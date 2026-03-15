Autoridades en Cali desmienten expulsión de agentes de tránsito durante operativo: esto dijo la Secretaría de Movilidad

El operativo de tránsito en La Sultana, realizado el viernes 13 de marzo, culminó sin incidentes y con retiro preventivo de las autoridades - crédito Colprensa

La Secretaría de Movilidad de Cali desmintió que agentes de tránsito hayan sido expulsados por la comunidad durante el operativo del viernes 13 de marzo en el barrio La Sultana.

Este pronunciamiento responde a videos difundidos en redes donde se sugiere que una caravana de motociclistas habría obligado a los funcionarios a abandonar el procedimiento.

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El operativo, conocido como megatoma, tuvo una duración de aproximadamente 45 minutos. Según la entidad, este dejó un saldo de 97 comparendos y 17 vehículos inmovilizados, incluyendo motocicletas con placas adulteradas, conforme a lo reportado por las autoridades.

La intervención contó con la presencia de la Policía, el Ejército y Migración. Así lo explicó Alex Zuluaga, gestor operativo: “El procedimiento se realizó sin agresiones y con acompañamiento de la fuerza pública”.

El procedimiento denominado ‘megatoma’, apoyado por Policía, Ejército y Migración, resultó en 97 comparendos y 17 vehículos inmovilizados - crédito Alcaldía de Cali

En su comunicado oficial, la Secretaría aclaró: “Las autoridades se retiraron del lugar de forma pacífica para evitar alteraciones del orden público”.

La versión institucional sostiene que los agentes se retiraron de manera ordenada y preventiva, cumpliendo la instrucción de evitar cualquier enfrentamiento con los vecinos.

Durante el operativo, los funcionarios levantaron los comparendos y ejecutaron la inmovilización de vehículos que presentaban irregularidades. Tras la finalización del control, la salida de los agentes fue planeada para reducir el riesgo de incidentes.

La entidad destacó que los videos compartidos en redes sociales muestran escenas posteriores a la intervención, cuando algunas personas inconformes intentaron provocar confrontaciones. “Los comparendos fueron realizados y los controles continuarán para hacer cumplir las normas de tránsito”, reiteraron desde la Secretaría.

La Secretaría de Movilidad de Cali aclaró que los videos difundidos muestran hechos posteriores al operativo de control vehicular en La Sultana - crédito Alcaldía de Cali

Persecución policial en Cali dejó cinco heridos y siete vehículos dañados: presunto ladrón fue capturado

El saldo de la persecución policial por un vehículo robado en Cali dejó cinco personas lesionadas y varios daños materiales en plena vía pública. El hecho involucró a un automotor sustraído en el barrio Santa Fe, cuya fuga fue ampliamente difundida en redes sociales por la magnitud del operativo y los riesgos asumidos en la huida.

El incidente se produjo cuando un hombre, señalado como el autor del hurto, emprendió la fuga a bordo de un vehículo negro por diferentes avenidas de la ciudad. Durante la persecución, el conductor realizó maniobras peligrosas, colisionando con otros automóviles y motocicletas, incluidas patrullas de la Policía Nacional.

Según el parte oficial, la intervención policial comenzó tras una alerta de la comunidad, que permitió a las patrullas iniciar el seguimiento. El operativo culminó cerca de un semáforo, cuando el vehículo robado provocó un accidente múltiple que detuvo la marcha del sospechoso.

Los agentes, al ver que el conductor se negaba a bajar, rompieron el vidrio delantero con sus tonfas para inmovilizarlo. La reacción fue inmediata, ya que algunos transeúntes intentaron agredir al detenido, pero los uniformados lograron controlar la situación y evitar que se produjeran más lesiones.

El operativo comenzó en el barrio Santa Fe y culminó con la detención del sospechoso en la Autopista Suroriental de Cali - crédito Secretaría de Seguridad Cali

La Secretaría de Movilidad de Cali confirmó que las cinco personas heridas, incluidas dos policías, fueron atendidas en la Clínica Colombia. Los primeros reportes médicos indicaron que las lesiones no revestían gravedad y que los afectados podrían recibir el alta en poco tiempo.

Durante la persecución, los vehículos particulares y motocicletas afectados ascendieron a siete, según el recuento de las autoridades. Los daños materiales se concentraron en las inmediaciones de Comfandi El Prado, uno de los puntos donde la huida alcanzó máxima tensión.

La policía explicó que “la rápida denuncia ciudadana y la reacción de los patrulleros fueron determinantes para frenar la huida del presunto delincuente y garantizar la seguridad en la zona”.

El sospechoso permanece bajo custodia y será presentado ante la Fiscalía General de la Nación para su judicialización. Las autoridades adelantan investigaciones para establecer si actuó solo o en coordinación con otras personas.

La fuga, que recorrió sectores como Santa Fe, Santa Mónica y la Autopista Suroriental, ha reavivado el debate sobre la seguridad y la respuesta ante delitos de alto riesgo en entornos urbanos de Cali.