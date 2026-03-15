Colombia

Caos en Bogotá: Estudiantes denuncian que por afectaciones en la movilidad no llegaron a presentar examen del Icfes

A través de las redes sociales, decenas de alumnos en la capital se quejaron por el tráfico y su imposiblidad de hacer las pruebas del Estado

Guardar
Estudiantes en Bogotá no pudieron
Estudiantes en Bogotá no pudieron presentar el examen por tráfico en la ciudad - crédito Icfes

Más de 110.000 estudiantes en Colombia presentan el domingo 15 de marzo, la primera jornada de pruebas de Estado organizada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), en medio de complicaciones inesperadas por el tráfico en Bogotá.

Varios alumnos y familias reportaron a través de redes sociales que la congestión en la Autopista Norte y la Circunvalar dificultó el acceso a los puntos de examen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Algunos jóvenes señalaron que no lograron llegar puntuales a las sedes asignadas, después de permanecer detenidos largos periodos en los vehículos.

En la red social X, la usuaria Natalia Baquero publicó: “Por Dios! Cómo se les ocurre programar una carrera cuando hay unas pruebas del Icfes!”. Otra internuta identificada como Caro García señaló: “Que mal día el que escogieron para cerrar las calles de Bogotá para carrera, con ciclovía y con Icfes. Los estudiantes no logran llegar a presentar las pruebas”.

Usuarios en redes sociales reportan dificultades de acceso a los puntos de evaluación por el tráfico en la capital colombiana - crédito Secretaría de Movilidad Bogotá

Más quejas reportadas en las redes sociales se vieron por más estudiantes: "Esas carreras tan mal planeadas nos estan arruinando la vida a los Bogotanos. Sitiados cada domingo“, dijo en su cuenta de X, la usuario TatianBM.

Cerca de las 9:15 a. m., la Secretaría de Movilidad aseguró que se registró buenas condiciones de movilidad en varios puntos de la ciudad. “Sin embargo, hacemos un llamado a madres, padres y acudientes a no mal parquear frente a los centros educativos donde se realizan estas pruebas, ya que este comportamiento genera congestión, afecta la movilidad y la presentación de los exámenes”, agregó la entidad.

Estructura de la prueba Saber 11

La prueba Saber 11 se divide en dos bloques el mismo día. La primera sesión inicia a las 7:00 a. m. y se extiende hasta el mediodía, momento en que los estudiantes deben responder 131 preguntas abarcando matemáticas, lectura crítica, competencias sociales, competencias ciudadanas y ciencias naturales.

Desde la 1:30 p. m., la segunda sesión exige resolver 147 preguntas. Los temas se repiten con una variación: el bloque de inglés sustituye a la sección de lectura crítica. Cada jornada puede extenderse varias horas, requiriendo de los estudiantes concentración y resistencia para completar ambos segmentos.

La aplicación de las pruebas
La aplicación de las pruebas estatales alcanza cobertura nacional, según los datos oficiales del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - crédito Alcaldía de Bogotá

Quienes presenten la prueba Saber 11 deben prepararse para una jornada extensa, con dos sesiones que abarcan desde la mañana hasta bien entrada la tarde, y que evalúan un amplio espectro de competencias, desde matemáticas hasta inglés, pasando por áreas sociales y científicas.

Cierres viales en Bogotá para el domingo 15 de marzo

El domingo 15 de marzo, Bogotá experimentará una serie de cierres viales debido a la realización de la Snoopy Fun Run Colombia, una carrera temática que busca unir deporte, familia y solidaridad.

Los organizadores han diseñado recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros, permitiendo la participación de mascotas y recaudando fondos para organizaciones de protección animal.

La Secretaría de Movilidad informó que los primeros cierres iniciarán a las 2:00 p. m. del sábado 14 y se mantendrán hasta las 2:00 p. m. del domingo 15, afectando vías clave como la Diagonal 20A, Calle 19A y Carrera 1 Este en el sector oriental de la ciudad. Durante la mañana del domingo, a partir de las 6:00 y hasta las 10:45, se ampliarán las restricciones en zonas cercanas a la Calle 22, Carrera 5A Este y la Conectante de la Av. Calle 26 por Carrera 3, lo que impactará la movilidad en el centro y oriente de Bogotá.

Estos son los cierres viales
Estos son los cierres viales y desvíos por la Carrera Snoopy Fun Run - crédito Alcadía de Bogotá

Para quienes salgan temprano, entre las 6:00 a. m. y las 9:45 a. m. estarán bloqueados segmentos de la avenida Calle 26, avenida Carrera 7, Calle 39, Calle 36 y los accesos internos del Parque Nacional. Las autoridades recomiendan planificar desplazamientos y tomar rutas alternativas para evitar contratiempos.

Temas Relacionados

Examen del Icfes Pruebas SaberIcfesMovilidad BogotáCarrera BogotáDenuncia estudiantesPresentación examenBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO|Etapa 8 de la París-Niza: caída de Daniel Felipe Martínez en la última etapa, su propio compañero lo tumbó

El ciclista del RedBull-Bora Hansgrohe es superado solo por Jonas Vingegaard e intentará en la etapa reina de la carrera descontar los tres minutos y 22 segundos

EN VIVO|Etapa 8 de la

Vancouver Whitecaps vs. Minnesota United - EN VIVO: James Rodríguez debutará en la fecha 4 de la MLS en Estados Unidos

El colombiano completó una semana de entrenamientos con el Minnesota United, recuperándose de una leve lesión producto de un golpe en un entrenamiento, y sumará sus primeros minutos en un partido oficial desde noviembre

Vancouver Whitecaps vs. Minnesota United

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo mostraron fuertes diferencias, entre ellas la adopción por parejas del mismo sexo: “Soy una defensora de la familia”

La dupla respaldada por el Centro Democrático mostró posturas divergentes sobre justicia transicional, derechos de familias diversas, legalización de drogas y educación, aunque se comprometieron a buscar consensos bajo un enfoque de pluralidad

Paloma Valencia y Juan Daniel

Isabel Zuleta denunció presuntas irregularidades en el escrutinio electoral de Antioquia: “Aparecen en las listas abiertas un doble conteo del voto”

La militante del Pacto Histórico sostuvo que dicha problemática afecta la transparencia del proceso y motivaron reclamaciones formales en 25 municipios

Isabel Zuleta denunció presuntas irregularidades

Se pausaron los diálogos entre Gobierno Petro y las disidencias de “Walter Mendoza”: esta es la razón

El receso busca analizar las garantías jurídicas para excombatientes que ingresen a la Zona de Ubicación Temporal y la suspensión temporal de órdenes de captura

Se pausaron los diálogos entre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se conoció prueba de supervivencia

Se conoció prueba de supervivencia de dos niñas secuestradas por las disidencias en El Bagre, Antioquia: por qué el video causa indignación

Quién es ‘Antonio Medina’, el líder del frente 28 de las disidencias de las Farc al que las autoridades tienen en la mira

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’, implicado en el crimen de las hermanas Fernández Noriega en Malambo

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón arremetió contra la

Yina Calderón arremetió contra la novia de Westcol: “Tiene una novia lesbiana”

Catherine Daza reveló que fue víctima de maltrato económico por parte de su expareja: “Empieza a quitarme todo”

Ca7riel y Paco Amoroso, J Álvarez, Santos Bravos y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Westcol afirmó que tenía intenciones de ser alcalde y aseguró que tiene el perfil: “Yo no necesito el dinero de la gente”

Elder Dayán se refirió al dolor y la presión profesional que sintió tras la muerte de Diomedes Díaz y Martín Elías: “No soy de piedra”

Deportes

EN VIVO|Etapa 8 de la

EN VIVO|Etapa 8 de la París-Niza: caída de Daniel Felipe Martínez en la última etapa, su propio compañero lo tumbó

Vancouver Whitecaps vs. Minnesota United - EN VIVO: James Rodríguez debutará en la fecha 4 de la MLS en Estados Unidos

Esto fue lo que dijo David Mackalister Silva al árbitro en el partido de Boyacá Chico vs. Millonarios: le valió la tarjeta roja

Jacobo Pimentel, jugador de Boyacá Chicó, terminó herido tras enfrentamiento con futbolistas de Millonarios en Tunja

Millonarios no pudo con Boyacá Chicó y perdió a Mackalister Silva para el partido con Nacional