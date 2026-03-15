Alarma en Bogotá por aumento del 65,9% en los casos de maltrato animal durante la gestión de Carlos Fernando Galán

En 2025 se registraron 380 casos de maltrato animal en Bogotá, frente a 229 en 2023 y 288 en 2024, según la Policía Nacional - crédito X

El maltrato animal en Bogotá experimentó un dramático incremento del 65,9% durante los dos primeros años de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, según denunció la concejal Diana Diago, en el Concejo de la ciudad el 13 de marzo del 2026.

De acuerdo con cifras de la Policía Nacional recopiladas por el sistema Siedco, en 2025 se registraron 380 casos de maltrato animal en la ciudad, frente a los 229 casos reportados en 2023 y 288 casos en 2024.

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Diago resaltó que esta tendencia constituye un deterioro significativo en la protección de los animales en Bogotá. En sus palabras, “no es aceptable que mientras aumenta el maltrato animal, la administración distrital no muestre resultados efectivos para prevenir estos hechos”.

La concejala Diana Diago denunció el deterioro en la protección animal y la falta de resultados efectivos del Distrito frente al maltrato - crédito prensa Fiscalía

La concejala hizo énfasis en que, según los datos del año anterior, se reportó en promedio un caso diario de maltrato animal, lo que subrayó la gravedad de la situación y la urgencia de acciones contundentes por parte de las autoridades distritales.

Aumento sostenido de casos y críticas a la gestión distrital

Al comparar los datos de 2025 con los de 2023, la concejal Diana Diago señaló un aumento de 151 casos en apenas dos años, lo que representa el citado aumento del 65,9%. Según Diago, este incremento evidencia que las políticas de protección y bienestar animal no están funcionando adecuadamente en la capital, problema que podría nuevamente replicarse al concluir 2026.

La cabildante también denunció presuntas irregularidades en el nombramiento del actual director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), Antonio Hernández. Según explicó, la administración habría modificado el manual de funciones de la entidad para facilitar su designación, pese a que no cumpliría con los requisitos de experiencia exigidos para el cargo.

Cada día, en promedio, se reportó un caso de maltrato animal en Bogotá durante 2025, lo que evidencia la urgencia de acciones oficiales - crédito Diana Diago

Diago afirmó: “Ajustaron el manual de funciones para nombrarlo y hoy la ciudad paga las consecuencias de una pésima gestión en protección animal”.

Estas declaraciones se suman a la crítica de la concejal sobre la falta de una estrategia real de prevención, control y sanción. Diago exigió al alcalde Galán fortalecer las políticas de protección animal, aumentar los operativos contra el maltrato y garantizar un liderazgo técnico en las entidades responsables.

Mecanismos de denuncia y actuación frente al maltrato animal

Durante 2026, los ciudadanos pueden denunciar el maltrato animal en Bogotá a través de diferentes canales, dependiendo de la gravedad del caso. El Idpyba coordina la atención y recepción de estas denuncias.

Para casos de urgencia vital o flagrancia, donde el animal corre peligro inmediato, se debe llamar a la Línea 123 para activar al Escuadrón Anticrueldad o a la Policía Nacional. En situaciones de presunto maltrato no urgente, la nueva Línea Contra el Maltrato Animal (601 4399801), el correo proteccionanimal@animalesbog.gov.co y el sistema “Bogotá te Escucha” están habilitados.

Diana Diago criticó las políticas de bienestar animal y denunció presuntas irregularidades en la designación del director del Idpyba - crédito @AnimalesBOG / X

Si el hecho constituye un delito grave, como muerte o lesiones severas, la denuncia debe formalizarse ante la Fiscalía General de la Nación por la Línea 122 o en una URI. En casos de fauna silvestre, la Secretaría Distrital de Ambiente es la entidad encargada de recibir los reportes.

Para que la denuncia avance, se recomienda aportar la ubicación exacta, una descripción detallada de los hechos, evidencia fotográfica o en video, y, si se desea, puede hacerse de manera anónima.

Sanciones por maltrato animal: endurecimiento de la ley

En 2026, las sanciones por maltrato animal en Colombia están reguladas por la Ley 1774 de 2016 y la Ley 2455 de 2025 (Ley ángel), que endureció las penas y actualizó los procedimientos sancionatorios. Cuando el maltrato causa la muerte o lesiones graves a un animal, el agresor se expone a penas de prisión de 12 a 36 meses, con la posibilidad de que, en casos de crueldad extrema, las penas sean mayores.

Desde 2026, las sanciones por maltrato animal en Colombia pueden llegar a 36 meses de prisión y multas de hasta $87.545.250 - crédito Fiscalía

Las multas económicas varían entre 5 y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smmlv), lo que representa sanciones entre $8.754.525 y $87.545.250 para 2026. Además, los condenados pueden ser inhabilitados para ejercer profesiones, oficios o comercio relacionados con animales, o la tenencia de los mismos, por periodos de uno a tres años.

Finalmente, la concejala Diago reiteró la necesidad de que Bogotá cuente con políticas efectivas, liderazgo técnico en la protección animal y sanciones ejemplares que disuadan el maltrato y garanticen la defensa de los animales en la ciudad.