de la cifra total, lo que muestra que el fenómeno afecta de manera desigual a los distintos sectores productivos.

La combinación de incertidumbre y elevado costo del capital incide en la viabilidad de empresas proveedoras y aquellas orientadas al consumidor final, lo que incrementa el número de liquidaciones.

Billy Escobar es el superintendente
Billy Escobar es el superintendente de Sociedades de Colombia - crédito Superintendencia de Sociedades

Perspectiva institucional

Según el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, el escenario, aunque revela un incremento relevante en las liquidaciones, “sigue dentro de los parámetros normales y estamos llegando a un escenario en el que la curva de crecimiento pospandemia ya ha tocado a su mayor punto. De aquí en adelante, la visión que tenemos es que esas métricas tiendan a estancarse y, si se quiere, disminuir”.

Al respecto, el funcionario señaló que la crisis pronosticada al inicio de la pandemia no se materializó. “Esa visión que se tenía al principio de la pandemia, de que iba a ser un fenómeno catastrófico para el sistema empresarial colombiano, no se materializó”, apuntó al medio.

De igual manera, destacó la recuperación y el dinamismo en la creación de empresas. “Se está viendo mayor crecimiento en creación de las empresas y hay más de 1.500.000 registradas formalmente; ese es un mensaje de satisfacción y optimismo frente a la resiliencia del tejido empresarial de los colombianos”.

En cuanto a las políticas adoptadas para contrarrestar las liquidaciones, el superintendente explicó que “hay una estrategia muy fuerte de acelerar la dinámica de los procesos de reorganización, de resolverlos para salvar, de diálogo con los acreedores. Por otro lado, hay una estrategia muy fuerte de prevención y acompañamiento. Eso nos invita a pensar que ya el mensaje de optimismo es el que hay que dar”.

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