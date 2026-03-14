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“Podrían sufrir embargo”: ciudadanos con deudas tributarias en Colombia pueden enfrentar congelación de cuentas y bienes

Ciudadanos con deudas tributarias, sanciones o multas en Colombia podrían enfrentar embargos de cuentas bancarias y bienes si no atienden notificaciones de la DIAN u otras entidades encargadas del control fiscal

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Personas con obligaciones pendientes de
Personas con obligaciones pendientes de impuestos, sanciones o multas podrían enfrentar embargos si no atienden notificaciones de entidades como la DIAN| Foto: Contadores de red

Los ciudadanos en Colombia que tengan deudas tributarias o incumplan sus obligaciones fiscales podrían enfrentar el embargo de cuentas bancarias o bienes, según información publicada por Semana. Estas medidas pueden aplicarse cuando los contribuyentes no atienden los compromisos financieros ni responden a las notificaciones enviadas por las autoridades.

Cada año los colombianos deben cumplir diferentes responsabilidades tributarias como el pago de impuestos, la presentación de la declaración de renta y otras obligaciones fiscales, de acuerdo con ese medio de comunicación. Cuando estas responsabilidades no se cumplen, las entidades encargadas del control financiero pueden iniciar procesos de cobro para recuperar los recursos pendientes.

Antes de ejecutar un embargo, las autoridades realizan varias notificaciones para que el ciudadano regularice su situación o acuerde un plan de pago, citado por Semana. El objetivo de estas comunicaciones es evitar que los contribuyentes lleguen a procesos legales más complejos que puedan afectar sus cuentas bancarias o patrimonio.

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Quiénes pueden enfrentar embargos por deudas en Colombia

Las medidas de embargo pueden aplicarse a personas que tengan obligaciones pendientes relacionadas con impuestos, sanciones, multas o intereses acumulados con entidades del Estado.

Según lo explicado por las autoridades financieras, estas acciones también pueden aplicarse cuando los ciudadanos ignoran las citaciones o notificaciones enviadas por entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En esos casos, las entidades encargadas de la gestión fiscal pueden iniciar procesos de cobro coactivo para recuperar las obligaciones pendientes.

Antes de que se adopten estas medidas, las instituciones suelen enviar comunicaciones formales a los contribuyentes para informarles sobre la deuda y ofrecer alternativas de pago.

Estas notificaciones buscan que las personas regularicen su situación financiera antes de que se inicien procesos judiciales o administrativos.

A pesar de estos llamados, cada año se registran casos de ciudadanos que no responden a las citaciones ni realizan los pagos correspondientes.

Cuando ocurre esta situación, las autoridades pueden avanzar en procedimientos más estrictos para recuperar los recursos adeudados.

Medidas que puede tomar la DIAN contra los deudores

Entre las acciones que pueden aplicar las entidades encargadas del control fiscal se encuentra el embargo de cuentas bancarias o bienes del deudor.

Esta medida permite congelar recursos financieros o afectar bienes del contribuyente para garantizar el pago de la deuda.

Otra de las acciones contempladas por la normativa es la inclusión del deudor en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

Esta medida puede aplicarse cuando la obligación supera los $7.117.500, cifra equivalente a cinco salarios mínimos, y cuando la deuda tiene más de seis meses de mora.

La inclusión en este boletín puede generar restricciones adicionales para el ciudadano en procesos administrativos o financieros.

Además, en determinados casos la ley permite que los procesos avancen hacia procedimientos de carácter penal cuando se detectan conductas que lo ameriten.

Las autoridades recuerdan que todas estas actuaciones deben realizarse conforme a lo establecido por la normativa vigente y respetando los límites legales.

En estos procesos también se garantiza que los contribuyentes reciban las notificaciones correspondientes antes de que se adopten medidas como el embargo.

Las personas que tengan obligaciones pendientes pueden consultar su estado financiero a través de las plataformas digitales de la DIAN u otras entidades del Estado.

Allí es posible verificar si existen deudas registradas, sanciones o procesos administrativos en curso.

Los contribuyentes también tienen la posibilidad de acudir a las oficinas de las entidades para solicitar información o explorar alternativas de pago que les permitan resolver su situación.

Durante estos procedimientos, los ciudadanos pueden contar con el acompañamiento de abogados o contadores de su confianza para analizar las opciones disponibles.

Las autoridades financieras insisten en que cumplir con las obligaciones tributarias es fundamental para el funcionamiento del Estado.

“Cumplir con los pagos es fundamental, ya que los recursos obtenidos mediante los impuestos permiten al Estado ejecutar sus planes, financiar programas y fortalecer los mecanismos de control. Además, las declaraciones y tributos aportan información que facilita el seguimiento de las actividades económicas que se desarrollan en el país”, señalaron las autoridades financieras, citadas por ese medio de comunicación.

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