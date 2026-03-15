Colombia

David Luna le replicó a Claudia López por comentarios contra Juan Daniel Oviedo: “¿Por qué tanto miedo?”

El exsenador respaldó al exdirector del Dane tras las críticas de la exalcaldesa de Bogotá, subrayando que la coherencia y el diálogo son claves para el avance democrático en Colombia

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David Luna salió en defensa
David Luna salió en defensa de Juan Daniel Oviedo y envío contundente mensaje a Claudia López - crédito Colprensa - Carlos Ortega/EFE / Montaje Infobae

Las tensiones entre los principales candidatos a la Presidencia de Colombia han escalado tras la reciente definición de las fórmulas vicepresidenciales.

El anuncio de Paloma Valencia, senadora y aspirante del Centro Democrático, sobre la elección de Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), como su compañero de fórmula, ha generado amplio debate en el escenario político nacional.

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Diversas figuras públicas han manifestado posiciones encontradas, profundizando las divisiones en torno a temas de derechos, representatividad y alianzas partidistas.

La designación de Oviedo como fórmula vicepresidencial acaparó la atención no solo por su perfil técnico, también por su visibilidad como miembro de la comunidad Lgbt+.

Claudia López cuestionó a Juan
Claudia López cuestionó a Juan Daniel Oviedo y advirtió que el Centro Democrático “no cambiará su agenda” - crédito @ClaudiaLopez/X

Esta elección reavivó el debate sobre la postura del Centro Democrático respecto a los derechos de las minorías sexuales. Al respecto, Oviedo declaró: “No puede ser posible que una persona miembro de la comunidad Lgbt+ descalifique la capacidad que tenemos otras personas para sumar”, en alusión a los cuestionamientos que había hecho la exalcaldesa de Bogotá.

Tras lo anterior, Claudia López le contestó por medio de un video en X: “No, Juan Daniel, vos sos un gay bacán y por ser la fórmula vicepresidencial de Paloma y el Centro Democrático no dejas de ser un gay bacán”, pero recalcó: “Ellos no van a cambiar su agenda, su agenda antiderechos, su agenda discriminatoria, esa que votó en contra de que pudiéramos tener derecho al matrimonio en igualdad de condiciones, a la adopción”.

Además, cuestionó recientes propuestas del partido sobre terapias de conversión para personas Lgbt+.

Las palabras de López subrayan tensiones ideológicas en la contienda presidencial. “Ellos, el Centro Democrático y el uribismo, no va a cambiar de agenda. Pero vos cambiaste de bando”, expresó. El episodio refleja el clima polarizado previo a las elecciones presidenciales de mayo de 2026, en las que la inclusión y los derechos continúan en el centro del debate.

La candidata presidencial aseguró que el partido político de Valencia se opuso a varias iniciativas favorables para la población Lgbt+ - crédito @ClaudiaLopez/X

David Luna se metió en el rifirrafe entre López y Oviedo: “¿Por qué tanto miedo?"

El exsenador y excandidato presidencial David Luna intervino en el debate generado por las recientes declaraciones de Claudia López hacia Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

La discusión se intensificó tras el mensaje de Luna en la red social X, en la que defendió la decisión de Oviedo de integrarse a la campaña de Paloma Valencia. El excongresista afirmó: “Candidata López, @JDOviedoAr entendió algo que usted parece no comprender aún: en política lo más importante es la coherencia”.

Luna argumentó que la construcción de consensos entre sectores opuestos representa una señal de madurez. “Decidir construir con quienes piensan distinto no es traición. Es madurez democrática”, subrayó en su publicación, haciendo referencia al debate entre López y Oviedo.

La intervención de Luna se inscribe en un contexto de alta polarización, en el que la confrontación entre diferentes bloques políticos ha marcado el tono de la campaña presidencial. El senador enfatizó: “Colombia solo gana cuando somos capaces de unir, conversar y sacar al país adelante desde la diferencia, no cuando todo se reduce a etiquetas y trincheras”.

En su mensaje, Luna cuestionó la actitud de López ante la diversidad política: “La veo en el mismo juego de algunos radicales que quieren reducir todo al santismo o al uribismo. Así que le pregunto con todo respeto ¿Por qué tanto miedo?”.

David Luna criticó a Claudia
David Luna criticó a Claudia López y pidió madurez democrática en debate por la vicepresidencia - crédito @lunadavid/X

Las reacciones en redes sociales ante la alianza entre Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia han sido contundentes.

Un usuario escribió: “Quieren disfrazar de ‘construir con quien piensa distinto’ lo que es en realidad que se vendieron por puestos en el próximo gobierno, están felices asegurando sus próximos cargos en el gobierno de Uribe”.

Otro añadió: “La coherencia la tienen en las patas. Coherencia negar los falsos positivos y dejarlos en duda? Coherencia querer acabar con la JEP?”. Las críticas se centran en la aparente contradicción entre los discursos y la práctica política.

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