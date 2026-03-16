Por qué Bogotá es la ciudad más auténtica del mundo para los viajeros: este es el ranking internacional

Turistas destacan experiencias gastronómicas, arte urbano y diversidad cultural como atributos clave de Bogotá - crédito Camila Díaz/Colprensa

Bogotá alcanzó el primer lugar como ciudad más auténtica del mundo para viajeros internacionales, según el Global Travel Authenticity Index realizado por la firma aseguradora InsureandGo.

La capital de Colombia superó a más de 140 destinos evaluados y obtuvo el puntaje perfecto de autenticidad, dato que fue destacado por el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá.

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La ciudad sudamericana recibió este reconocimiento tras un estudio internacional basado en el análisis de más de 1,3 millones de reseñas en Google Maps sobre restaurantes, atracciones y espacios culturales.

La evaluación priorizó la frecuencia de menciones a términos como “auténtico”, “local” y “tradicional”, otorgando a la ciudad la máxima calificación de 100 puntos. Esta distinción la posicionó por encima de destinos como Lima, Taipéi, Mascate, Quito, Valparaíso y Río de Janeiro, respectivamente.

La capital colombiana alcanza la máxima puntuación de autenticidad por el predominio de experiencias tradicionales y locales valoradas por viajeros internacionales - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

El resultado refleja que la autenticidad de Bogotá se percibe en su diversidad gastronómica, el arte urbano visible en varios barrios y la profunda relación con la historia y las culturas indígenas.

Las reseñas internacionales resaltan sitios emblemáticos como el Cerro de Monserrate, el centro histórico de La Candelaria y el Museo del Oro, considerados espacios que ofrecen vivencias genuinas conectadas con el patrimonio local. Según el Instituto Distrital de Turismo, estos lugares permiten “entrar en contacto con la historia, el patrimonio y la vida cotidiana de la ciudad”.

Santiago Trujillo, secretario de Cultura de Bogotá, sostuvo que este logro es fruto del “trabajo en equipo con el sector privado” y de haber aplicado directamente las políticas culturales en la vida diaria.

El funcionario distrital, en declaraciones a La FM, afirmó que la capital cuenta con una agenda activa de más de 18.000 eventos culturales al año, entre festivales, conciertos y exposiciones.

El turismo de ocio representa la motivación principal para la llegada de extranjeros a Bogotá, seguido por visitas a familiares y negocios profesionales - crédito @RtvcCo/X

Para Trujillo, este dinamismo es resultado de estrategias conjuntas entre el sector público y privado orientadas a fortalecer la oferta cultural y promover entornos seguros en los principales corredores turísticos.

Entre tanto, Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo, apuntó que “Bogotá es una ciudad que se vive de manera auténtica, donde los viajeros encuentran cultura, historia, gastronomía, naturaleza y la calidez de su gente”.

Motivos que hacen de Bogotá la ciudad más auténtica

El auge de Bogotá como destino auténtico responde a una combinación de factores culturales y sociales. El Observatorio de Turismo de Bogotá indica que quienes viajan internacionalmente a la ciudad buscan principalmente vacaciones y ocio, así como visitas a familiares y amigos, en menor medida viajes de negocios.

Durante sus estancias, los visitantes disfrutan la gastronomía local, el arte urbano, los encuentros con culturas indígenas y numerosos espacios tradicionales que enriquecen su experiencia.

Bogotá logra reconocimiento global gracias a su agenda cultural diversa, su gastronomía y una percepción internacional positiva de turistas y residentes - crédito Alcaldía de Bogotá

Los informes institucionales señalan que el patrimonio histórico convive con la modernidad en una trama urbana marcada por eventos culturales de gran variedad.

La percepción de autenticidad registrada en los rankings se asocia con “la posibilidad de vivir experiencias vinculadas con la vida local”.

Beneficios económicos y sociales del turismo auténtico en Bogotá

El turismo internacional genera un impacto considerable en la economía de la ciudad. De acuerdo con el Observatorio de Turismo de Bogotá, el gasto diario promedio de un visitante extranjero llega a 100 dólares, recurso que dinamiza sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y la oferta cultural.

Este movimiento económico beneficia a miles de empresarios, emprendedores y trabajadores del sector turístico y fomenta oportunidades de desarrollo local. Estos efectos positivos se ven reforzados por la coordinación entre la administración distrital y los gremios ligados al sector nocturno y la cultura.

Bogotá lleva años consolidándose como una de las ciudades más visitadas del país - crédito Alcaldía de Bogotá

Las políticas institucionales buscan asegurar entornos seguros y transporte confiable; factores que inciden directamente en la percepción de la ciudad como destino internacional.

Trujillo enfatizó que esfuerzos de la Alcaldía y la Secretaría de Seguridad han hecho posible que “la gente pueda ir a su casa segura en taxis verificados”, ampliando el atractivo de Bogotá tanto de día como de noche.

Bogotá se consolida como destino global

El reconocimiento por autenticidad no es el único avance de Bogotá en la escena internacional. La ciudad ascendió 30 puestos en el ranking World’s Best Cities 2026, elaborado por Resonance Consultancy, situándose en la posición 50 entre las mejores urbes del mundo.

La oferta local combina historia y modernidad, conectando tradiciones centenarias con propuestas contemporáneas que atraen a viajeros de los cinco continentes.

Bogotá refuerza su imagen mundial sumando este reconocimiento al puesto 50 en el ranking World’s Best Cities 2026 de Resonance Consultancy - crédito Captura de Pantalla Resonance Consultancy

Las autoridades distritales subrayan la importancia de continuar fortaleciendo alianzas entre el sector público y privado para posicionar a Bogotá como referencia del turismo internacional y destino líder en América Latina.

Respaldada por estos logros, la capital proyecta ampliar la diversidad, la sostenibilidad y la innovación en su propuesta turística, de modo que cada visitante encuentre en Bogotá una experiencia tan personal como auténtica.