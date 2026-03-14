Colombia

Un cerdo ‘minipig’ y seis perros en deplorable estado fueron rescatados en una vivienda abandonada en Cali

En otra zona de la ciudad, específicamente en la comuna 13, la Policía también capturó a una mujer por agredir a una canina de cuatro años; sin embargo, horas después fue liberada

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Los caninos y el 'minipig' quedaron a disposición de las autoridades locales - crédito Policía Cali

La Policía Metropolitana de Cali realizó dos importantes operativos en las comunas seis y 13 en contra de presuntos casos de maltrato animal, logrando con la captura de una persona, que horas después fue dejada en libertad por un juez.

En el barrio Floralia, la Policía Ambiental rescató a seis caninos y un cerdo miniatura que se encontraban en condiciones precarias, tras una diligencia de allanamiento motivada por denuncias ciudadanas.

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Las autoridades hallaron los animales abandonados en un vivienda que estaría deshabitada - crédito Policía Cali

La diligencia se logró gracias al grupo de Policía Ambiental, en coordinación con el Centro de Bienestar Animal, el Grupo Especial para la lucha contra el Maltrato Animal, Gelma, de la Fiscalía General de la Nación y la Inspección Especializada en Maltrato Animal del Distrito de Cali, que “ejecutaron una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en la comuna seis de Cali”.

Los animales se encontraban solos
Los animales se encontraban solos al momento del operativo - crédito Policía Cali

Al ingresar al lugar, que al parecer se encontraba deshabitado, se realizó “la aprehensión material preventiva de seis caninos hallados en condiciones inadecuadas, así como de un cerdo tipo minipig, el cual presentaba un grave menoscabo en su integridad”. Todos los animales fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal de Cali para recibir atención especializada.

Mujer capturada por agredir a su mascota

En otro hecho registrado en el barrio Villa del Lago, la rápida reacción de la Policía permitió la captura de una mujer de 43 años, acusada de herir con un arma cortopunzante a Zoe, una canina de cuatro años.

La implicada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Aunque el juez de control de garantías le concedió la libertad, permanecerá vinculada al proceso penal por lesiones contra la integridad animal.

Actualmente, Zoe se encuentra bajo el cuidado de especialistas del Centro de Bienestar Animal, donde recibe atención médica y afecto, confirmaron las autoridades.

La mujer de 43 años
La mujer de 43 años fue scapturada por agredir a una canina, pero minutos después fue dejada en libertad - crédito Policía Cali

Las autoridades agradecieron el compromiso de los ciudadanos y recordó que la protección animal es una responsabilidad compartida. Para denunciar casos de maltrato o abandono, las personas pueden comunicarse al 316 0186068 del Grupo de Policía Ambiental o a la línea única de emergencia 123.

Cabe señalar que el maltrato animal constituye una problemática que afecta la convivencia social y evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para las especies vulnerables.

Las agresiones, el abandono y las condiciones inadecuadas en las que son hallados muchos animales domésticos e incluso silvestres, reflejan un reto persistente para las autoridades y la sociedad, que deben garantizar la defensa y el bienestar de quienes no pueden protegerse por sí mismos.

La ruta de la Alcaldía de Cali para atender casos de maltrato animal en la ciudad

En agosto de 2025 se lanzó la Ruta de Atención a Denuncias por Maltrato Animal, lo que marcó un precedente en la defensa de los derechos de los animales en el Valle del Cauca.

Esta ruta, implementada por la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa), establece procedimientos claros para canalizar denuncias y sancionar el maltrato, en cumplimiento de la llamada Ley Ángel.

El grupo Policía Ambiental, en
El grupo Policía Ambiental, en coordinación con la Fiscalía y el Centro de Bienestar Animal, lideró la intervención en la comuna seis - crédito Policía Cali

El proceso comienza con la denuncia ciudadana, que puede realizarse por WhatsApp al 318 275 01 01 o al correo inspeccion.uaepa@cali.gov.co, en el que se incluyen los detalles precisos de los hechos.

El grupo de campo realiza una valoración para determinar la urgencia y emite un informe técnico. Si se detecta maltrato, se puede proceder a la aprehensión preventiva del animal y abrir un proceso verbal, con posibilidad de escalar el caso a la Fiscalía y al grupo Gelma si el daño es grave.

Las sanciones varían desde amonestaciones hasta prisión, según la gravedad de la conducta. “Invitamos a la ciudadanía a informarse, a denunciar y así facilitarnos la labor de protección de los animales”, afirmó en su momento Diego Alejandro Bonilla, inspector de Policía especializado en Protección Animal de Cali.

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