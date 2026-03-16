Déficit fiscal de Colombia dispara alertas, pero Petro mantiene una tranquilidad inquietante: “El Gobierno proyecta una disminución”

Gustavo Petro se mantiene positivo ante lo que podrá ser de la economía de Colombia a finales de 2026 - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Las cuentas del Gobierno se convirtieron en el centro del debate económico cuando el presidente Gustavo Petro adelantó que se proyecta una disminución del déficit primario para 2026 —lo que muestra si una administración gubernamental puede pagar sus gastos básicos con lo que ingresa—; el anuncio busca tranquilizar a los mercados y mostrar que hay un camino claro hacia el saneamiento fiscal.

La declaración del mandatario se produce tras la presentación del Plan Financiero del Ministerio de Hacienda, liderado por el jefe de cartera Germán Ávila, en medio de advertencias del Grupo Cibest, que calculó que el déficit fiscal podría llegar hasta 7% del Producto Interno Bruto (PIB), superando la previsión oficial del 5,1%.

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Frente a esto, el jefe de Estado enfatizó que desde el Gobierno se espera reducir el déficit primario para 2026, lo que contribuiría a disminuir el costo de la deuda y a fortalecer la estabilidad económica del país.

La no aprobación de la Ley de Financiamiento y un recaudo menor al esperado explican la caída de ingresos - crédito Colprensa

Y es que el presidente Gustavo Petro se refirió al informe del Grupo Cibest que advierte que las cifras oficiales se basan en supuestos macroeconómicos y estimaciones de gasto optimistas frente a la evolución de variables como el recaudo, la ejecución presupuestal y el costo de financiamiento.

“Anticipamos que la evolución futura del recaudo, la ejecución presupuestal y el costo de financiamiento para este año podría confirmar una apertura del déficit hasta 7% del PIB para 2026, por encima de las previsiones del MinHacienda”, señalaron los analistas en su informe.

Frente a estos datos, el presidente recalcó la importancia de avanzar en la disminución del déficit mediante medidas concretas y alianzas estratégicas, por lo que desde su cuenta en X escribió: “El gobierno proyecta una disminución del déficit primario para este año y ese es el camino correcto del saneamiento fiscal. Si lo logramos, disminuye el costo de la deuda y se produce una disminución del déficit fiscal del país”.

Petro insiste en que la reducción del déficit depende tanto del control del gasto como de la apertura de nuevas oportunidades comerciales - crédito @petrogustavo/X

Además, Gustavo Petro indicó que se dará prioridad al comercio con China, promoviendo exportaciones de carros eléctricos y la captación de turismo chino, como parte de una estrategia de fortalecimiento económico, pese a que es uno de los puntos de su Gobierno más criticados, ya que Colombia tiene una relación comercial con Estados Unidos desde hace muchos años.

El mandatario añadió a su publicación: “Insistió que hay que corregir el déficit con China como una prioridad del comercio exterior colombiano. Eso se hace exportando carros eléctricos desde Colombia y logrando captar turismo chino”.

Con estas palabras, el presidente buscó transmitir confianza y mostrar que la reducción del déficit depende no solo del control del gasto y el aumento del recaudo, sino de la apertura de nuevas oportunidades económicas internacionales.

La estrategia del Gobierno incluye impulsar exportaciones de carros eléctricos a China y atraer turismo chino como medidas de fortalecimiento económico - crédito VisualesIA

El desafío ahora será observar cómo estas políticas impactan realmente en la economía del país, incluida la reducción de la deuda pública y la capacidad del Estado para sostener programas prioritarios en educación, salud y desarrollo social.

Inflación y costos de la deuda: riesgos para la economía

En cuanto a la inflación, el documento de Grupo Cibest ajusta la previsión a 5,8%, aunque advierte que factores como el alza del salario mínimo y la alta indexación podrían acelerarla hasta 6,4%.

El cierre fiscal de 2025 mostró que el déficit total del Gobierno alcanzó $117,6 billones, equivalente a 6,4% del PIB, cifra menor a la proyectada inicialmente de 7,1%. Los ingresos también se redujeron, pasando de $348,8 billones (18,1% del PIB) a $322,3 billones (16,1% del PIB), debido principalmente a la no aprobación de la Ley de Financiamiento y a un recaudo menor al esperado.

La inflación se proyecta en 5,8%, aunque factores como el aumento del salario mínimo podrían elevarla hasta 6,4% - crédito VisualesIA

El déficit primario, que excluye los pagos de intereses, llegó a 3,5% del PIB, por encima del 2,4% previsto por el Ministerio de Hacienda. Para 2026, el Plan Financiero estima que los ingresos del Estado disminuirán cerca de $26 billones, mientras que el gasto total se ajustará a la baja en $44 billones, incluyendo $19 billones de reducción en pagos de intereses de la deuda.

En términos sencillos, el Gobierno gastó más de lo que ingresó en 2025, aunque menos de lo que había previsto; al mismo tiempo, recaudó menos dinero del esperado por impuestos. Esto significa que todavía tiene un hueco en sus cuentas, al que se suma el costo de los intereses de la deuda.

Para 2026, planea ajustar sus gastos y reducir el déficit, mientras los precios suben lentamente y busca nuevas formas de generar ingresos, como controlar intereses de la deuda, además de fomentar el comercio internacional.