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Este es el balance preliminar que dejó grave incendio en Armenia, Quindío: hasta las mascotas sufrieron las consecuencias

La emergencia registrada en la zona sur de la ciudad cafetera durante la noche del viernes 13 de marzo dejó a decenas de habitantes sin hogar y provocó heridas a varias personas

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El incendio se registró durante la noche del viernes 13 de marzo - crédito Armenia-Quindío/Facebook

Un incendio de grandes proporciones arrasó la noche del viernes 12 de marzo de 2026 con 20 viviendas de madera en el barrio Nuevo Armenia, en el sur de Armenia (Quindío).

El fuego dejó a 19 familias damnificadas y provocó heridas a siete personas, aunque ninguna de gravedad. La mayoría de los afectados quedó únicamente con la ropa que llevaban puesta.

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La emergencia se desató en una zona de invasión de la tercera etapa del barrio. Las llamas, propagadas rápidamente por el material liviano de las construcciones, sorprendieron a los habitantes en cuestión de minutos.

El incendio habría consumido al
El incendio habría consumido al menos 20 viviendas - crédito Entérate Armenia/Facebook

El incendio se ocasionó supuestamente por una mala manipulación de un cilindro el cual se prendió, o sea, las llamas fueron superrápidas”, relató Sandra Milena Quijano Quintero, una de las damnificadas, a Caracol Radio Armenia.

La afectada explicó que su familia, al igual que la mayoría de vecinos, no pudo rescatar pertenencias ni documentos, y varios animales domésticos se perdieron entre las llamas.

Balance de daños y reacción de los organismos de socorro

El reporte inicial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia confirmó la destrucción total de 20 viviendas y daños estructurales en otras cuatro, según el censo preliminar realizado por la comunidad.

Las edificaciones, en su mayoría de dos pisos y construidas en materiales livianos, fueron consumidas rápidamente por el fuego. Además de las pérdidas materiales, se reportó la muerte de por lo menos seis mascotas, entre perros, gatos y aves de corral.

La rápida propagación de las
La rápida propagación de las llamas, favorecida por el material liviano de las casas, impidió rescatar pertenencias y documentos personales - crédito Región cafetera tv/Facebook

La magnitud del incendio obligó a la movilización de las tres estaciones de bomberos de la ciudad, sumando un total de 28 hombres. El operativo contó con el apoyo de bomberos de municipios cercanos como La Tebaida, Calarcá y Montenegro, así como de la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Policía Nacional, el Ejército y varias empresas de servicios públicos, entre ellas Efigas y Edeq.

Según el capitán Edgar Arenas, comandante de bomberos de Armenia, se realizó el cierre preventivo de válvulas de gas y energía para evitar mayores riesgos en la zona afectada.

Las causas exactas del incendio permanecen en investigación por parte de los bomberos. Testimonios de vecinos citados por el medio mencionado apuntan a una posible falla en la manipulación de un cilindro de gas como origen del siniestro, aunque las autoridades no han emitido un informe oficial definitivo.

Llamado a la solidaridad

Durante la noche de la tragedia, los habitantes del sector permanecieron a la intemperie bajo la incertidumbre. Por ello, las 19 familias damnificadas solicitaron ayuda urgente en alimentos, ropa, colchonetas y cobijas, mientras se coordina la atención oficial por parte de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (Omgerd).

“Nos pueden colaborar aquí en el barrio Nuevo Armenia… para nosotros poder aportarle a la comunidad también”, indicó el ciudadano Quijano Quintero, quien facilitó un número telefónico para la recepción de ayudas.

Un hecho inusual se presentó durante la atención del incendio: un bombero fue agredido por una habitante con un objeto contundente, aunque la situación no pasó a mayores y no se reportaron consecuencias graves.

El fuego comenzó en la
El fuego comenzó en la tercera etapa de la zona de invasión de Nuevo Armenia, según testimonios, por posible mala manipulación de un cilindro de gas - crédito Región Cafetera tv/Facebook

Las autoridades locales esperan consolidar el censo oficial para iniciar la entrega de ayudas humanitarias.

Recomendaciones para evitar posibles incendios en el hogar

Para reducir el riesgo de incendios en viviendas, se recomienda:

  • Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y de gas, evitando sobrecargar tomas o usar cables en mal estado.
  • Mantenga velas, fósforos y encendedores fuera del alcance de niños y nunca los deje encendidos sin supervisión.
  • No acumule materiales inflamables cerca de fuentes de calor y asegúrese de que los cilindros de gas estén bien instalados y lejos de llamas directas.
  • Instale detectores de humo y tenga a la mano extintores en zonas estratégicas. Ante cualquier olor a gas o chispa sospechosa, evacúe la vivienda y contacte a los bomberos.

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