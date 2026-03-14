Restablecen restricción nocturna y sanciones para motocicletas en Bucaramanga: así funcionará el nuevo horario

La restricción busca combatir el transporte informal y proteger la vida de motociclistas y demás actores viales en Bucaramanga - crédito Tránsito Bucaramanga

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) anunció que a partir del 20 de marzo de 2026 volverá a regir la restricción nocturna para motocicletas en la ciudad.

La medida, adoptada mediante la Resolución 152 de 2026, aplicará desde la medianoche hasta las 4:00 de la mañana de viernes a lunes y en días festivos, con el fin de fortalecer la seguridad vial y combatir el transporte informal en Bucaramanga.

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La resolución fue expedida en cumplimiento de disposiciones judiciales y tras la anulación de la norma anterior que regulaba el tránsito nocturno de motos. El director de Tránsito, Jhair Manrique, explicó que la decisión también se alinea con el Acuerdo Metropolitano 023 de 2013, el cual prioriza la protección de la vida de los motociclistas y los demás actores viales.

En concreto, la restricción cobija a motocicletas, moticiclos, mototriciclos y cuatrimotos, prohibiendo su circulación en la franja horaria indicada. La DTB precisó que quienes deban movilizarse por motivos laborales durante ese tiempo solo podrán hacerlo sin acompañante. El objetivo es reducir los índices de siniestralidad y controlar el uso irregular de estos vehículos en actividades de transporte no autorizadas.

La medida aplicará de medianoche a 4:00 a. m. entre viernes y lunes, incluyendo días festivos, para fortalecer la seguridad vial - crédito Tránsito Bucaramanga

Sanciones por incumplimiento y detalles de la medida

Los conductores que sean sorprendidos circulando en motocicleta durante el horario restringido se exponen a una multa de 52,28 Unidades de Valor Básico (UVB), equivalente a $633.111, y a la inmovilización del vehículo. La DTB informó que entre el 13 y el 19 de marzo se desarrollará una etapa pedagógica y de socialización de la norma, pero las sanciones comenzarán a imponerse desde el 20 de marzo.

Para consultar las excepciones y detalles específicos de la medida, los ciudadanos pueden acceder a la Resolución 152 de 2026 en el sitio web oficial www.transitobucaramanga.gov.co. De acuerdo con la entidad, durante la vigencia pasada de la restricción nocturna, en 2025, se logró una reducción de 10 víctimas fatales en siniestros viales, lo que respalda la eficacia de la disposición en materia de seguridad.

Motocicletas, moticiclos, mototriciclos y cuatrimotos no podrán circular en el horario nocturno establecido, salvo por razones laborales y sin acompañante - crédito Tránsito Bucaramanga

La restricción no solo busca reducir accidentes, también apunta a contener el transporte ilegal que suele operar en horarios nocturnos, tal como indicó el director Manrique. El control será reforzado mediante operativos de inspección y acompañamiento policial en los puntos críticos de la ciudad.

Restricciones adicionales vigentes en corredores estratégicos

No es la primera vez en el año que la autoridad adopta medidas directas respecto al tránsito de motocicletas. El 26 de febrero de 2026, la DTB expidió la Resolución 063 de 2026 en cumplimiento de una orden del Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga.

La norma ratificó la limitación al tránsito de motos en corredores estratégicos como la carrera 33, entre la avenida Quebrada Seca y la calle 55 (sentido norte-sur), y entre la calle 56 y la avenida Quebrada Seca (sentido sur-norte), de lunes a viernes entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana, y de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche, excepto festivos.

Otras restricciones para motos continúan vigentes en corredores estratégicos, como la carrera 33 y la calle 36, en horarios específicos - crédito Tránsito Bucaramanga

Adicionalmente, se mantiene la restricción para motocicletas con parrillero o acompañante en la calle 36, tramo comprendido entre las carreras 15 y 19, en ambos sentidos viales. La medida rige también de lunes a viernes, de 6:00 a 8:00 de la mañana y de 6:00 a 8:00 de la noche, sin aplicación en días festivos.

Durante la implementación inicial de estas restricciones, se realizó una fase pedagógica del 26 al 31 de enero, seguida de la imposición de sanciones desde el 2 de febrero. Las multas por incumplimiento en estos corredores alcanzan los 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y también conllevan la inmovilización del vehículo.