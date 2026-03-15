Cuatro colombianos fueron capturados tras millonario hurto de joyas a ciudadano en México: así pretendían llevarse el botín

La SSC de Ciudad de México detuvo a cuatro ciudadanos colombianos tras el robo de 739 piezas de plata a un comerciante mexicano - crédito Ilustrativa Infobae

El traslado de 739 piezas de joyería de plata desde el estado de Guerrero hacia una joyería en el Centro Histórico de Ciudad de México terminó en un violento robo a manos de, presuntamente, ciudadanos colombianos en el país azteca.

De acuerdo con las versiones preliminares del hecho, ocurrido el sábado 14 de marzo de 2026, un comerciante fue despojado de mercancía valorada en 400.000 pesos mexicanos (82.003.840 en pesos colombianos) por cuatro hombres, quienes, tras amenazarlo con una navaja, huyeron del lugar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) permitió identificar y detener a los presuntos responsables en la colonia Niños Héroes de Chapultepec, luego de que la víctima solicitara ayuda a una patrulla que realizaba su recorrido de rutina, lo que llevó a que se activara un operativo de urgencia.

La víctima viajó desde Guerrero para entregar la mercancía robada en una joyería del Centro Histórico de la Ciudad de México - crédito Ilustrativa Infobae

El denunciante relató a los agentes que había viajado desde el estado de Guerrero con la finalidad de entregar las piezas de plata en una joyería situada en el centro histórico de la capital.

Cómo ocurrió el robo y la detención de los presuntos implicados

Según la versión proporcionada por la SSC, el afectado fue interceptado por cuatro sujetos, que lo amenazaron con una navaja y le arrebataron la maleta que contenía la mercancía.

Tras el asalto, los sospechosos huyeron en un vehículo. El comerciante, al no perder de vista a los agresores, abordó un taxi y los siguió hasta que pudo localizar a una patrulla para pedir apoyo y señalar a los sujetos.

Los agentes lograron la detención de los cuatro hombres, de 52, 48, 43 y 24 años, a que al ser revisados se les encontraron dos teléfonos móviles, dinero en efectivo, una navaja y la maleta con las 739 piezas de joyería de plata. El propietario reconoció inmediatamente los objetos como suyos y se procedió a la detención formal de los sospechosos.

El comerciante siguió a los asaltantes en taxi y alertó a una patrulla, lo que facilitó la captura de los presuntos responsables - crédito Ilustrativa Infobae

Proceso legal

La SSC detalló que los detenidos, que confesaron ser de nacionalidad colombiana, fueron informados de sus derechos y trasladados junto con la evidencia asegurada ante las autoridades correspondientes. Tanto los presuntos delincuentes como la mercancía quedaron a disposición del Ministerio Público para la apertura de la investigación.

Salidas internacionales de colombianos aumentaron 11% en enero de 2026

Un total de 599.821 colombianos viajaron al exterior durante enero de 2026, lo que supone un incremento del 11% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos de Migración Colombia difundidos por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).

El informe resalta una tendencia sostenida al alza en el turismo internacional y una mayor disposición de los ciudadanos a viajar fuera del país.

El destino más frecuentado fue Estados Unidos, que representó el 28,4% de las salidas con más de 90.000 viajeros. Este país experimentó una variación positiva del 3,1% respecto al mismo mes de 2025, superando el crecimiento registrado.

México se mantiene como uno de los países más visitados por colombianos - crédito Gregory Bull/ AP

México se mantuvo como uno de los destinos preferidos, con un aumento del 6,2% en la cantidad de visitantes colombianos, mientras que Panamá mostró el mayor crecimiento relativo, con un 26,9% más de llegadas. En Europa, España consolidó su posición como destino relevante, al registrar un incremento del 10,2%.

El movimiento internacional se concentró en los principales aeropuertos del país. El aeropuerto El Dorado de Bogotá fue el punto de salida del 62% de los viajeros, seguido por el aeropuerto José María Córdova de Rionegro con el 17%, y el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali con el 8%. En total, el 86% de los viajes internacionales se originaron en estas terminales.

La presidenta ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calle, dijo que el crecimiento de los viajes “evidencia una recuperación sostenida de la demanda por turismo internacional” y contribuye a la dinamización económica nacional. También señaló que la tendencia representa una oportunidad para diversificar la oferta de las agencias de viajes y fortalecer la conectividad de Colombia.