Caos en Bogotá: Estudiantes denuncian que por afectaciones en la movilidad no llegaron a presentar examen del Icfes

Estudiantes en Bogotá no pudieron presentar el examen por tráfico en la ciudad - crédito Icfes

Más de 110.000 estudiantes en Colombia presentan el domingo 15 de marzo, la primera jornada de pruebas de Estado organizada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), en medio de complicaciones inesperadas por el tráfico en Bogotá.

Varios alumnos y familias reportaron a través de redes sociales que la congestión en la Autopista Norte y la Circunvalar dificultó el acceso a los puntos de examen.

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Algunos jóvenes señalaron que no lograron llegar puntuales a las sedes asignadas, después de permanecer detenidos largos periodos en los vehículos.

En la red social X, la usuaria Natalia Baquero publicó: “Por Dios! Cómo se les ocurre programar una carrera cuando hay unas pruebas del Icfes!”. Otra internuta identificada como Caro García señaló: “Que mal día el que escogieron para cerrar las calles de Bogotá para carrera, con ciclovía y con Icfes. Los estudiantes no logran llegar a presentar las pruebas”.

Usuarios en redes sociales reportan dificultades de acceso a los puntos de evaluación por el tráfico en la capital colombiana - crédito Secretaría de Movilidad Bogotá

Más quejas reportadas en las redes sociales se vieron por más estudiantes: "Esas carreras tan mal planeadas nos estan arruinando la vida a los Bogotanos. Sitiados cada domingo“, dijo en su cuenta de X, la usuario TatianBM.

Cerca de las 9:15 a. m., la Secretaría de Movilidad aseguró que se registró buenas condiciones de movilidad en varios puntos de la ciudad. “Sin embargo, hacemos un llamado a madres, padres y acudientes a no mal parquear frente a los centros educativos donde se realizan estas pruebas, ya que este comportamiento genera congestión, afecta la movilidad y la presentación de los exámenes”, agregó la entidad.

Estructura de la prueba Saber 11

La prueba Saber 11 se divide en dos bloques el mismo día. La primera sesión inicia a las 7:00 a. m. y se extiende hasta el mediodía, momento en que los estudiantes deben responder 131 preguntas abarcando matemáticas, lectura crítica, competencias sociales, competencias ciudadanas y ciencias naturales.

Desde la 1:30 p. m., la segunda sesión exige resolver 147 preguntas. Los temas se repiten con una variación: el bloque de inglés sustituye a la sección de lectura crítica. Cada jornada puede extenderse varias horas, requiriendo de los estudiantes concentración y resistencia para completar ambos segmentos.

La aplicación de las pruebas estatales alcanza cobertura nacional, según los datos oficiales del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - crédito Alcaldía de Bogotá

Quienes presenten la prueba Saber 11 deben prepararse para una jornada extensa, con dos sesiones que abarcan desde la mañana hasta bien entrada la tarde, y que evalúan un amplio espectro de competencias, desde matemáticas hasta inglés, pasando por áreas sociales y científicas.

Cierres viales en Bogotá para el domingo 15 de marzo

El domingo 15 de marzo, Bogotá experimentará una serie de cierres viales debido a la realización de la Snoopy Fun Run Colombia, una carrera temática que busca unir deporte, familia y solidaridad.

Los organizadores han diseñado recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros, permitiendo la participación de mascotas y recaudando fondos para organizaciones de protección animal.

La Secretaría de Movilidad informó que los primeros cierres iniciarán a las 2:00 p. m. del sábado 14 y se mantendrán hasta las 2:00 p. m. del domingo 15, afectando vías clave como la Diagonal 20A, Calle 19A y Carrera 1 Este en el sector oriental de la ciudad. Durante la mañana del domingo, a partir de las 6:00 y hasta las 10:45, se ampliarán las restricciones en zonas cercanas a la Calle 22, Carrera 5A Este y la Conectante de la Av. Calle 26 por Carrera 3, lo que impactará la movilidad en el centro y oriente de Bogotá.

Estos son los cierres viales y desvíos por la Carrera Snoopy Fun Run - crédito Alcadía de Bogotá

Para quienes salgan temprano, entre las 6:00 a. m. y las 9:45 a. m. estarán bloqueados segmentos de la avenida Calle 26, avenida Carrera 7, Calle 39, Calle 36 y los accesos internos del Parque Nacional. Las autoridades recomiendan planificar desplazamientos y tomar rutas alternativas para evitar contratiempos.