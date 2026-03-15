Así es como pueden hacer los pensionados en Colombia para obtener un aumento en el pago de su mesada

Colombia cuenta con cerca de 2,2 millones de pensionados en el Sistema General de Pensiones (que incluye vejez, invalidez y sobrevivencia) - crédito Prosperidad Social

Para millones de colombianos, el sueño de jubilarse con una pensión de vejez justa y acorde a sus aportes implica cumplir con requisitos fijados por la ley, entender cómo se calcula el monto y conocer los canales para reclamar si hay errores. El sistema contempla procedimientos específicos tanto en el régimen público como en el privado, lo que permite revisar y ajustar la mesada cuando sea necesario.

Las personas que deseen acceder a la pensión de vejez en Colombia deben cumplir condiciones que varían según el régimen. En el sistema público, gestionado por Colpensiones, se exigen 62 años de edad y 1.300 semanas cotizadas para los hombres, y 57 años con 1.250 semanas para las mujeres.

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En el sistema privado, bajo la administración de un fondo privado de pensiones (AFP), es indispensable reunir un capital suficiente para financiar una pensión equivalente al 110% del salario mínimo legal vigente, o contar con al menos 1.150 semanas cotizadas para obtener la Garantía de Pensión Mínima. En ambos casos, la ley confiere a los beneficiarios el derecho de solicitar una revisión y posible ajuste de su pensión si se constatan errores u omisiones.

La gran mayoría de pensionados en Colombia, alrededor de 1,8 millones, están afiliados a Colpensiones - crédito Colpensiones/Colprensa

Se debe tener en cuenta que en Colombia existen dos esquemas principales: el Régimen de Prima Media, operado por Colpensiones, y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) en los fondos privados.

En el primero, los trabajadores deben cumplir las semanas y edades mínimas ya mencionadas. La pensión nunca puede ser inferior al salario mínimo y el tope máximo es de 25 salarios mínimos mensuales. En el Rais, el requisito principal es acumular capital que cubra el 110% del salario mínimo y alcanzar un mínimo de 1.150 semanas cotizadas para solicitar la garantía de pensión mínima. Los fondos privados evalúan el capital y determinan si el afiliado cumple los requisitos para pensionarse.

Ambos mecanismos aplican descuentos sobre la mesada para la salud, entre el 4% y el 12%, y actualizan los valores conforme a la inflación o el salario mínimo. Ninguna pensión puede reducirse por debajo del salario mínimo garantizando así el ingreso básico del jubilado. Diversos errores, como semanas omitidas o bonificaciones no reconocidas, pueden dar lugar a la solicitud de revisión o a la denominada “reliquidación pensional”. Muchos pensionados detectan discrepancias meses o años después del retiro, debido a fallas administrativas o reportes incompletos.

La jurisprudencia colombiana, destacando la Sentencia T-043 de 2025, obliga a las administradoras a corregir la pensión cuando se demuestran errores, y prohíbe que el trabajador asuma consecuencias generadas por el incumplimiento del empleador. Según la normativa, la tasa de reemplazo aumenta un 1,5% por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas.

En Colombia, el monto de la pensión varía según el régimen al que pertenezca el afiliado - crédito Colprensa

Cómo se calcula y se puede ajustar la pensión de vejez en Colombia

La fórmula para establecer la mesada en el régimen público (Colpensiones) se basa en el promedio salarial de los últimos diez años de trabajo o, si resulta más beneficioso, del total de la vida laboral. Sobre ese monto, se aplica una tasa que habitualmente oscila entre 65,5% y 80%.

Por su parte, en el régimen privado, la cuantía depende del capital ahorrado, junto con los rendimientos obtenidos durante la vida laboral. Las bonificaciones, recargos y primas deben incluirse en el cálculo base para reflejar de manera correcta la capacidad adquisitiva del pensionado. Si estos componentes fueron omitidos, el afiliado tiene derecho a solicitar una reliquidación para ajustar el monto de la mesada.

Si prospera la solicitud de reliquidación, el interesado recibe el reajuste correspondiente a futuro, así como el retroactivo pensional que cubre el periodo comprendido desde el inicio de la pensión hasta la fecha de la corrección. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia reiteraron que los pagos retroactivos deben efectuarse si hubo una omisión injustificada en el cálculo inicial.

Procedimiento y plazos para solicitar una reliquidación pensional

Aunque la Ley 100 define el método para calcular la pensión, en algunos casos los beneficiarios presentan inconformidad con el valor asignado. Un motivo recurrente es la omisión de semanas laboradas por errores administrativos o por mora en el pago de aportes por parte del empleador. Si el afiliado acredita haber trabajado en periodos no reflejados en su historial, la entidad debe sumar esas semanas y ajustar la tasa de reemplazo, que sube un 1,5% por cada 50 semanas adicionales a las requeridas como mínimo.

Así las cosas, cuando un pensionado considera que su mesada es inferior a la que le corresponde, debe presentar una reclamación formal, por escrito, ante la entidad administradora (Colpensiones o fondo privado). Es imprescindible respaldar la solicitud con documentos que certifiquen los periodos laborados o los ingresos no tenidos en cuenta.

La Ley 100 contempla la posibilidad de ajustar la pensión si existen inconsistencias en el registro de semanas cotizadas o ingresos - crédito Prosperidad Social

Otra causa frecuente es que los fondos no incluyan en el cálculo bonificaciones habituales, horas extras, recargos nocturnos o primas técnicas que hicieron parte de la base de cotización. Si estos pagos no se promediaron de manera adecuada en los últimos diez años, o en toda la vida laboral si es más conveniente, el pensionado puede solicitar que se recalcule la pensión para que el monto refleje su ingreso real.

Para los que están en fondos privados, la reclamación debe efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. Si la respuesta no es favorable, se puede interponer un recurso de apelación ante una instancia superior del fondo.

En el caso de Colpensiones, el jubilado debe presentar un recurso de reposición dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación. También es posible recurrir a una apelación para que otro nivel analice el caso en detalle.

El pago del retroactivo se hace desde el momento de la pensión hasta el día en que se produce la reliquidación, siempre que la reclamación haya sido presentada en los plazos legales. Solo es posible exigir diferencias de los tres años anteriores a la solicitud, salvo que una acción legal suspenda temporalmente dicho límite.