Colombia

12 laboratorios destruidos y 1,7 toneladas de cocaína incautada: el balance de megaoperativo contra el Clan del Golfo

El decomiso realizado en zona rural de Unguía, Chocó, permitió a la fuerza pública intervenir el cargamento valuado en USD80 millones en el mercado internacional

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La cocaína incautada por la Armada de Colombia, Ejército, Policía y Fiscalía equivale a la producción de 4,3 millones de dosis ilícitas - crédito @Ejercito_Div7/x

Las acciones coordinadas de las autoridades en el Urabá chocoano y antioqueño permitieron que se ejecutara un nuevo golpe contra las redes de narcotráfico en el Caribe colombiano.

La región, considerada estratégica para la logística y el envío de estupefacientes hacia América del Norte, fue escenario de la incautación de 1,7 toneladas de clorhidrato de cocaína en un depósito ilegal localizado en la zona rural de Unguía, Chocó.

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El cargamento, que según los reportes pertenecería al Clan del Golfo, tendría un valor estimado de USD 80 millones en el mercado internacional.

Las autoridades incautan 1,7 toneladas
Las autoridades incautan 1,7 toneladas de clorhidrato de cocaína del Clan del Golfo en Unguía, Chocó, en una operación estratégica contra el narcotráfico - crédito @Ejercito_Div7/X

Las autoridades indicaron que la cantidad decomisada equivaldría a la producción de hasta 4,3 millones de dosis. En la intervención, realizada en una vivienda de la vereda Chugandicito, fue capturada una persona que presuntamente custodiaba la droga y deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Destrucción de infraestructura ilegal

Las labores de incautación fueron ejecutadas por efectivos de la Armada de Colombia, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Asimismo, se confirmó la destrucción de 12 laboratorios ilegales para el procesamiento de pasta base de coca, así como la inmovilización de más de 210.000 galones de combustible y 300 toneladas de cemento. Estos insumos, según la información oficial, serían empleados para la producción de sustancias ilícitas.

En el operativo, las autoridades lograron incautar cerca de dos toneladas de cocaína pertenecientes a la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.

El cargamento decomisado en el Urabá chocoano tiene un valor estimado de USD80 millones en el mercado internacional de drogas - crédito @Ejercito_Div7/x

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la fuerza pública continúa debilitando las economías criminales y reforzando la seguridad en el Caribe colombiano.

Cabe señalar que, a menos de tres semanas de la incautación de más de una tonelada de marihuana en Bahía Solano, atribuida también al Clan del Golfo y destinada a rutas de exportación por el Pacífico, los organismos de seguridad intensificaron sus acciones en el corredor de Urabá.

El objetivo es impedir el uso de esta zona como punto clave en la cadena logística del narcotráfico, afectando de forma directa las finanzas de los grupos ilegales que operan en el área.

Autoridades incautaron más de dos toneladas de drogas en operativos simultáneos en el Caribe y el Pacífico

Un golpe contra las redes del narcotráfico se registró en el Caribe colombiano con la incautación de 1.035 kilogramos de cocaína y 266 kilogramos de marihuana, sustancias presuntamente asociadas a una estructura del ELN.

La operación finalizó con la captura de dos ciudadanos dominicanos y un venezolano, que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Unidades de la Armada de Colombia detectaron una lancha rápida a 93 kilómetros al norte de Santa Marta. El dispositivo de reacción se activó de inmediato y un equipo de Guardacostas interceptó la embarcación tras una persecución nocturna bajo condiciones meteorológicas adversas.

La lancha, equipada con dos motores fuera de borda de 200 caballos de potencia cada uno, transportaba 63 bultos de sustancias ilícitas. Los tripulantes intentaron eludir a las autoridades, pero fueron finalmente detenidos.

Las autoridades hallan 1.035 kilogramos
Las autoridades hallan 1.035 kilogramos de cocaína y 266 kilogramos de marihuana con destino presuntamente al grupo ELN - crédito Armada

El alcaloide incautado en el Caribe tiene un valor superior a USD 50 millones en el mercado internacional, según las autoridades.

En una acción paralela, la Armada Nacional confiscó más de 1,3 toneladas de clorhidrato de cocaína en el Pacífico central, tras detener a cinco personas e interceptar dos embarcaciones.

El operativo, respaldado por sistemas de radar e inteligencia militar, se desarrolló a diez millas náuticas de las bocas del río San Juan y a sesenta millas náuticas de Buenaventura. Las autoridades también decomisaron combustible y equipos de comunicación, esenciales para la logística de las organizaciones delictivas.

La droga incautada, valorada en más de USD 56 millones, tenía como destino organizaciones criminales vinculadas a rutas marítimas internacionales.

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