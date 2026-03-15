Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo mostraron fuertes diferencias, entre ellas la adopción por parejas del mismo sexo: “Soy una defensora de la familia”

La candidata presidencial Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo exponen marcadas diferencias en temas de familia, adopción y derechos Lgbt+ - crédito Sergio Acero/Reuters

Han pasado tres días desde que la candidata presidencial Paloma Valencia anunció quién sería su coequipero para la primera vuelta que se avecina el 31 de mayo y, aunque desde el principio han expresado las diferencias que existe con su fórmula vicepresidencial, una nueva entrevista del nuevo equipo aspirante a la Presidencia profundizó sus diferentes sensibles como la familia.

En una entrevista conjunta concedida a la revista Cambio, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo protagonizaron un intercambio abierto sobre la visión de su fórmula presidencial apoyada por el Centro Democrático, revelando diferencias notorias sobre la JEP, los acuerdos de paz, derechos de la comunidad Lgbt+, legalización de la droga, reformas sociales y el futuro del país.

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Las diferencias se evidenciaron con énfasis sobre la llamada “ideología de género”, la protección de la familia y la educación. En su intervención, la candidata presidencial aseguró que el Estado intentó interferir en la población infantil cuando se firmó el acuerdo de paz de 2016.

“Creo que en el acuerdo (de paz) sí había un tema inconveniente de ideología de género. Pero esa sí fue una de las cosas que el gobierno Santos accedió a modificar”, señaló Valencia.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo son la fórmula del Centro Democrático para las elecciones presidenciales - crédito - crédito Luisa González/Reuters/Juan Daniel Oviedo/Facebook

Sin embargo, su ahora fórmula vicepresidencial sentenció que, aunque concuerda con que el Estado no puede interferir en las opiniones de familia, tampoco puede hacerse ‘el de la vista gorda’ ante los inminentes cambios de la población.

“Yo parto del principio de que la ideología de género no existe. Es un concepto de radicalización. Los estudios científicos y genéticos han avanzado en comprender la identidad como una concepción social distinta al sexo”, señaló Oviedo a la revista.

El precandidato presidencial abogó porque el Estado prepare a los entornos más cercanos a los niños y jóvenes, con el propósito de asistir a la familia en caso de que el menor o su círculo requieran orientación para tocar temas sensibles.

“Debemos preparar a los docentes y a los directores para que cuando vean ese tipo de excepciones las puedan gestionar, hablarlas con los padres e invitarlos a una conversación. No se debe adoctrinar o ideologizar. Pero hay que hacer un acto de conciencia para buscar cómo el Estado les muestra a los padres que, si no saben, al menos tienen con quién hablar ese tema”, señaló Oviedo.

Sin embargo, el momento de tensión entre la nueva fórmula presidencial se evidenció frente a la adopción para parejas del mismo sexo, especialmente, cuando el partido Centro Democrático ha defendido la figura de familia tradicional desde el Congreso.

La visión sobre la ideología de género y el papel del Estado en la educación enfrenta a Valencia y Oviedo en su aspiración a la Presidencia de Colombia - crédito @PalomaValenciaL/X - @JDOviedo/X

“Yo no estoy de acuerdo con la adopción gay. Me cuesta, pero lo digo claramente. No estoy de acuerdo porque creo que ahí prevalece el niño”, señaló Paloma Valencia.

Incluso, la senadora fue enfática en que su posible gobierno se enfocaría en dar condiciones propicias a las madres para evitar que sus hijos sean abandonados en centros transitorios, lo que implícitamente reduciría las posibilidades de adopción a parejas del mismo sexo.

¿Ese niño estaría mejor en manos del Estado o de quien? - preguntó el medio nacional. “Está mejor no estando abandonado”, respondió Valencia con firmeza

“En eso es en lo que tenemos que trabajar. Las mujeres dan a los niños en adopción por pura pobreza, por pura falta de oportunidades. Y ahí es donde tenemos que trabajar. El niño está mejor no estando abandonado”, añadió la candidata presidencial a Cambio.

Por parte, Juan Daniel Oviedo aseguró que, aunque no concuerda con la posición de Valencia, mantiene la certeza de los avances que el Estado ha presentado en materia de derechos paa parejas Lgbt+, incluida la adopción que está habilitada en el país.

“Estar juntos en esta diferencia no implica que yo haya renunciado a mis principios de defender la adopción de parejas del mismo sexo como un derecho en la sociedad colombiana”, expresó Oviedo a Cambio.

Sin embargo, advirtió que, en un hipotético caso en el que Valencia promoviera un proyecto de ley para ‘retroceder’ en derechos a la población Lgbt+ sería tomado como una traición a la alianza entre ambos.

La polémica sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo es uno de los puntos de mayor discrepancia en la fórmula del Centro Democrático - crédito Sergio Acero/Reuters

“Yo creo que sentiría una puñalada. Porque ella sabe que tenemos una diferencia sobre eso y que hay una apreciación alrededor de los derechos que tenemos las personas con orientación sexual diversa de poder hacer nuestra vida plena. Y creo que va a ser muy difícil que ese tipo de proyectos sucedan”, señaló Oviedo.

Entretanto, Valencia insiste en que, aunque no está de acuerdo con la adopción homosexual, su trabajo se enfocará en limitar las capacidades del Estado para entrometerse en la formación de los menores frente a temas que considera netamente familiares.

“No de la familia tradicional. Lo que digo es que a mí no me gusta que el Estado se meta con tus niños, que les enseñe política ni ningún tipo de ideología. Esos asuntos son de tu patria potestad, de tu ejercicio como papá. El Estado no tiene por qué decidir ni la filiación política, ni la sexualidad, ni tiene por qué meterse en temas que a mí me parece que son internos de la familia”, indicó Valencia a Cambio.

“Estos son temas muy difíciles. He estado en el Congreso en esas discusiones. Soy una defensora de la familia”, añadió.

La fórmula a la Presidencia que está llena de diferencias

En su encuentro, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, aspirantes a la presidencia y vicepresidencia de Colombia, expusieron acuerdos y desacuerdos en temas como justicia transicional, derechos de familias diversas, políticas sobre el narcotráfico y reformas sociales.

Aunque son conscientes de sus diferencias, ambos se comprometieron a gobernar bajo la pluralidad y el diálogo, mostrando sus contrastes como ejemplo de concertación en la política nacional.

Paloma Valencia reafirma su apoyo a la familia tradicional y rechaza la adopción para parejas Lgbt+, mientras Oviedo defiende estos derechos existentes en Colombia - crédito Sergio Acero/Reuters

“Es un arroz con mango, como lo es Colombia. Si uno quiere gobernar un país como este, tiene que aprender a comer arroz con mango”, expresó Paloma Valencia al inicio del diálogo con Cambio.

“En la política debe existir el ejemplo de que es posible sumar entre distintos. Yo, en esta dupla con la derecha, represento al centro político”, añadió Oviedo.

JEP, acuerdos de paz y garantías para la fuerza pública

El debate sobre la Justicia Especial para la Paz (JEP) y los acuerdos de La Habana fue uno de los puntos centrales, con posiciones opuestas. Mientras Valencia se mantiene en su crítica frente a la justicia especial, su fórmula vicepresidencial considera un buen avance en materia de justicia restaurativa.

“Mi proyecto no es de eliminación. Es un proyecto que defiende los derechos humanos de la fuerza pública dentro de la JEP. Yo introduje el elemento de presunción de inocencia de la fuerza pública. Pero ese elemento nunca tuvo desarrollo”, señaló Valencia al diario nacional.

Oviedo, por su parte, defendió la función de la justicia transicional y aseguró que el Estado debe garantizarle los recursos para que se mantenga hasta que haya cumplido lo estipulado en los acuerdos de paz.

La postura sobre la Justicia Especial para la Paz divide a los aspirantes: Valencia critica el sistema, mientras Oviedo lo considera un avance en justicia restaurativa - crédito @PalomaValenciaL/X

“El objetivo de este sistema de justicia transicional, si bien es temporal y no puede ser permanente, no debe estar sujeto a una opinión política que diga que no se va a renovar sin saber qué ha pasado. Necesitamos que todos los recursos económicos e institucionales que requiere la JEP estén disponibles para que sea efectiva y dé evidencia de rendición de cuentas”, comentó Oviedo.

Ambos coincidieron en que “los debates deben darse en el momento adecuado” y que las soluciones requieren escucha y gradualidad, comprometiéndose con víctimas y fuerza pública en su gestión.

Posturas sobre legalización de la droga y la industria del cannabis

Consultados sobre la legalización de la droga y la industria del cannabis, Oviedo defendió la iniciativa, que ya se ha hundido un par de veces en el Congreso de la República.

“El uso recreativo de la marihuana para adultos ha dado evidencia concreta de que permite que la prevención en menores de edad sea más efectiva. Debemos garantizar que la niñez y la juventud estén completamente aislados del consumo de drogas”, señaló Oviedo.

Mientras tanto, la candidata presidencial insistió en que la solución no está en la legalización del cannabis, por lo que insistirá en una legislación prohibicionista y menos permisiva.

“Soy ponente de todas las ponencias para hundir la legalización. Yo no creo que la libertad sea consumir drogas. Me parece que está bien la exportación para uso medicinal. Nos genera una dificultad para distinguir la legal de la ilegal. En eso nos pasaría como con el oro: 60% es ilegal, y 40% es legal y está financiando a grupos armados que generan violencia”, señaló Valencia.