Colombia

Cuatro colombianos fueron capturados tras millonario hurto de joyas a ciudadano en México: así pretendían llevarse el botín

Un comerciante proveniente de Guerrero logró recuperar cerca de 740 objetos de valor luego de alertar a patrullas tras un intento de robo en la alcaldía Benito Juárez

Guardar
La SSC de Ciudad de
La SSC de Ciudad de México detuvo a cuatro ciudadanos colombianos tras el robo de 739 piezas de plata a un comerciante mexicano - crédito Ilustrativa Infobae

El traslado de 739 piezas de joyería de plata desde el estado de Guerrero hacia una joyería en el Centro Histórico de Ciudad de México terminó en un violento robo a manos de, presuntamente, ciudadanos colombianos en el país azteca.

De acuerdo con las versiones preliminares del hecho, ocurrido el sábado 14 de marzo de 2026, un comerciante fue despojado de mercancía valorada en 400.000 pesos mexicanos (82.003.840 en pesos colombianos) por cuatro hombres, quienes, tras amenazarlo con una navaja, huyeron del lugar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) permitió identificar y detener a los presuntos responsables en la colonia Niños Héroes de Chapultepec, luego de que la víctima solicitara ayuda a una patrulla que realizaba su recorrido de rutina, lo que llevó a que se activara un operativo de urgencia.

La víctima viajó desde Guerrero
La víctima viajó desde Guerrero para entregar la mercancía robada en una joyería del Centro Histórico de la Ciudad de México - crédito Ilustrativa Infobae

El denunciante relató a los agentes que había viajado desde el estado de Guerrero con la finalidad de entregar las piezas de plata en una joyería situada en el centro histórico de la capital.

Cómo ocurrió el robo y la detención de los presuntos implicados

Según la versión proporcionada por la SSC, el afectado fue interceptado por cuatro sujetos, que lo amenazaron con una navaja y le arrebataron la maleta que contenía la mercancía.

Tras el asalto, los sospechosos huyeron en un vehículo. El comerciante, al no perder de vista a los agresores, abordó un taxi y los siguió hasta que pudo localizar a una patrulla para pedir apoyo y señalar a los sujetos.

Los agentes lograron la detención de los cuatro hombres, de 52, 48, 43 y 24 años, a que al ser revisados se les encontraron dos teléfonos móviles, dinero en efectivo, una navaja y la maleta con las 739 piezas de joyería de plata. El propietario reconoció inmediatamente los objetos como suyos y se procedió a la detención formal de los sospechosos.

El comerciante siguió a los
El comerciante siguió a los asaltantes en taxi y alertó a una patrulla, lo que facilitó la captura de los presuntos responsables - crédito Ilustrativa Infobae

Proceso legal

La SSC detalló que los detenidos, que confesaron ser de nacionalidad colombiana, fueron informados de sus derechos y trasladados junto con la evidencia asegurada ante las autoridades correspondientes. Tanto los presuntos delincuentes como la mercancía quedaron a disposición del Ministerio Público para la apertura de la investigación.

Salidas internacionales de colombianos aumentaron 11% en enero de 2026

Un total de 599.821 colombianos viajaron al exterior durante enero de 2026, lo que supone un incremento del 11% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos de Migración Colombia difundidos por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).

El informe resalta una tendencia sostenida al alza en el turismo internacional y una mayor disposición de los ciudadanos a viajar fuera del país.

El destino más frecuentado fue Estados Unidos, que representó el 28,4% de las salidas con más de 90.000 viajeros. Este país experimentó una variación positiva del 3,1% respecto al mismo mes de 2025, superando el crecimiento registrado.

México se mantiene como uno
México se mantiene como uno de los países más visitados por colombianos - crédito Gregory Bull/ AP

México se mantuvo como uno de los destinos preferidos, con un aumento del 6,2% en la cantidad de visitantes colombianos, mientras que Panamá mostró el mayor crecimiento relativo, con un 26,9% más de llegadas. En Europa, España consolidó su posición como destino relevante, al registrar un incremento del 10,2%.

El movimiento internacional se concentró en los principales aeropuertos del país. El aeropuerto El Dorado de Bogotá fue el punto de salida del 62% de los viajeros, seguido por el aeropuerto José María Córdova de Rionegro con el 17%, y el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali con el 8%. En total, el 86% de los viajes internacionales se originaron en estas terminales.

La presidenta ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calle, dijo que el crecimiento de los viajes “evidencia una recuperación sostenida de la demanda por turismo internacional” y contribuye a la dinamización económica nacional. También señaló que la tendencia representa una oportunidad para diversificar la oferta de las agencias de viajes y fortalecer la conectividad de Colombia.

Temas Relacionados

HurtoRoboColombianos en el exteriorColombianos en MéxicoRobo a ComerciantesCiudad de MéxicoMéxicoColombia-Noticias

Más Noticias

Abogadas colombianas aclararon si hay cárcel para “las amigas que quedan debiendo” dinero y explicaron qué deudas son punibles

El análisis legal sobre la posibilidad de ir a prisión por deudas permitió a las abogadas explicar las diferencias entre obligaciones civiles y delitos

Abogadas colombianas aclararon si hay

Policía incautó más de 13.000 cartuchos de municiones en Nariño: iban a ser utilizados por una estructura del EMC

En el operativo, las autoridades lograron la captura de cuatro personas que tienen antecedentes penales

Policía incautó más de 13.000

Ca7riel y Paco Amoroso, J Álvarez, Santos Bravos y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Regresos, colaboraciones y apuestas arriesgadas marcaron la pauta durante la segunda semana de marzo

Ca7riel y Paco Amoroso, J

El error que habría cometido David Felipe Acosta minutos antes de su misteriosa desaparición en el norte de Bogotá, según su mamá

Una mujer extranjera activó la línea del equipo días después de la desaparición. La madre del ingeniero de petróleos insiste en que aún no hay explicación sobre cómo el celular de su hijo terminó en manos de otra persona

El error que habría cometido

Alarma en Bogotá por aumento del 65,9% en los casos de maltrato animal durante la gestión de Carlos Fernando Galán

La concejala Diana Diago advirtió en una sesión del Concejo que la ciudad registra una tendencia creciente en casos reportados, cuestionando la efectividad de las políticas de prevención

Alarma en Bogotá por aumento
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se conoció prueba de supervivencia

Se conoció prueba de supervivencia de dos niñas secuestradas por las disidencias en El Bagre, Antioquia: por qué el video causa indignación

Quién es ‘Antonio Medina’, el líder del frente 28 de las disidencias de las Farc al que las autoridades tienen en la mira

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’, implicado en el crimen de las hermanas Fernández Noriega en Malambo

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Ca7riel y Paco Amoroso, J

Ca7riel y Paco Amoroso, J Álvarez, Santos Bravos y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Westcol afirmó que tenía intenciones de ser alcalde y aseguró que tiene el perfil: “Yo no necesito el dinero de la gente”

Elder Dayán se refirió al dolor y la presión profesional que sintió tras la muerte de Diomedes Díaz y Martín Elías: “No soy de piedra”

Shakira, Andrés Cabas, La Pestilencia, Jorge Celedón y El Sayayín: estos álbumes colombianos cumplen 25 años en 2026

Premios Óscar 2026: hora y dónde ver en Colombia la edición 98 de la gala más prestigiosa del cine

Deportes

Millonarios no pudo con Boyacá

Millonarios no pudo con Boyacá Chicó y perdió a Mackalister Silva para el partido con Nacional

Deportivo Cali venció al Cúcuta a domicilio en el regreso de Dudamel, y todavía sueña con los playoffs en la Liga BetPlay

El árbitro que expulsó a Luiz Díaz del partido Bayern Munich vs. Bayer Leverkusen manifestó que “no lo echaría ahora si pudiera”

Hinchas del Once Caldas celebraron un gol que pudieron ver desde la cabina del cable aéreo de Manizales al pasar por el estadio: el video se viralizó

Luis Díaz vivió un partido agridulce con el Bayern Múnich por la Bundesliga: 1-1 ante el Bayer Leverkusen