Wilson Ruiz interpeló a Iván Cepeda sobre supuestos pagos a congresistas para apoyar reformas del Ejecutivo

Wilson Ruiz Orejuela pidió respuesta a Iván Cepeda por presuntos avales económicos a legisladores - crédito Chema Moya/EFE - Colprensa

Desde Brasilia, el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, compartió a través de un video publicado en la red social X las impresiones de su reciente estadía en la capital brasileña, donde sostuvo una reunión con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El legislador calificó el encuentro como un espacio “muy cálido” que permitió conocer de primera mano las experiencias y avances en materia de reforma agraria en Brasil, señalando que dichas “lecciones que creemos importantes tener en cuenta en el contexto internacional” podrían aportar insumos a debates similares en otros países de la región.

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Durante su mensaje, Cepeda subrayó que su labor política, especialmente en torno a la lucha anticorrupción, se remonta a varios años atrás, antes de iniciar cualquier aspiración electoral.

“Mi lucha contra la corrupción no comenzó con mi campaña electoral”, afirmó el senador, quien ha mantenido una postura crítica frente a sectores que, según él, han intentado apropiarse del Estado colombiano.

Iván Cepeda afirmó que su lucha anticorrupción precede a la campaña electoral - crédito @IvanCepedaCast/X

“Ha sido una lucha contra las mafias, contra la parapolítica, contra quienes han intentado tomarse el Estado o se lo han logrado tomar en algunos momentos de nuestra historia reciente”, destacó en el video.

El parlamentario anunció que, tras su paso por la capital brasileña, se prepara para iniciar la próxima semana el recorrido de su campaña electoral en Colombia, donde espera centrar el debate en temas como la corrupción y la transparencia institucional.

“Una campaña que tiene, lo hemos dicho en días recientes, temas fundamentales en su centro, como el problema de la corrupción”, indicó Cepeda al explicar los ejes de su agenda política.

El senador también cuestionó el discurso de la llamada “extrema derecha” en Colombia, que, en sus palabras, pretende ahora posicionarse como abanderada de la lucha anticorrupción.

“Me llama la atención que ahora la extrema derecha quiera presentarse como una fuerza que ha combatido la corrupción”, expresó, señalando que su disputa histórica en el Congreso ha sido principalmente con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus seguidores.

Iván Cepeda cuestiona a la “extrema derecha” y señala vínculos con casos de corrupción - crédito @IvanCepedaCast/X

“Es con ellos con quienes he polemizado en el Congreso, con su jefe, Álvaro Uribe, por supuesto, quien no solamente ha acolitado la corrupción, sino que bajo su gobierno intentó que las mafias parapolíticas anidaran en el Congreso y en el Ejecutivo”, manifestó el legislador.

Al cierre de su intervención, Cepeda reiteró su determinación de mantener “una posición implacable” frente a quienes, según su denuncia, han favorecido prácticas corruptas en la administración pública.

“No debe caber duda sobre mi decisión al respecto”, concluyó el senador, quien anticipó que la discusión pública sobre la corrupción marcará la agenda en los próximos días en el país.

Tras lo anterior, el exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, cuestionó públicamente al senador y candidato Iván Cepeda a través de un mensaje en la red social X.

En su publicación, Ruiz se refirió a la postura de Cepeda frente a la corrupción, interpelándolo directamente: “Candidato Iván Cepeda, ya que su postura es tan férrea contra la corrupción, ¿qué opinión le merece que ministros del actual gobierno hayan aprobado darle dinero a congresistas para que las reformas progresistas fueran votadas positivamente?”

Wilson Ruiz Orejuela cuestionó coherencia de Iván Cepeda ante denuncias de incentivos en el Congreso - crédito @WilsonRuizO/X

La publicación de Wilson Ruiz Orejuela surge en medio del debate nacional sobre la transparencia en la gestión pública y la aprobación de reformas impulsadas por el Ejecutivo.

El exministro planteó su inquietud ante los señalamientos sobre presuntos incentivos económicos entregados a parlamentarios, con el objetivo de asegurar apoyos legislativos para propuestas del Gobierno. Hasta el momento, Iván Cepeda no ha respondido públicamente a la consulta realizada por Ruiz Orejuela.

Usuarios en redes sociales cuestionaron la coherencia del senador Iván Cepeda en su postura anticorrupción. “Le mienten a la gente y los idiotas les creen”, escribió uno.

Otro señaló: “Guardó silencio tres años y medio frente a la más grave corrupción”. Un tercer usuario preguntó si su “lucha implacable” también alcanza a figuras cercanas al Gobierno actual.