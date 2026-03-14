Padres en Colombia pueden desalojar a sus hijos de su casa: esta es la ley que lo permite

Esta es la ley en Colombia que permite a los padres desalojar a su hijos- crédito Abogados de Colombia

En Colombia, la permanencia de los hijos mayores de edad en la vivienda familiar sigue siendo habitual, pero la legislación establece límites precisos sobre la obligación de los padres y los escenarios en los que pueden solicitar el retiro de sus hijos del hogar.

Esta regulación responde tanto a la protección de los derechos de los hijos mientras dependen económicamente, como al reconocimiento del derecho de propiedad de los padres.

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El Código Civil colombiano, en su artículo 411, define que la obligación alimentaria —que incluye el derecho a vivienda— se mantiene para los hijos menores de edad o mayores que demuestren dependencia económica derivada, por ejemplo, de estudios. No obstante, la normativa fija los 25 años como umbral máximo si el hijo cursa estudios y no cuenta con autonomía económica.

La normativa fija los 25 años como umbral máximo si el sucesor cursa estudios y no cuenta con autonomía económica - cédito Ilustrativa Infobae

Pasado ese límite o al alcanzar la independencia, la obligación legal de sustento y alojamiento cesa, a menos que existan condiciones extraordinarias, como discapacidades que restrinjan la autonomía de la persona.

En casos en los que el hijo persistiera en la vivienda familiar sin autorización del dueño o se opusiera a abandonarla tras la solicitud, el propietario puede recurrir a vías legales para recuperar el inmueble.

El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia afirma el derecho a la propiedad privada y otorga al titular del bien la capacidad de decidir quién reside en él, fundamento que robustece el respaldo normativo a la acción. El Código General del Proceso habilita procedimientos específicos para la restitución de inmuebles y la defensa de la posesión frente a ocupantes no autorizados.

La experiencia muestra que la aplicación estricta de la ley suele ser el último recurso, subrayando la importancia de acuerdos internos y la responsabilidad compartida para mantener la armonía familiar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un bloque normativo adicional brinda cobertura excepcional en escenarios de vulnerabilidad: si el hijo padece una discapacidad o atraviesa circunstancias que dificultan su ingreso al mundo laboral, la obligación de los padres se extiende, de acuerdo con el marco jurídico establecido por la ley colombiana. Así, el sistema legal colombiano reconoce la compleja realidad de la convivencia familiar y admite modulaciones frente a situaciones de dependencia prolongada.

De acuerdo con especialistas en derecho de familia citados por Semana, antes de activar mecanismos judiciales, se recomienda intentar vías alternas de resolución, que empiezan por el diálogo y pueden derivar en procesos de conciliación. La experiencia muestra que la aplicación estricta de la ley suele ser el último recurso, subrayando la importancia de acuerdos internos y la responsabilidad compartida para mantener la armonía familiar.

La legislación colombiana prevé que la obligación de los padres de permitir a un hijo mayor de edad vivir en la casa familiar depende estrictamente de su dependencia económica y de que esté realizando estudios, con un límite claro a los 25 años de edad. Si esa condición no se cumple, la ley protege el derecho del propietario del inmueble a decidir sobre su uso y a reclamar la restitución en caso de negativa por parte del hijo.

Cuota alimentaria en Colombia en 2026

La cuota alimentaria en Colombia para 2026 se calcula en función del salario mínimo legal mensual vigente y las necesidades de los hijos o dependientes - crédito Abogados.com

La cuota alimentaria es una obligación legal que deben asumir los padres o madres para cubrir las necesidades básicas de sus hijos menores de edad o dependientes.

Para 2026, el ajuste del salario mínimo legal mensual vigente (Smlmv) impacta directamente el valor que debe destinarse a este fin, de acuerdo con lo determinado por las autoridades competentes.

El monto se calcula sobre la base de los ingresos reales de la persona obligada y las necesidades concretas de los beneficiarios.

La suma debe garantizar sustento y habitación (vivienda); vestido y asistencia médica; educación, instrucción y recreación; y gastos relacionados con el embarazo y el parto, cuando corresponda.

Esta definición permite que la cifra varíe según las necesidades de cada menor y la capacidad económica de los padres.