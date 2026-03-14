Colombia

Testigo clave en caso contra Ricardo Roa se presentó ante autoridades de Estados Unidos: “Tengo cómo respaldar lo que digo”

Luis Enrique Rojas, exdirectivo de Hocol, cuenta con evidencias que comprometen al presidente de Ecopetrol

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Testigo clave en caso contra
Testigo clave en caso contra Ricardo Roa, imputado por tráfico de influencias, habló a autoridades de Estados Unidos - crédito Asociación Colombiana de Petróleo y Gas/Colprensa

Las declaraciones del testigo Luis Enrique Rojas fueron entregadas a autoridades de Estados Unidos en el marco de la investigación contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, lo que intensificó la presión sobre la gestión del directivo y encendió alertas en la junta directiva de la petrolera.

La compañía inició una revisión interna para afrontar las repercusiones inmediatas y el aumento del interés internacional, en un momento en el que se multiplican los cuestionamientos y surgen nuevas medidas de precaución tras amenazas directas contra el principal testigo.

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Luis Enrique Rojas, exdirectivo de Hocol y pieza clave en el proceso, presentó evidencias ante instancias administrativas y judiciales de Estados Unidos que implican a Roa en presuntas presiones para adjudicar un contrato de gas y su participación en movimientos financieros irregulares relacionados con la compra del apartamento 901 en Bogotá, reveló El Tiempo.

El presidente del grupo energético
El presidente del grupo energético colombiano Ecopetrol, Ricardo Roa, está siendo investigado por la justicia colombiana - crédito Luisa González/Reuters

Los documentos y mensajes digitales entregados detallan hasta quince reuniones en las que el presidente de Ecopetrol habría intentado influir en la adjudicación del contrato a Gaxi S. A. ESP, empresa relacionada con Juan Guillermo Mancera, expolicía e intermediario en la transacción inmobiliaria.

De acuerdo con el medio citado, las pruebas aportadas por Rojas incluyen chats, audios y correspondencia en la que aparecen señalados Roa, Mancera y Julián Caicedo, pareja de Roa. El apartamento, avaluado en $2.727.000.000, fue vendido a Roa por $1.800.000.000, lo que ha generado sospechas de transacciones por debajo del valor comercial. La Fiscalía confirmó que se realizaron auditorías forenses internas en Hocol en busca de pruebas relacionadas.

El propio Rojas afirmó: “Tengo cómo respaldar lo que digo y no hay riesgo alguno para que se me comprometa con algo irregular. Nunca accedí a las presiones y, por el contrario, dilaté la entrega del contrato a Gaxi con argumentos técnicos y financieros”, firmó en entrevista con el medio citado.

Amenazas contra testigo en investigación de Ecopetrol

Luis Enrique Rojas, exdirectivo de
Luis Enrique Rojas, exdirectivo de Hocol, presentó evidencias que comprometen al presidente de Ecopetrol- crédito Luis Enrique Rojas/LinkedId

El caso escaló por las amenazas contra Luis Enrique Rojas, quién denunció que el 28 de febrero de 2024 recibió una llamada desde un número de Países Bajos, en la que le advirtieron que tenía “cinco días para salir del país” si continuaba colaborando con la investigación sobre Roa y otros involucrados.

“La llamada duró 38 segundos y usaron distorsionador de voz. Me dijeron que si seguía declarando, me mataban a mí y a mi familia”, relató Rojas en diálogo con El Tiempo. Según fuentes en Estados Unidos, evalúan mecanismos de protección especial para el testigo debido a estos episodios intimidatorios.

Reacciones de Ecopetrol y comunicación con autoridades de Estados Unidos

La junta directiva de Ecopetrol
La junta directiva de Ecopetrol anunció investigación interna a Ricardo Roa - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

El impacto en la estructura empresarial fue inmediato. Tras la legalización de la imputación a Ricardo Roa el 11 de marzo de 2026, la junta directiva de Ecopetrol adelantó su reunión para debatir la continuidad del presidente y, según el medio citado, se decidió informar al mercado sobre la imputación, así como notificar formalmente a las autoridades judiciales de Estados Unidos, en especial a la SEC, la División Criminal de Fraude (DOJ) y tribunales federales del distrito sur de Nueva York.

Además, se gestionó el formato 6-K para informar sobre la situación y proteger la posición legal de la empresa en ambos países, mientras inversionistas internacionales solicitan información constante ante la volatilidad generada por el caso.

Mientras, al interior de la junta, miembros remarcaron la importancia de cumplir los protocolos de gobierno corporativo y supervisar estrictamente las decisiones adoptadas, para no incurrir en responsabilidades personales a futuro.

Una ejecutiva de la petrolera destacó, en el mismo medio, que Roa es “el único CEO de una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York que permanece en el cargo con un proceso judicial abierto”.

Próximas etapas judiciales en el caso Roa

Aún está pendiente la decisión de la Fiscalía General de la Nación sobre si existen méritos para llevar a juicio a Ricardo Roa por los delitos que se le imputan en relación con el apartamento y el contrato de gas.

Adicionalmente, el próximo 8 de abril de 2026 se celebrará una nueva audiencia por violación de topes electorales y fraude procesal, acusaciones que el presidente de Ecopetrol niega, así como su presunto involucramiento en contratación irregular.

En el ámbito político, el presidente Gustavo Petro ha defendido a Roa respecto a la financiación de su campaña, pero sobre los señalamientos relacionados con Ecopetrol no ha hecho comentarios públicos.

Las actuaciones futuras de la compañía y sus directivos serán observadas de cerca por supervisores y autoridades, quienes esperan medidas concretas ante las alertas surgidas por este caso.

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