Feid anunció una serie de ‘shows’ especiales en diferentes ciudad: Medellín será la primera en tener el llamado ‘Falxxo Tour’

El paisa había anunciado que revelaría la información con la presentación de un sencillo llamado 'Falxxo Tema' - crédito @feid/IG

A través de su cuenta de Instagram, Feid compartió con sus seguidores el fragmento de un tema llamado El Falxxo Tema que dio apertura para el anuncio de lo que sería su próxima gira por diferentes lugares, siendo Medellín la primera ciudad en verlo.

De acuerdo con el cantante y expareja de Karol G, el nombre de la gira será El Falso Tour que consiste en una serie de presentaciones especiales en lugares específicos, lejos de arenas y estadios como suelen hacer los grandes artistas.

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Feid cambió por completo su apariencia después de terminar con Karol G - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

Quienes busquen unirse a la agrupación de seguidores más cercana de Feid pueden hacerlo a través del link del Green Print, según anunció el propio músico colombiano al adelantar los detalles clave del evento de esta semana.

“¿Este link pa’qué es? Es el link del Green Print, para hacerse miembros del Green Print, miembros oficiales del Green Print”, detalló Feid, indicando que solo quienes completen el registro serán tenidos en cuenta para el ingreso a la presentación especial que ofrecerá el 20 de marzo.

El intérprete puso especial énfasis en que este acceso tendrá una función concreta en el primer show especial que se realizará en Medellín:

“Ese nombre de usuario le va a servir mañana a mi gente de Medellín, porque vamos a hacer un show especial. ¿Cuándo? Este viernes. ¿En dónde? En el Carlos Vieco, como en los viejos tiempos, porque es un show especial solamente para mis reales. Ustedes saben quiénes son”.

Feid invitó a los seguidores que estén en otros países a inscribirse en un enlace para no perderse el show - crédito Infobae México

Así, los asistentes que logren registrarse a través del enlace tendrán una vía de ingreso exclusiva.

Respecto a la expansión del tour, Feid destacó la relevancia del orden de registro y el carácter limitado del acceso, agregando que sin importar que se encuentre en otro país el registro debe hacerse desde ya para tener en exclusiva su show.

“Si usted es de España, si usted es de Estados Unidos, si usted es de Italia, si usted es de Chile, si usted es de Perú, si usted es de México, regístrese de una vez, porque es con orden de llegada y uno no sabe a dónde más va a ir el falso tour”.

Hacia el cierre de su mensaje, el cantante reiteró el valor de la comunidad Green Print: “Háganse miembro porque van a pasar muchas cosas esta semana. Son shows especiales, especiales para todos los que apoyan mi música, la música de Feid o de Feid versus Ferxxo, desde hace muchos años”.

El paisa daría incio a esta gira especial en Medellín en un teatro al aire libre - crédito Europa press

Finalmente, despidió su intervención con una referencia directa al público local: "Nos vemos, Medellín. Nos vemos, nos vemos, nos vemos“.

Anunció el lanzamiento de su propio sello discográfico

Feid anunció el lanzamiento de Grabaciones Los Poderosos, su propio sello discográfico. Con esta decisión, el cantante colombiano concreta una nueva etapa de independencia artística y control empresarial sobre su música, bajo un acuerdo de distribución con Universal Music Latin Entertainment.

En declaraciones recogidas por Billboard, el “Ferxxo” destacó la importancia de este paso: “Fue parte de mi famoso cuadro de la manifestación y siempre ha sido un ideal para mí tener mi propio label y mi trabajo, no solamente para esta etapa de la carrera de mi música, sino también para poder en algún momento desarrollar nuevos artistas”.

Concierto de Feid en Estadio San Marcos en Lima. Instagram

El cantante señaló que este modelo de negocio le otorga autonomía creativa y control a largo plazo sobre su catálogo, aspectos que suelen estar fuera del alcance de muchos intérpretes en la industria.

La estructura de Grabaciones Los Poderosos abarcará diferentes áreas del entretenimiento, incluyendo management, organización de giras, booking, estrategias de marketing y servicios audiovisuales. Según informó Billboard, la sede principal estará en Miami, con presencia operativa en Medellín, lo que refuerza el carácter internacional del sello.