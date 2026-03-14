Reviven video de Carolina Ramírez asegurando que el personaje de Yeimy no iba a salir de ‘La Reina Flow’: “Le mintieron”

Seguidores aseguraron que incluso la actriz fue engañada por la producción con respecto al futuro de su personaje - crédito @carocali / Instagram

El estreno de la tercera temporada de La Reina del Flow provocó una ola de reacciones entre la audiencia luego de que la trama sorprendiera con la muerte de Yeimy Montoya, personaje interpretado por Carolina Ramírez.

El desenlace ocurrió en el episodio 41, cuando la historia mostró el final de la protagonista, una decisión que generó conmoción y descontento tanto entre los seguidores de la serie como en redes sociales, donde los comentarios y teorías no tardaron en multiplicarse.

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Carolina Ramírez, quien dio vida a Yeimy Montoya durante casi una década, se refirió públicamente al impacto de este giro argumental. En videos difundidos en sus redes, la actriz relató que firmó contrato para la nueva temporada sin conocer el destino final de su personaje y que solo fue informada sobre la muerte de Yeimy dos semanas antes de iniciar las grabaciones.

Ramírez calificó el proceso de despedirse del papel como un momento emocionalmente complejo, pero reconoció que el ciclo de Yeimy debía concluir. Agradeció el impacto que el personaje dejó en su carrera y en el público, y defendió la decisión de los creadores respecto al cierre definitivo de la historia.

La muerte de Yeimy Montoya se presentó de manera inesperada, sin dar espacio a especulaciones sobre una posible supervivencia, lo que intensificó la reacción de los seguidores. Muchos consideraron que el final no hacía justicia al desarrollo de la protagonista, mientras que otros valoraron el atrevimiento del equipo creativo al cerrar el ciclo de uno de los personajes más emblemáticos de la televisión. La producción, por su parte, sostuvo que la decisión buscaba ofrecer un desenlace coherente con la evolución de la trama y los retos afrontados por la protagonista a lo largo de la serie.

Ante la sorpresa y el desconcierto generados entre los seguidores por el giro que tomó la historia en la tercera temporada, comenzaron a circular en redes sociales fragmentos de entrevistas pasadas de Carolina Ramírez. En particular, usuarios rescataron una declaración de 2024 en la que la actriz aseguró que la producción le había dado garantías de que su personaje no moriría. A raíz de esto, varios fanáticos expresaron su inconformidad y señalaron que, tras lo ocurrido en la nueva entrega, “la engañaron”.

En la entrevista dada para el medio uruguayo La Nación Carolina confesó: “Mi miedo más grande y que me acongoja es que la mataran, el miedo es ese, ya sé que no, porque me dijeron que no... Esa es la razón por la que yo pensaba en una tercera temporada y que la terminaran sacando”, reveló en esa entrevista la actriz colombiana.

Sin embargo, fue en diciembre del 2024, luego de que iniciaran la producción de la tercera temporada, que los seguidores notaron que algo había cambiado en el ánimo de la actriz con respecto a su trabajo en la serie, pues por medio de un mensaje en su canal de Instagram detalló: “He recibido noticias de cómo va la historia y no sé... Gente, lo único que quiero que sepan es que a este personaje yo lo amo... Estoy revuelta, tengo una mezcla y no voy a poder contar nada”.

Aunque los mensajes no fueron claros para sus seguidores en el momento en que fueron publicados, luego de que se conociera sobre la muerte del personaje, estos tomaron sentido para sus fanáticos, lo que despertó miles de reacciones en redes sociales.

“Le mintieron a Carolina y decepcionaron a todo un fandom”, “no tiene sentido esa historia, es como si los escritores odiaran al mejor personaje 😂“, ”La reina del flow solo tiene dos temporadas", “a la misma actriz ladesilusionaronn”, Increíblee cómo una serie que en su momento ganó el Emmy a mejor serie, termine de una forma tan vergonzosa y mediocre“, dicen algunas de las reacciones.